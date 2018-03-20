Сборная России – победитель международного турнира. И речь не о футболе...

Середина марта ознаменовалась успешными выступлениями российских киберспортсменов на турнире World Electronic Sports Games (WESG 2017) в Китае в дисциплине Dota 2. Честь сборной России отстаивали Алексей «Solo» Березин, Владимир «RodjER» Никогосян, Павел «9pasha» Хвастунов, Игорь «iLTW» Филатов и Роман «RAMZES666» Кушнарев.

World Electronic Sports Games – это международный киберспортивный турнир с призовым фондом в 1,5 миллиона долларов, одним из организатором которого является китайская компания Alibaba Group. В прошлом году она стала спонсором Олимпийских игр и заключила контракт с Международным олимпийским комитетом сроком до 2028 года. Данный факт добавил остроты в вопрос включения киберспорта в программу Олимпийских игр, который МОК вынес на рассмотрение ещё в октябре 2017-го.

Согласитесь, успешное выступление наших киберспортсменов (возможно, будущих олимпийцев) на таком масштабном соревновании дорогого стоит. Однако далеко не все было гладко на его старте.

Первые две встречи группового этапа россияне свели вничью, не сумев обыграть американцев из Team Leviathan и paiN Gaming (Бразилия).

Перед последним матчем группового этапа наши спортсмены располагались на третьей строчке, уступая вторую, дававшую право сыграть в плей-офф, филиппинцам из HappyFeet. Но в решающем матче группового турнира сборная России уверенно одолела филиппинцев и со второго места прошла дальше.

На пути в финал были биты SG e-sports (Бразилия) и греки из Team Hellas. Последние в игре за третье место одолели хозяев турнира Rock.Y и заработали 150 тысяч долларов.

В финале россияне вновь встретились с paiN Gaming, которым уступили первую позицию на групповом этапе. В трехраундовой баталии сборная России стала победителем турнира, заработав 800 тысяч долларов. 300 тысяч забрали себе серебряные призеры.

Вишенкой на торте по итогам турнира стало успешное выступление еще двух российских команд. В дисциплине CS: GO мужская сборная России выиграла бронзу, а женская – золото. Команды получили 150 и 100 тысяч долларов соответственно.