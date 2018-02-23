DOTA 2: ESL One Katowice 2018 - самые интересные события перед play-off

С начала ивента ESL One Katowice 2018 прошло всего 3 игровых дня, и как неожиданных, так и вполне себе ожидаемых событий произошло немало. Давайте разбираться.

Формат групповой стадии вышел отличным

Команды-участницы были поделены на 2 группы, по 8 в каждой. Первый раунд в слегка безбашенном ключе best of 1 серии задал темп дебютного дня. Составы, лишенные права на ошибку, с ходу включились в сражение, и неожиданные результаты поединков немного подзадорили болельщиков.

Последующие раунды проводились в формате double elimination, проигравшие попадали в сетку лузеров, а далее или покидали турнир, или отбирались в плей-офф.

Большое количество параллельных игр и разнообразный набор соперников обеспечил интересным зрелищем каждого зрителя, кажется, золотая середина групповой стадии, наконец, утверждена.

Два из трех СНГ-составов вылетели за 2 дня

К сожалению аудитории стран СНГ, уже в первый день турнира команда Effect проиграла все свои матчи и сразу же покинула турнир с 13-16 местом и $5 тыс.

После такого скорого поражения все болельщики обратились к Virtus Pro и Natus Vincere, но если первый коллектив имел прямой инвайт, привилегированное место в групповой сетке и отличный уровень игры, то второй вновь разочаровал. Матчи Natus Vincere так же были проиграны «всухую», и коллектив бы вылетел, как и Effect, в первый же день, но расписание позволило ему продержаться на турнире лишние сутки.

И вновь нам остается топить за наших VP! «Зверя нет сильней медведя, Virtus Pro, вперед к победе».

На турнире уже сложилась своя мета

Как известно, перед каждым турниром, команды готовят и отрабатывают свои стратегии и персонажей, а на ивенте удивляют или удивляются работоспособности некоторых из них. Так произошло и в этот раз, западные команды и их Gyrocopter встретились с китайскими командами и их Naga Siren. Ко второму игровому дню комбинация этих героев заполонила турнир, и в каждом противостоянии они либо отправлялись в бан, либо забирались оппонентами. Еще в начале турнира к ним мог присоединиться забытый во многих патчах Bounty Hunter, который неплохо зарекомендовал себя в раунде best of 1 серий, выиграв две из двух игр, однако уже ко второму раунду он проиграл четыре из четырех своих пиков и снова отправился в инактив.

Однако существуют и более успешные герои. Команды начали активно использовать в пиках Razor и Dragon Knight. За 12 игр DK имеет более 70% винрейта, а в комбинации с Razor и того выше. Особенно успешно этими героями воспользовалась китайская команда Vici Gaming, выйдя из группы A с первого места, разгромив в финале VP со счетом 2-0.

Также своего апогея достиг недавно усиленный Shadow Shaman. Благодаря грамотному ведению игры и контролю Рошана команды научились реализовывать этого героя на все 100%. Комбинация ультимейта и двух рефрешеров позволила устраивать настоящий ад на рампе противника. Так, недавно усиленный персонаж может заслужить свое скорое ослабление и вывод из меты, но взгляните, как эффектно это выглядит:

Шуточная сказка о гении или неудачнике Джеки Мао снова актуальна

Постоянный участник всех киберспортивных конфликтов и курьезных историй, цель для насмешек и пример для подражания, капитан команды Fnatic Джеки ‘EternaLEnVy’ Мао снова в центре внимания. Еще не успел угаснуть пожар, разожженный внезапной и беспардонной заменой Ohaiyo на Universe, как разрослось новое пламя. Совсем недавно состав переживал нелегкие времена и испытывал сложности на квалификациях, а сегодня он обыгрывает фаворитов DPC Team Secret и, шокируя всех, выходит в плей-офф с первого места в группе B. Вот она, гениальная сторона этого игрока и стратега. За несколько недель Джеки привел свою команду в порядок и покоряет мэйджор. Теперь Fnatic имеют все шансы выиграть ELS One Katowice 2018 и попасть на TI8, не проходя через огонь и воду открытых квалификаций. Конечно, если в капитане вновь не взыграет темная сторона.

