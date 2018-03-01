StarSeries i-League Season 4: победители и проигравшие

В прошедшие выходные состоялся четвертый турнир StarSeries i-League, который проводится в Киеве. За призовой фонд $300,000 сражались 16 команд из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона. Турнир принес несколько интересных моментов, а также след в истории от Александра s1mple Костылёва, который впервые получил награду «лучшего игрока» в проигравшей команде. Но в этот раз давайте посмотрим на то, кто же все-таки победил и проиграл на StarSeries i-League Season 4, с необычной точки зрения.

Победители

Финалисты турнира mousesports и Natus Vincere

Обе команды определенно заслуживают большого внимания. Na`Vi и «мауза» были на грани выбывания, однако вышли в плей-офф с итоговым счетом 3-2 и выдали красивый финал. Хоть пятерка игроков из СНГ и проиграла, ее выступление следует признать отличным.

Европейский состав - главный победитель турнира не только потому, что он выиграл событие. За последние несколько месяцев mousesports начали показывать прекрасные результаты. Призовые места на DreamHack Open Denver 2017, DreamHack Open Winter ,017, ECS S4 Finals, а также получение статуса «Легенд» на мейджоре, что случилось впервые в истории организации. Для «мышей» это только начало, и они не остановятся на этом..

Прошли в плей-офф, но потерпели неудачу: Liquid и Renegades

После неутешительных результатов на ELEAGUE Major 2018 организация Team Liquid решила сместить снайпера jdm64. На его место взяли канадца NAF, который ранее выступал за Renegades. Ожидалось, что из-за не сыгранности коллектив не покажет положительных результатов еще месяц, однако команда выиграла у cs_summit 2 у Cloud9, чемпионов мейджора. На пути у Liquid встретились SK Gaming, с которыми запросто разобрались и обыграли со счетом 2-0.

На StarSeries коллектив вышел из группы со счетом 3-1 и вновь попал к SK Gaming. Но Liquid это не напугало, и они снова обыграли бразильцев, выйдя в полуфинал. Для североамериканского коллектива это неплохой результат с учетом изменений в команде.

Аналогичный случай и с Renegades, так как они связаны с Liquid из-за трансфера игрока. В конце января команда прошла онлайн-квалификации на StarSeries, а также на IEM Katowice, хоть это и было до изменений в составе. Несмотря на это, команда хорошо выступила в Киеве, выйдя из группового этапа со счетом 3-2. Можно сказать, что им повезло, ведь они обыграли TyLoo, HellRaisers и fnatic. Однако HellRaisers явно мощнее китайского коллектива, и силы, в сравнение с Renegades, были относительно равны, а шведская пятерка и вовсе опытнее австралийцев. Но это не помешало Renegades пройти в четвертьфинал, но оппонентом в четвертьфинале оказался FaZe Clan, что оказалось проблемой.

Поражены, но не сломлены: HellRaisers и Heroic.

Оба коллектива покинули турнир со счетом 2-3, однако нельзя сказать, что они действительно проиграли. HellRaisers и Heroic сражались до конца с серьезными коллективами, которым они в итоге уступили дорогу.

Последние достижение у HellRaisers - победа на FCDB Cup 2017 в Минске и следующее выступление пройдет в Венгрии на турнире V4 Future Sports Festival. А вот Heroic давно не завоевывали призовые места. Но сейчас скандинавская пятерка играет в Катовице и имеет неплохие шансы на хороший результат.

Проигравшие

Главные фавориты: FaZe и SK

От лучших команд в мире ожидают превосходных результатов и ожесточенных схваток между собой. Но не в этот раз. Хоть оба коллектива и прошли в плей-офф, но SK Gaming покинула турнир после матча с Liquid. А FaZe Clan после победы Renegades в четвертьфинале проиграли Natus Vincere. Если «сборная солянка» хватается за все что можно и старается побеждать, то SK Gaming начинает сдуваться, проигрывая более слабым противникам, чем они сами.

Суперкоманды: Astralis и G2

В феврале 2017 года был объявлен очередной французский решафл, в ходе которого игроки G2 объединились с членами команды EnVyUs. Новый состав именовали «суперкомандой», и тот действительно подавал большие надежды. В 2017 году команда заняла три первых места и два призовых, а на прошлом мейджоре попала в плей-офф, получив статус «Легенд».

На турнире в Киеве французы без проблем вышли из группы со счетом 3-0, однако затем проиграли mousesports со счетом 0-2, что удивительно и не является уровнем для G2. Если бы французы обыграли «маузов», могли бы обыграть и Liquid. Но не в этот раз.

Похожий случай с Astralis. Датская пятерка - одна из востребованных команд, однако на прошлом мейджоре в Атланте она впервые не прошла в плей-офф, потеряв статус «Легенд».

На StarSeries Astralis постарались и вышли из группы со счетом 3-1, но, как и G2, проиграли в четвертьфинале своему оппоненту — Natus Vincere. Взяв de_nuke, датчане проиграли de_inferno, а также очень просто отдались Na`Vi на de_train на одной из самых сильных карт в своем пуле.

Чемпионы последних мейджоров: Gambit и Cloud9

Ни Gambit ни Cloud9 не вышли из группы, преждевременно покинув турнир, не набрав нужное количество побед.

Если команду из СНГ еще можно понять, так как у них новый игрок в лице Дениса seized Костина, то Cloud9 в нынешнем составе выиграли мейджор и дошли до финала cs_summit 2, но в этот раз не дошли даже до четвертьфинала. Хотя североамериканский коллектив был близок к победе, но последний матч с mousesports был проигран со счетом 0-2.

Gambit же выиграли лишь одну игру против fnatic, но затем проиграл Na`Vi, Astralis и HellRaisers.

Разгром: fnatic и Virtus.pro

После неожиданной замены в Virtus.pro многие ожидали, что поляки вновь заиграют, как это было раньше, но не в этот раз. В Киеве VP выиграли только один матч, и то против корейской команды MVP PK со счетом 2-1.

С шведским коллективом ситуация еще хуже. После мейджора и сохранения статуса «Легенд» никто не ожидал, что fnatic покинут турнир без единой победы. Фредди KRIMZ Йоханссон уже успел написать в своем твиттере: «Я всё». Многие думают, что это намек на конец карьеры игрока в известной организации.

Всё еще впереди

TyLoo и MVP PK

Оба азиатских коллектива нельзя отнести к победителям и проигравшим, хотя они формально проиграли на турнире. Дело в том, что TyLoo и MVP PK крайне редко бывают международных LAN-турнирах по сравнению с другими участниками прошедшего мероприятия в Киеве.

Подобное участие для обеих команд всегда будет выигрышем, так как они получают необходимый опыт для дальнейших выступлений.

Фото: hltv.org