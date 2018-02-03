Участники StarLadder i-League Invitational Season 4

1 февраля стартовал майнор-турнир от украинской и китайской компаний Starladder и ImbaTV. В нем будет разыграно $300 тыс. и 300 квалификационных очков DPC. Место проведения: Шанхай – один из самых продвинутых в области киберспорта городов в Китае. А сам Китай перенимает мировое лидерство в esports. За последние годы было построено несколько киберспортивных арен, и в Шанхае в том числе. Вообще киберспорт в Поднебесной поддерживается государством и частными компаниями, например, Alibaba Group в 2017 году инвестировала $150 млн и заключила соглашение с властями о развитии города Чангжу, в результате чего он станет центром мирового киберспорта.
За призовые и титул чемпионов будут бороться 8 команд:
Team Liquid
Обладатели прямого инвайта от организаторов, чемпионы двух предыдущих турниров серии и чемпионы мира 2017-2018 гг. Свое чемпионство на турнирах ребята любят отстаивать и просто так не отступят. После победы на TI7 капитан команды Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми говорил, что они очень рады и наконец-то добились своей цели, но теперь их целью будет выиграть TI8, иначе для них нет смысла играть. Сейчас, в середине сезона, они занимают второе место в DPC с отставанием от Team Secret в более чем 1000 очков, так что чемпионам есть к чему стремиться.
Последние успехи команды:
The International 2017 - 1st
SL i-League Invitational Season 3 – 1st
AMD SAPPHIRE Dota PIT League Season 6 – 1st
DreamLeague Season 8 – 2nd
ESL One Genting 2018 – 2nd
Newbee
Второй прямой инвайт получила сильнейшая китайская команда. Вице-чемпионы мира 2017-2018гг. Домашний турнир для команды всегда важен, а для китайской важен вдвойне, ведь для своей аудитории они почти что боги, фавориты в борьбе с западными командами, и желание побеждать усиливается как никогда. В начале сезона после фиаско на The International состав потерял свои силы, но на прошедшем ESL One Genting ребята проехались катком по сильнейшим коллективам мира, в том числе Team Liquid, и, возможно, теперь их уже не удержать.
Последние успехи команды:
The International 2017 - 2nd
ESL One Hamburg 2017 - 3rd
AMD SAPPHIRE Dota PIT League Season 6 – 3rd
The Perfect World Masters – 1st
ESL One Genting 2018 – 1st
LGD Gaming
Победители китайских квалификаций, после недавних неудач организация изменила состав и ждет новых успехов от команды. После череды экспериментов и тестов руководство команды приняло на третью позицию молодого китайского игрока Yang «Chalice» Shenyi и на пятую позицию - малайзийского игрока, известного миру по игре в WGU на The Boston Major 2016 - Jian Wei «xNova-» Yap. Судя по успешным прохождениям квалификаций, дела в коллективе улучшились, и для ребят настало время взять реванш.
Последние успехи команды:
PGL Open Bucharest 2017 – 2nd
The Perfect World Masters – 9th
The Summit 8 – 8th
Mineski
Филиппинская команда первенствовала в своем регионе и на протяжении всего сезона претендует на поездку на TI8. Эти легендарные, опытные и молодые игроки с отличным капитаном всегда имеют шансы победить даже самые сильные команды. Успех состава сложился из-за уникального сочетания бывалых и нестандартных наставников с молодыми азиатскими талантами, а тягу к победе подкрепляет тот факт, что ни один из наставников так и не победил на TI, каждый раз останавливаясь недалеко от первых мест.
Последние успехи команды:
SL i-League Invitational Season 3 – 2nd
PGL Open Bucharest 2017 – 1st
Captains Draft 4.0 – 3rd
Team Kinguin
Тёмные лошадки профессиональной Dota 2 сцены, польский микс Let’s do It играет на мировом уровне под новым тегом с сентября 2017 года и уже успел зарекомендовать себя серьезным оппонентом. Для громких и стабильных побед у ребят еще мало опыта, но с каждым турниром они набирают обороты.
Последние успехи команды:
The Perfect World Masters – 5th
The Summit 8 – 3rd
Team Empire
Сейчас имперцы находятся в поиске своей игры и продолжают пробовать СНГ-кадры, на этом турнире они выступят с заменой в лице Александр «Nix» Левин на позиции керри. В последнее время команде не везло, участники болели, да и частые замены давали о себе знать, но коллектив готов выстрелить в любой момент, ведь The International все ближе и ближе, а не него не попасть нельзя.
Последние успехи команды:
Adrenaline Cyber League 2017 – 5th
ROG MASTERS 2017 - 1st
Captains Draft 4.0 – 5th
compLexity Gaming
Братья Фридманы и их команда продолжают штурмовать турнирную крепость, но успехов это пока не приносит. Они попали на множество LAN ивентов, но не занимали призовых мест с начала сезона, должно быть, обидно, но они не сдаются. Нам же остается надеяться, что тренировки коллектива принесут плоды, из прошлых поражений будут извлечены уроки и в этот раз у них все получится.
Последние успехи команды:
SL i-League Invitational Season 3 – 3rd
The Perfect World Masters – 4th
The Summit 8 – 5th
Captains Draft 4.0 – 5th
ESL One Genting 2018 – 9th
Infamous
На турнир должны были поехать бразильцы из SG e-sports, но отказались от участия в пользу команды Infamous, чтобы участвовать в WESG South American Finals. К сожалению, после MDL Macau коллектив Infamous не показывал особо интересных стратегий и не радовал глаз привычным агрессивным стилем игры. И сейчас нам трудно ожидать больших успехов от ребят, у которых их никогда не было, но в их силах все изменить.
Последние успехи команды:
PGL Open Bucharest 2017 – 7th
DreamLeague Season 8 – 8th
Galaxy Battles II – 7th
Смотреть турнир:
https://www.twitch.tv/starladder1