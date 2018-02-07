CS:GO: от полуголых стримов до чемпионов мейджора. История победителей ELEAGUE Major 2018

Cloud9 — самая узнаваемая организация на Западе. Под этой эгидой выступают команды по разным дисциплинам: CS:GO, Dota 2, PUBG, League of Legends, Hearthstone и даже Rocket League. Сперва Cloud9 была небольшой командой по League of Legends, но со временем компания разрасталась и начала пускать корни в другие дисциплины.

В 2014 году Cloud9 рассматривали различные варианты по CS:GO и заметили состав compLexity Gaming, который на тот момент проходил в стадию плей-офф на мейджорах. В команде тогда играли shroud, Semphis, Hiko, n0thing и sgares. После покупки этой пятерки коллектив вышел из группы ESL One: Cologne 2014. С тех пор состав, который менялся вокруг двух игроков, shroud и n0thing, не имел существенных достижений. Результаты были смешанными, а участие в мейджорах не продвигалось дальше группового этапа. После очередного провала организация решила, что такая «стабильность» не идет на пользу. 15 августа 2017 года было решено попрощаться с двумя игроками из оригинального состава, чтобы начать новую главу в истории Cloud9. В команду пришли два новых игрока из OpTic Gaming — Тарик tarik Целик и Вилл RUSH Виерзба. Взглянем на краткую историю пяти игроков, преодолевших необходимый путь для достижения высшей цели в карьере, и посмотрим, как их изменил переход в известную киберспортивную организацию.

Тарик tarik Целик

Североамериканский игрок турецкого происхождения увлекался видеоиграми с раннего детства. Когда Тарику было 4-5 лет, он наблюдал, как старший брат играет в Half-Life и Counter-Strike. Первым увлечением стала Return to Castle Wolfenstein, в которую он играл с братом и его друзьями.

На релизе CS:GO Тарик решил попробовать себя в качестве стримера. Голый и злой tarik по-своему запомнился зрителям, благодаря чему обрел собственную фанбазу.

Первой профессиональной командой стал коллектив, с которым он играл онлайн на протяжении пяти лет — mouseSpaz. Через несколько месяцев после основания весь состав подписала организация Counter Logic Gaming. В составе этой команды Тарик попал на свой первый мейджор — MLG Columbus 2016. На турнире коллектив прошел в плей-офф, получив статус «Легенд», и обеспечил себе участие в следующем мейджоре, который прошел в июле того же года. К сожалению, на ESL One Cologne 2016 CLG не вышли из группы. Из-за неудовлетворительных результатов Тарик сел на скамейку запасных.

Через месяц игрок подписал контракт с OpTic Gaming. В конце 2016-го Тарик и его новая команда выиграли второй сезон турнира ELEAGUE. Через неделю после ELEAGUE состав занял второе место на ECS Season 2, проиграв в финале Astralis. До лета 2017 года были смешанные результаты. Последней каплей стал провал на квалификации к PGL Major Krakow, где команда заняла 15-16 места.

15 августа 2017-го Тарик находит новый дом в лице организации Cloud9. Через пару месяцев новый коллектив начал приносить плоды: 3-4 места на ELEAGUE CS:GO Premier 2017, первое место на DreamHack Open Denver 2017, победа на североамериканских квалификация WESG и первое место на iBUYPOWER Masters 2017.

В конце прошлого месяца, 28 января, Cloud9 во главе с Тариком Целиком выиграла свой первой мейджор, уничтожив FaZe Clan со счетом 2-1. Финал мейджора называют одним из лучших, если не самым зрелищным за всю историю CS:GO.

В начале карьеры Тарик был обычным игроком, который стримил игры в полуголом виде и рейджил по разным поводам. Сегодня он лучший игрок прошедшего мейджора.

Тайлер Skadoodle Лэтхем

Один из узнаваемых игроков в североамериканском сообществе. Карьеру как игрок начал в 2012-м с выходом CS:GO. Но первой соревновательной игрой для Тайлера стала Alliance of Valiant Arms. В 2010 году выиграл турнир по этой дисциплине, участвуя за коллектив DefkoN.

В CS:GO начал с команды Hold Mouse One, где больше всего запомнился для европейских зрителей. Позже этот состав стал выступать под тегом Curse, а затем коллектив превратился в скандально известную команду iBUYPOWER.