Огорчение для поляков

Не одни болельщики из СНГ расстроены своими командами. Польский состав Team Kinguin начал с неплохого выступления, обыграв Newbee в best of 1 серии, но уже во втором раунде наткнулся на Fnatic, упал в сетку лузеров и вылетел с турнира, проиграв EG. Родные стены ребят взбодрили, но, увы, не спасли. 9-12 место и $10 тыс.

OG теряют доверие

Некогда великий состав, гроза всех турниров и непобедимый соперник. Уже более полугода ребята заочно получали одобрение, уважение, поддержку фанатов и, в конце концов, прямые инвайты на крупные турниры. Но вот в очередной раз они не оправдали ожиданий. Для OG должна наступить черная полоса. Только бесконечные квалификации и недоверие толпы - вот что будет ждать их на следующих турнирах. Ребята лишились задора и рвения: выигрывая у соперников откровенно более слабых, они постоянно проигрывают прямым конкурентам и от турнира к турниру не совершенствуют свою игру. Теперь мы можем сказать, что эра OG прошла.

Организаторы снова оплошали

Какой же турнир от ESL без разговора об ошибках организаторов? Счастливые обладатели билетов на два финальных дня ивента в арене Спондек оказались не такими уж счастливыми. Недовольство их было вызвано новостью, о том что за два финальных дня ивента зрители увидят не по 4 игры в каждый из дней, как это было на прошлых турнирах от ESL, а всего по две игры за день. Организаторы в ответ на жалобы признали свою оплошность и объяснили сокращение количества матчей так: «В случае двухдневного турнира на арене наши возможности ограничены. Ранее мы проводили турниры с четырьмя боями за один день, что часто приводило к ситуациям, когда мы превышали часы работы, и был риск, что мероприятие закроют. Однажды нам даже пришлось перенести матч на следующий день».

Взамен матчей турнирный директор ESL Джонас «bsl» Алсакер Викан пообещал зрителям дополнительный контент, а также, возможно, проведение шоу-матча в воскресенье.

Оставшиеся в борьбе

Team Secret

Лидирующая команда в Dota Pro Circuit, фаворит сезона, показывает стабильно высокий уровень игры и, без проблем пройдя по сетке виннеров, уступила только непредсказуемым Fnatic, и вышла в четвертьфинал стадии плей-офф.

Team Liquid

Чемпионы мира не подвели своих фанатов, и хотя выход в плей-офф через сетку лузеров кажется сомнительным достижением, но уступили они лишь китайским богам из Vici Gaming, находящимся на пике формы, а, как нам всем известно, жидкие разгоняются во время турниров и, взяв свое, начинают играть безошибочно. Но успеют ли они собраться в этот раз, ведь их соперник – Team Secret - может не дать на это времени.

Virtus.pro

А вот обладатели прямого инвайта, медведи, не успели сыграть много игр и показать себя. Обыграв 2-0 Mineski, они напоролись в финале сетки на Vici Gaming и, как признавался No[o]ne перед этим матчем, они уже полгода не играли против китайских команд и не знают, чего от них ожидать. Однако плей-офф впереди, а времени на подготовку предостаточно, медведи еще себя покажут.

Newbee и Evil Geniuses

Единственные команды на данный момент, не доигравшие групповую стадию, выяснят, кто же будет бить с медведями в плей-офф сегодня вечером. У обеих команд есть шансы на победу, и хотя Newbee кажутся явными фаворитами встречи, у EG есть чем им ответить.

Vici Gaming и Fnatic

Законодатели турнирной меты, они стали безоговорочными победителями обеих групп и одолели всех сильнейших оппонентов, кроме друг друга. Выход из группы сразу в стадию полуфинала уже гарантирует им минимум четвертое место и небольшое количество квалификационных очков, но вряд ли им этого хватит. Всем нам хотелось бы увидеть столкновение этих команд в финале, но как поведут себя эти два коллектива при наличии такого давления, нам еще предстоит увидеть. Ведь оба состава были собраны не так давно, и несмотря на то, что игроки в них более чем опытные, от нервов никто не застрахован.

Такими были первые три дня ESL One Katowice 2018, а за тем, что будет дальше, вы можете проследить здесь:

https://www.twitch.tv/dota2ruhub

https://www.twitch.tv/dota2ruhub2

http://live.esl-one.com/