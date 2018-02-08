CS:GO: cs_summit 2 — возвращение самого неформального турнира

В течение четырех дней пройдет второй сезон турнира cs_summit. Казалось бы, обычный, ничем не примечательный очередной турнир. Ан нет. Если турнир проходит под предводительством Beyond the Summit, то это значит, будут мемы, отдых и развлечение для всех участников мероприятия. Самое главное - хорошо провести время вдали от мажоров, на которых пот выступает на лбу, и различных буткемпов, после которых уже обои отклеиваются. Сам формат события неформальный, а турнир не соревновательный, а фановый.

Рекап первого сезона cs_summit:

Как и в прошлый раз, на cs_summit играют 8 коллективов. Участвуют как старые знакомые, так и новые лица. Посмотрим, кто приехал позагорать и поплавать в бассейне в эти выходные.

Фавориты: SK Gaming и Cloud9

Список приглашенных команд был оглашен до начала мейджора, но уже тогда никто не знал, что Cloud9 станут чемпионами громкого события. После победы североамериканский состав поднялся на 3-е место в топе HLTV и стал лучшим коллективом среди других команд в этом регионе.

Другому фавориту, SK Gaming, повезло меньше. В Бостоне они играли с felps, который уже отыграл свое. Также стоит отметить, что бразильцы играли в один день очень потный четвертьфинал против fnatic, а затем полуфинал против Cloud9.

В этот раз ситуация может повториться, но уже в финале и в формате best-of-5. В прошлом году SK Gaming обыграли Gambit со счетом 3-1. В этот раз бразильская пятерка играет с boltz, и он поможет решить проблемы, ведь он - сама опасность.

Назови мое имя.

Обновленные составы: North и Liquid

После мейджора зачастую происходят различные решафлы. В Virtus.pro вместо Виктор TaZ Войтаса теперь временно выступает Михал MICHU Мюллер, а OpTic Gaming вовсе сменила состав. Но сейчас пойдет речь о командах, которые участвуют в cs_summit 2.

После неутешительного результата в North произошли очевидные изменения. Из команды ушли k0nfig и cajunb, а на их места заняли Kjaerbye, молодой талант из Astralis, и mertz, бывший игрок North Academy. Трансфер объявили за неделю до начала турнира, поэтому у игроков могло не хватить времени на тренировку.

В другой североамериканской команде произошла такая же неожиданная замена. Вместо снайпера jdm64 в коллектив влился канадец NAF, который ранее играл в австралийском составе Renegades. Это уже второе изменение в команде за последние несколько месяцев. В ноябре прошлого года вместо stanislaw взяли бывшего игрока Immortals steel.

Если обе команды попадут друг к другу, то бой будет на равных.

Новое начало для NAF в Liquid

Самый стабильный состав: Vega Squadron

Как бы странно это ни прозвучало, у команды из СНГ действительно самый стабильный состав среди других коллективов из топ-40 рейтинга HLTV. Изначально это место занимала Virtus.pro, но после ухода TaZ их заняли Vega Squadron. Последняя замена в этом составе была 16 месяцев назад, и за этот период времени «акулы» достигли небывалых высот.

Несмотря на то, что коллектив не вышел из группы на прошедшем мейджоре, этот результат лучше предыдущего, когда состав покинул турнир со счетом 0-3. Первым соперником на cs_summit станет новый ростер North, и это дает преимущество для Vega Squadron, которые могут показать хороший старт в Калифорнии.

Vega Squadron пытаются пробиться в плей-офф на ELEAGUE Major

Сильный старт в онлайн-матчах: Heroic

За последние несколько недель датская команда сыграла в двух квалификациях: IEM Katowice и SL i-League Season 4. Несмотря на поражение от команды HellRaisers в финальном матче квалификации на турнир в Киеве, Heroic получили путевку на LAN-турнир, где сыграют среди 16 команд и поборются за первое место и денежный приз $130,000.

На квалификациях к cs_summit датчане проиграли mousesports, и те заняли почетное место в турнире. Однако команда решила отказаться от участия, и Heroic выпал отличный шанс вновь сыграть на LAN. Но даже если ничего не получится, ребятам удастся отлично отдохнуть.

JUGi и его AWP - решающий фактор на cs_summit

Черная лошадка: Ninja in Pyjamas

Последнее удачное выступление шведской пятерки было триумфом на IEM Oakland, где в финале был обыгран FaZe Clan. После этого NiP успели поиграть на неоднозначном турнире BLAST Pro Series Copenhagen 2017, а затем вышел неутешительный результат в финале шестого сезона ESL Pro League.

В течение января Ninja in Pyjamas нигде не появлялись. Был слух, что в команде грядет очередное изменение и вместо Xizt будет играть dennis. А затем анонсировали, что в команде новый тренер pita, который заменяет THREAT. Возможно, это даст коллективу новую мотивацию побеждать и опять стать Королями Севера.

Первый соперник у NiP станет Liquid, и, как в случае с Vega Squadron vs North, для шведов может сыграть на руку новый игрок в североамериканском составе. Если шведы уступят, у них еще будет шанс выйти с сетки лузеров.

iBUYPOWER возвращается: Torqued

Участие в турнире для этой команды чистая удача, так как OpTic отказались играть в cs_summit, и вместо них пригласили Torqued, где 3 из 5 игроков - бывшие участники iBUYPOWER.

Фактически это самая слабая команда на турнире. Никаких LAN-турниров. Последнее событие - CyberPowerPC Extreme Gaming Series Winter 2017 - закончили на 5-8 строчке и получили, в прямом смысле, ничего. Однако с того момента в команде остался лишь steel (не путать с бразильским игроком), и состав пополнился новыми людьми. Среди них Брэкстон swag Пирс, который является одним из талантливейших игроков в североамериканском сегменте. В прошлом году swag играл на замене в Cloud9 и помог команде занять 4-е место. Быть может, swag - ключ к победе для Torqued. А может, у коллектива ничего не получится, но зато будет добыт незабываемый опыт ¯\_(ツ)_/¯

У турнира нет группового этапа, только плей-офф с двойным выбыванием. Все матчи в формате best-of-3, а финал bo5.

Русскоязычная и англоязычная трансляции.