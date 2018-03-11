DOTA 2: The Bucharest Major 2018 - предфинальная аналитика

В Бухаресте на стадионе "Поливалент Холл" уже неделю шумят сражения турнира по Dota 2. Начавшийся в пятницу плей-офф начал собирать зрителей, и дело близится к грандиозному финалу. Что же интересного и важного произошло за время турнира?

Vici Gaming не взлетели

Вице-чемпионы и восходящие звёзды прошлого мэйджора не смогли продолжить свою великолепную серию. Показав отличное исполнение и пару неординарных заготовок на ESL One Katowice 2018, ребята дали нам надежду на будущие успехи, несмотря на проигрыш в финале Virtus.pro. Но произошло то, чего мы боялись и о чем говорили в первой статье, посвященной The Bucharest Major. Успех VG оказался не командным взлётом, а лишь удачной заготовкой, коллективу не хватило гибкости и изобретательности, и он выбыл, даже не пройдя в плей-офф.

Team Secret ждут сложные времена?

Перед началом The Bucharest Major саппорт команды YapzOr в интервью признавался, что к ESL One Katowice 2018 они особо не готовились и были расстроены неудачным выступлением, но собираются показать всё, что могут на этом турнире, и будут деморализованы, если не смогут победить.

Потренировались, вышли в плей-офф и проиграли Newbee без шансов. Показали во время турнира несколько странных пиков и вообще смотрелись хоть и не совсем слабо, но несколько сомнительно. Гарантированной путёвки на TI8 у них всё ещё нет, а возможный упадок в команде может выбить ребят из седла, как это уже бывало с разными составами Team Secret.

Так что же, сложные времена близко или на этот раз всё иначе? Покажет время.

Dark Willow добавили в Captains Mode и пока что зря

В патче 7.10 Valve добавили Dark Willow в Captains mode. С момента появления героя в Dota 2, многие игроки, в том числе и профессиональные, жаловались на имбалансность этого героя. Профессионалы говорили, что играть в пабе против неё невозможно и мерзко, а перед введением её в CM представляли себе нёрфы этой феи. Однако Valve как всегда остались при своём мнении и добавили героя без изменений. И ничего не произошло.

Команды практически полностью проигнорировали новые возможности пика и взяли Миреску всего пару раз за групповую стадию. Сперва вышеупомянутыми Vici Gaming. А затем скандально известным игроком Na’Vi Ильёй ‘Lil’ Ильюком, который жаловался на то, что его кикнули из VP за то, что он тренировал DW вместо метовых персонажей. Обе игры были проиграны.

Единственный, хоть немного, успешный результат показали Liquid в серии против EG. Но выиграв первую игру довольно быстро, за 35 минут, они взяли её ещё раз и проиграли ещё быстрее, за 32 минуты.

Результат для героя неутешителен. Возможно, в будущих матчах или на следующих турнирах команды придумают более эффективное применение этому герою.

В финале столкнутся запад и восток

VGJ.Thunder - новые китайские боги

Тёмные лошадки китайской сцены, наконец, показали себя. Все говорили о них в течение сезона, и они подавали надежды, которые, наконец, оправдались. Sylar, Kamma, Yang, Fade, ddc. Эти ники войдут в зал славы команды VGJ.Thunder.

Пройдя групповую стадию со счетом 3-0, они практически не играли с сильными соперниками, и не было до конца ясно, это они так сильны или слабы противники. Но в плей-офф они победили TnC со счетом 2-1, а следом за ними отправили домой грозу Китая, вице-чемпионов TI7 - коллектив Newbee, закончив обе игры меньше, чем за 40 минут.

Секрет их успеха кроется в безупречном командном взаимодействии, магической реализации агрессивных персонажей вроде Lycan, Luna, Shadow Fiend и, конечно, знании меты. Выиграть линии, выиграть игру, вот их план, звучит знакомо, не так ли? Если не вышло, то просто ловим врага на ошибке и моментально ломаем базу с Lycanthrope. А теперь их ожидает финал против великолепных Virtus.pro.

Virtus.pro всё так же в тонусе

План VGJ.T звучал знакомо, потому что такой же план у наших "медведей". Выиграть всё и выиграть везде. Разгромив всех неделю назад на прошлом мэйджоре, ребята не стали расслабляться. Проиграв в групповой стадии OpTic Gaming, они закрыли это поражение в повторной встрече в плей-офф, в полурасслабленной и вальяжной манере они обыграли американцев 2-0, берегли силы, так сказать. В полуфинале VP встретились с Liquid (2-1), снова показали невероятного Чена от RodjER, чуть-чуть просчитались на второй карте и без проблем покончили с жидкими в третьем матче.

Капитан Solo вместе с командой быстро находят уязвимости коллективов и бьют точно в цель. Аналитики и фанаты уже шутят про третьего MVP в Virtus.pro (No[o]ne), вот только на этом турнире Mercedes не дают, а победа ещё не завоёвана. С нетерпением ждём финальную битву, которая состоится 11.03.2018 в 15:00 по мск.

А пока что спешим поздравить команду Virtus.pro и всех её участников, ведь попаданием в финал они обеспечили себе гарантированную путёвку на TI8. Сезон в самом разгаре, а давление с коллектива снимается вплоть до самого The International. Возможно, теперь ребята дадут себе небольшой отдых, порофлят вволю, испытают нестандартные заготовки, как в своё время делали китайцы из Wings. Может Dark Willow для RodjER?

Следить за финальной серией можно здесь:

https://www.twitch.tv/pgl_dota2ru - русский стрим

https://www.twitch.tv/pgl_dota2 - английский стрим