Поздняя сакура: Япония признала киберспорт

Япония – родина современного гейминга и отчасти киберспорта. Namco, Nintendo, Konami, Sega и прочие задали и до сих пор задают тренды развития культуры гейминга. Однако вплоть до сегодняшнего дня киберспорт в Стране восходящего солнца был под гнетом закона об азартных играх, давно устаревшего и неактуального.

В далекие 80-е годы в Японии эпидемией разросся нелегальный онлайн-покер, который подмяла под себя якудза. Тогда и был принят «Акт против неоправданных премий и вводящей в заблуждение рекламы» (Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations), согласно которому призовые в некоторых видах лотерей и соревнований не могут быть больше ста тысяч йен, или около 50 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.

Естественно, с призовыми в сотни тысяч долларов по всему миру с такими ограничениями Япония последние десять лет дико отстает в вопросах киберспорта. Не так давно у нас вышла статья про EVO Japan - престижнейший турнир по файтингам, который собрал несколько тысяч участников. И даже там призовые были совершенно копеечные - туда ездят не за призовыми. Но сам факт того, что до сих пор в одной из самых киборгинизированных стран, в стране Призрака в Доспехах и Мекке всех гиков мира, до сих пор нельзя было зарабатывать деньги геймингом и быть профессиональным киберспортсменом, не укладывался в голове.

Теперь же все будет по-другому. Киберспорт вывели в совершенно другое правовое поле. Большие призовые очень быстро привлекут в киберспорт инвестиции и новых игроков, возможно, это даже повлияет на рынок персональных компьютеров в Японии (у японцев принято играть на консолях, оставляя персональные компьютеры под работу и очень редко под какие-то ММО), и они начнут больше играть в привычные нам CS:GO, DotA и League of Legends.

Также не так давно в стране появилась ассоциация, объединяющая в себе все функции федерации киберспорта: Japan Esports Union (JESU). Таким образом, возможно, уже в течение 2018 года мы увидим серьезные движения на рынке е-спорта от японцев.