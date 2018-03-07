CS:GO: Лучшие моменты IEM Katowice 2018

CS:GO: Лучшие моменты IEM Katowice 2018

7 марта 21:41

В минувшие выходные завершился двенадцатый по счету турнир Intel Extreme Masters, который вновь проходил в Катовице, Польша. По сравнению с прошлым годом количество частников мероприятия увеличилось с 12 до 16, а призовой фонд вырос ровно вдвое и составил $500,000.

Победителем события стал шведский коллектив fnatic, который выиграл у FaZe Clan со счетом 3-2 в матче best-of-5. Для fnatic это грандиозное достижение, так как последняя победа команды была ровно два года назад на этом же самом турнире.

Однако помимо триумфа шведской пятерки были и другие интересные моменты - и давайте взглянем на 7 лучших хайлайтов прошедшего турнира в Катовице.

REZ против North

Очень быстрый раунд со стороны игрока команды Ninja in Pyjamas. REZ сторожит «банан» на de_inferno и готовится молниеносному выходу оппонентов. North делают стандартную раскидку гранат, чтобы игроки на этой точке не сидели до последнего. Фредрик Стернер решает вести агрессивную игру и, немного пропушив, начинает убивать врага за врагом, которые несутся сломя голову. Сделав 4 убийства, REZ не остановился на достигнутом и закончил раунд убийством последнего выжившего члена команды North.

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autimatic против SK

Тимоти Та готовится к аркадной игре со стороны бразильской команды на точке B карты de_mirage. Autimatic стоит около «ковров», и SK начинают быстрый выход на точку. Однако североамериканский игрок отлично сыграл от позиции и в одиночку справился с целой командой с помощью M4A1 и мощнейшего пистолета Desert Eagle.

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f0rest против North

Чередуемся между двумя картами. Вновь место события de_inferno, точка A, апартаменты. Патрик f0rest Линдберг стоит на балконе и выжидает противника. Сперва оппонент делает сплит, но f0rest справляется с обоими, одного из которых убивает одним выстрелом. Два других противника приближаются к Патрику, но он не теряет бдительности и, зажав с AK-47, убивает их двоих, но погибает от рук пятого игрока из датской команды.

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gla1ve против SK

Возвращаемся на жаркий «мираж» - и вновь матч против SK Gaming, но уже от лица датского коллектива Astralis. Капитан команды gla1ve остался вместе со своим товарищем device против 4 игроков бразильского состава. Бомба установлена на точке A, gla1ve в миде, а товарищ погибает. Однако бомба установлена как раз под Лукаса Россандэра. Сперва погибли coldzera и FalleN. Когда SK получили информацию, fer начал смотреть «коннектор», откуда должен прийти датчанин, а TACO в этот момент обезвреживал заложенную бомбу. Но и два оставшихся бразильских игрока пали от рук gla1ve в тот момент, когда TACO почти обезвредил заряд.

GuardiaN против fnatic

Финал турнира был захватывающим, и первым потрясающим моментом он запомнился благодаря известному игроку из Словакии — Ладислав GuardiaN Ковач. Оставшись наедине с целой командой, FaZe Clan GuardiaN справился с 4 противниками около точки B у «монстра». Затем в ситуации 1 на 1 словак отправился на точку A и под конец таймера успел поставить бомбу. После этого снайпер команды FaZe начал банально выжидать последнего противника. Терпение дало свои плоды, и GuardiaN поставил жирную точку в этом раунде, убив пятого игрока из fnatic хэдшотом из AWP.

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flusha против FaZe Clan

Заключительный хайлайт достается Робину flusha Ронквесту на заключительной карте de_train. Счет 13-11, и каждый раунд важен для обеих команд. Flusha остается вместе с Lekr0 против всей команды FaZe. В то время как Lerk0 остался на длине базы террористов, Робин очень аккуратно приходит на B и проверяет наличие врагов. Крайне осторожно проверяет противников и olofmeister, но flusha скрытно проходит мимо взора оппонента. Робин, добравшись до конца точки, видит Олофа и ждет подходящего момента, который наступает в тот же миг, когда прибегает второй игрок из FaZe. Flusha убивает обоих, и затем на точку B приближаются другие игроки из противоположной команды, но Робин уже готов и убивает третьего в небольшую щель. Lerk0, получив информацию, движется на безопасное место, flusha по-прежнему в поиске врагов. Четвертого человека он находит в «коннекторе» в дыме и убивает его. Заключительный фрагом был Никола NiKo Ковач, который пытался подойти с противоположной платформы, но швед справился и с ним, оформив Ace.

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Источник: HLTV

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