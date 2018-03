s1mple догоняет Зинченко и Тимощука. За трансферы киберспортсменов готовы платить миллионы долларов

В киберспорте назревает громкий трансфер. Александр s1mple Костылев в ближайшее время может сменить Natus Vincere на SK Gaming.

Потенциальную сделку частично подтвердил сам Костылев. Разные эксперты сходятся во мнении, что переход (решафл) игрока в CS:GO обойдется SK в один миллион долларов. По сумме трансфера Костылев приблизится к своим соотечественникам Анатолию Тимощуку и Александру Зинченко. Двукратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный триумфатор бундеслиги и победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Тимощук, на момент своего возвращения из немецкого гранда в клуб из Санкт-Петербурга стоил два миллиона евро (по данным transfermarkt.de). «Манчестер Сити», ведомый Хосепом Гвардиолой, заплатил два миллиона «Уфе» за перспективного полузащитника Зинченко.

Но пока официального подтверждения не появилось, мы поговорим о значимых трансферах, которые случались в истории киберспорта.

Ким Тхэк Юн (Bisu)

Профессиональный корейский игрок в StarCraft в начале 2008 года был куплен Telecom T1 за 200 тысяч долларов у MBCGame Hero.

Данный трансфер лишь констатировал разницу финансовой ситуации азиатского региона киберспорта по сравнению с Европой и СНГ. В составе новой команды Bisu становился победителем IEF (2008, 2010, 2011), 2008 Club Day Online MSL, WCG Korea 2009 и GOMTV Averatec-Intel Classic Season 2.

Перебить эту сделку семь лет спустя удалось китайскому про-геймеру Xiao8.

Чжан Нин (Xiao8)

Профессиональный игрок в Dota 2 дважды становился известен благодаря громким переходам. В августе 2011 года Invictus Gaming заплатила шесть миллионов долларов за весь состав команды Catastrophic Cruel Memories, за которую выступал Xiao8. Коллектив не сумел успешно выступить на The International, из-за чего китайский геймер ушел из команды. В 2014-м Чжан Нин привел Newbee к победе на The International 4, после чего его выкупила команда LGD в 2015 году за рекордные 320 тысяч долларов. Чжан Нин был назначен капитаном команды и привел ее к бронзе The International 5.

Ильес Сатури (Stephano)

Яркая игра кудрявого француза в Starcraft 2 в 2011 году привела к тому, что американская организация Evil Geniuses переманила одного из лучших игроков дисциплины. Переход состоялся в 2012-м, а зарплата игрока в новой команде составила 10 тысяч долларов в месяц.

В 2011-м в составе Millenium Stephano победил на IGN ProLeague Season 3 и Electronic Sports World Cup 2011. После ухода в EG его результаты значительно снизились, что стало причиной перехода игрок в Meltdown в 2014 году.

Роман Фоминок (Resolut1on)

Одним из самых неожиданных переходов со счастливым концом оказался трансфер Resolut1on из Team Empire в Digital Chaos в 2016 году. Редкое явление, когда игрок из СНГ отправляется в США. Вместе с новой командой он в роли аутсайдера попал на The International 2016, где американский коллектив дошел до финала, уступив в решающей схватке Wings Gaming.

Этот результат позволил Digital Chaos заработать 3,4 миллиона долларов. Сумма призовых украинского игрока в Dota 2 составила порядка 685 тысяч.

Александр Костылев (s1mple)

История, похожая на ту, что произошла с Resolut1on, но наоборот. В апреле 2016-го, вдоволь накатавшись по разным командам, s1mple перешел из Team Liquid (США) в Natus Vincere (Украина).

В его активе победы на ESL One New York 2016, WESG 2017 Europe Finals, DreamHack Winter 2017 и успешные выступления на целом ряде турниров.

Возможно, в 2018 году начнется новая глава в карьере 20-летнего украинца, которого считают одним из лучших игроков в CS:GO в мире.