20 августа 2014-го проходил матч между iBUYPOWER и NetcodeGuides.com в рамках турнира CEVO Season 5: Professional. После поражения было много подозрений, что матч оказался подставным, но историю слили как слух. Через полгода, 16 января 2015-го, Ричард Льюис опубликовал статью с неопровержимыми фактами и доказательствами, что матч действительно был куплен. Льюис вместе с основателем сайта CS:GO Lounge обнаружили несколько необычайно высоких ставок от Дюка cud Фам и Дерека dboorN Бурн, которые были непосредственно связаны с iBP. Позже факты подтвердил игрок ShahZaM, так как о подставном матче ему сообщил основатель Netcodeguides.com Кейси Фостер, который сделал ставку против iBUYPOWER.

Позже Valve объявили о том, что участники этого инцидента навсегда забанены на турнирах от этой организации:

Сэм DaZeD Марин

Брэкстон swag Пирс

Кевин AZK Ларивьер

Джошуа steel Ниссан

Дерек dboorN Бурн

Дюк cud Фам

Кейси Фостер

Это правило поддержали и другие компании, например, DreamHack и ESL.

Можно заметить, что в этом списке нет Тайлера Лэтхема, который также входил в коллектив iBUYPOWER. Но он единственный человек, который отказался от участия в этой сомнительной идее.

В апреле 2015-го Skadoodle присоединился к небезызвестной организации Cloud9. За 3 года в составе было 8 разных игроков, но Тайлер остается единственным членом команды, который до сих пор остается в коллективе. Тайлер 8 раз становился участником мейджора, но ни разу не выходил из группы. Но в этом году Skadoodle и его тиммейты преодолели планку и вышли на новый уровень, выиграв свой первый мейджор.

Джейк Stewie2k Йип

Самый молодой представитель команды - ему 20 лет. Несмотря на возраст, считается одним из лучших игроков в Северной Америке, хоть и начал играть в CS:GO с лета 2014 года.

Карьеру профессионального игрока начал в 2015-м с различных миксов. В этом же году присоединился к команде Splyce, где смог раскрыть свой потенциал. Через 2 месяца подписал контракт с Cloud9, на что была крайне негативная реакция со стороны различных игроков, а также известного аналитика Thorin.

Однако после присоединения к североамериканской организации стало ясно: эти люди оказались не правы. У «Стьюи» потрясающий индивидуальный скилл, с которым мало кто может сравниться. Те же профессиональные игроки удивляются, как он может проворачивать различные трюки.

Прошедший мейджор не исключение. Стоит вспомнить только быстрый раунд во время матча против Virtus.pro, где Джейк моментально разнес поляков.

Тимоти autimatic Та

Игровую карьеру Тимоти начал с Counter-Strike: Source. С выходом CS:GO соответственно перешел на нее и с тех пор играл под различными тегами: SapphireKelownaDotCom, LunatiK eSports, Tempo Storm и другие. Также играл в compLexity Gaming, а затем перешел в известную организацию Team SoloMid.

После перехода в Cloud9 начал показывать невероятный потенциал и индивидуальный скилл. В некоторых моментах Тимоти сильно похож на своего тиммейта Джейка, так как и тот, и другой выдают нечто фантастическое.

На заключительном раунде против SK Gaming здорово себя показал и завершил игру отличными фрагами с AWP.

Вилл RUSH Виерзба

Вилл, возможно, самый скромный и незаметный игрок в Cloud9, однако это не делает его худшим членом команды. Получил известность благодаря выступлениям за Monomaniac eSports в 2013-м. В течение 2014 года сменил множество коллективов, пока не присоединился к eLevate, где выиграл Alienware Area 51 Cup #1. В августе 2015-го команду распустили, а основной состав играл под тегами Sponsorless и Conquest. В январе 2016-го этот же коллектив подписала организация OpTic Gaming.

Через полтора года и чередования побед с поражениями Вилл вместе с Тариком подписали контракт с Cloud9, где началась новая глава их карьеры.

Стабильность — не всегда признак прогресса. Иногда благодаря изменениям можно добиться определенных достижений за короткий период времени, и Cloud9 один из таких примеров. За несколько месяцев обновленный состав выиграл несколько турниров, а также произвел настоящий фурор на прошедшем мейджоре. На грани выбывания из группового этапа со счетом 0-2 Cloud9 прошли в плей-офф. Североамериканский коллектив вышел из группы и дошел до финала, выбив фаворитов SK Gaming. Команда показала достойный финал против FaZe Clan и выиграла свой первый мейджор.

Источник: HLTV