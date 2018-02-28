HS: Анонсирован год Ворона!

HS: Анонсирован год Ворона!

16:49

Blizzard анонсировали новый внутреннеигровой год, знаменующий уход старых карт в вольный формат и приход новых колод. 

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Начнется новый год с того, что карты дополнений «Шепот Древних Богов», «Ночь в Каражане» и «Злачный Город Прибамбасск» покинут стандартный набор карт. Также станет доступен новый герой-друид Лунара. Получить ее можно будет, отыграв 10 игр в стандартном формате после запуска года Ворона.

Год включит в себя три новых дополнения, и стандартный набор карт будет состоять из «Экспедиции в УнГоро», «Рыцырей Ледяного Трона» и «Кобольдов и Катакомб» плюс 3 новых дополнения.

Сейчас невозможно предсказать, какая будет тематика дополнений, но Бэн Броуд обещал показать первое уже очень скоро!

Также изменения коснутся стандартного набора карт. В Зал Славы вольного режима перейдут карты Ледяная Глыба, Вайширский Оракул и Огненный великан (этому вернут изначальную стоимость маны в 20). Нас ждет нова веха в истории Hearthstone - маги без айсблока. Смогут ли они выживать под натиском колод, которые умели это делать и без неуязвимости в два, а то и больше ходов - непонятно.

Также будет добавлена возможность проводить локальные турниры.

Как конкретно будет работать данная механика и будет ли ей кто-то пользоваться неясно, но хорошо, что такая возможность появится.

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