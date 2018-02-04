Прощание с Глазастиком: грядущие изменения в Hearthstone

Blizzard готовятся к своему Новому году, который выведет из стандартной игры сеты карт Гаджетгана, Каражана и Древних Богов, поэтому наконец-то решили пофиксить некоторые карты, доставлявшие немало проблем всем игрокам мира.

Под раздачу нерфов попали:

Пират Глазастик

Гроза всех морей и первого хода маленький Пират Глазастик лишается рывка. Теперь это просто токен 1/1, который будет выпрыгивать их колоды при выставлении пирата на стол. В принципе карту можно будет еще какое-то время использовать в друидских колодах на баффах, но в общем и целом Глазастика пустили прогуляться по доске с завязанными глазами.

Костяная кобыла

Потрясающая карта, невероятно сильная для своего манакоста. Да, она требует присутствия на столе существа, но даже при наличии всего-навсего токена 1/1 она делает из него мощный таунт, оставляя кроме себя еще и тушку 5/5. 9/9 с таунтом всего за 7 маны - это чересчур.

Коридорный ужас

В очередной раз геймдизайнеры маленькой независимой студии облажались, как, впрочем, и целая куча стримеров. Много кто не пророчил этой карте ничего хорошего, однако она является одной из самых сильных карт последнего экспаншена. Теперь же это будет токен 2/5, который вряд ли окажется в состоянии перевернуть игру. Возможно, карта найдет применение в колодах эволв-шамана и друида. А возможно, и не найдет.

Раза Пленный

Бич последнего чемпионата мира по ХС, Раза теряет способность мгновенно выиграть игру своим появлением и делает стоимость способности героя равной единице, а не нулю. Оправданный нерф, который делает колоду Хайлендер приста просто сильной, а не доминирующе непобедимой.

Изменения рейтинговой системы

Также изменениям подверглась система звезд и рангов в ладдере. Теперь игроки будут терять лишь четыре ранга с предыдущей позиции, начиная новый сезон, то есть, если вы закончили играть на 8 ранге, то вас скинет на 12, а не на 21. Это связано с тем, что в первую неделю игрокам с не самыми сильными колодами было невероятно сложно играть ладдер, так как даже игроков с легенды скидывало в самый конец. Теперь же все игроки легенды будут начинать с 4 ранга, оставив возможность ребятам попроще поиграть друг против друга за звезды.