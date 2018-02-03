Участники StarLadder i-League Invitational Season 4

1 февраля стартовал майнор-турнир от украинской и китайской компаний Starladder и ImbaTV. В нем будет разыграно $300 тыс. и 300 квалификационных очков DPC. Место проведения: Шанхай – один из самых продвинутых в области киберспорта городов в Китае. А сам Китай перенимает мировое лидерство в esports. За последние годы было построено несколько киберспортивных арен, и в Шанхае в том числе. Вообще киберспорт в Поднебесной поддерживается государством и частными компаниями, например, Alibaba Group в 2017 году инвестировала $150 млн и заключила соглашение с властями о развитии города Чангжу, в результате чего он станет центром мирового киберспорта.

За призовые и титул чемпионов будут бороться 8 команд:

Team Liquid

Обладатели прямого инвайта от организаторов, чемпионы двух предыдущих турниров серии и чемпионы мира 2017-2018 гг. Свое чемпионство на турнирах ребята любят отстаивать и просто так не отступят. После победы на TI7 капитан команды Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми говорил, что они очень рады и наконец-то добились своей цели, но теперь их целью будет выиграть TI8, иначе для них нет смысла играть. Сейчас, в середине сезона, они занимают второе место в DPC с отставанием от Team Secret в более чем 1000 очков, так что чемпионам есть к чему стремиться.

Последние успехи команды:

The International 2017 - 1st

SL i-League Invitational Season 3 – 1st

AMD SAPPHIRE Dota PIT League Season 6 – 1st

DreamLeague Season 8 – 2nd

ESL One Genting 2018 – 2nd

Newbee

Второй прямой инвайт получила сильнейшая китайская команда. Вице-чемпионы мира 2017-2018гг. Домашний турнир для команды всегда важен, а для китайской важен вдвойне, ведь для своей аудитории они почти что боги, фавориты в борьбе с западными командами, и желание побеждать усиливается как никогда. В начале сезона после фиаско на The International состав потерял свои силы, но на прошедшем ESL One Genting ребята проехались катком по сильнейшим коллективам мира, в том числе Team Liquid, и, возможно, теперь их уже не удержать.

Последние успехи команды:

The International 2017 - 2nd

ESL One Hamburg 2017 - 3rd

AMD SAPPHIRE Dota PIT League Season 6 – 3rd

The Perfect World Masters – 1st

ESL One Genting 2018 – 1st

LGD Gaming

Победители китайских квалификаций, после недавних неудач организация изменила состав и ждет новых успехов от команды. После череды экспериментов и тестов руководство команды приняло на третью позицию молодого китайского игрока Yang «Chalice» Shenyi и на пятую позицию - малайзийского игрока, известного миру по игре в WGU на The Boston Major 2016 - Jian Wei «xNova-» Yap. Судя по успешным прохождениям квалификаций, дела в коллективе улучшились, и для ребят настало время взять реванш.

Последние успехи команды:

PGL Open Bucharest 2017 – 2nd

The Perfect World Masters – 9th

The Summit 8 – 8th

Mineski

Филиппинская команда первенствовала в своем регионе и на протяжении всего сезона претендует на поездку на TI8. Эти легендарные, опытные и молодые игроки с отличным капитаном всегда имеют шансы победить даже самые сильные команды. Успех состава сложился из-за уникального сочетания бывалых и нестандартных наставников с молодыми азиатскими талантами, а тягу к победе подкрепляет тот факт, что ни один из наставников так и не победил на TI, каждый раз останавливаясь недалеко от первых мест.

Последние успехи команды:

SL i-League Invitational Season 3 – 2nd

PGL Open Bucharest 2017 – 1st

Captains Draft 4.0 – 3rd

Team Kinguin

Тёмные лошадки профессиональной Dota 2 сцены, польский микс Let’s do It играет на мировом уровне под новым тегом с сентября 2017 года и уже успел зарекомендовать себя серьезным оппонентом. Для громких и стабильных побед у ребят еще мало опыта, но с каждым турниром они набирают обороты.

Последние успехи команды:

The Perfect World Masters – 5th

The Summit 8 – 3rd

Team Empire

Сейчас имперцы находятся в поиске своей игры и продолжают пробовать СНГ-кадры, на этом турнире они выступят с заменой в лице Александр «Nix» Левин на позиции керри. В последнее время команде не везло, участники болели, да и частые замены давали о себе знать, но коллектив готов выстрелить в любой момент, ведь The International все ближе и ближе, а не него не попасть нельзя.

Последние успехи команды:

Adrenaline Cyber League 2017 – 5th

ROG MASTERS 2017 - 1st

Captains Draft 4.0 – 5th

compLexity Gaming

Братья Фридманы и их команда продолжают штурмовать турнирную крепость, но успехов это пока не приносит. Они попали на множество LAN ивентов, но не занимали призовых мест с начала сезона, должно быть, обидно, но они не сдаются. Нам же остается надеяться, что тренировки коллектива принесут плоды, из прошлых поражений будут извлечены уроки и в этот раз у них все получится.

Последние успехи команды:

SL i-League Invitational Season 3 – 3rd

The Perfect World Masters – 4th

The Summit 8 – 5th

Captains Draft 4.0 – 5th

ESL One Genting 2018 – 9th

Infamous

На турнир должны были поехать бразильцы из SG e-sports, но отказались от участия в пользу команды Infamous, чтобы участвовать в WESG South American Finals. К сожалению, после MDL Macau коллектив Infamous не показывал особо интересных стратегий и не радовал глаз привычным агрессивным стилем игры. И сейчас нам трудно ожидать больших успехов от ребят, у которых их никогда не было, но в их силах все изменить.

Последние успехи команды:

PGL Open Bucharest 2017 – 7th

DreamLeague Season 8 – 8th

Galaxy Battles II – 7th

Смотреть турнир:

https://www.twitch.tv/starladder1

https://www.twitch.tv/dotastarladder_en