CS:GO: Самые горячие моменты с ELEAGUE Major

На прошлой неделе прошло громкое и важное событие в мире CS — ELEAGUE Major 2018. На нем случилось немало поворотных событий, таких как потеря статуса «Легенд» у Virtus.pro и Astralis, а также настоящий СНГ-бум в лице Quantum Bellator Fire, которые с минора прошли в топ-8 мейджора. Впервые в истории!

Еще одним незабываемым событием стал сам финал ELEAGUE Major, где произошла мясорубка: за чемпионский титул схлестнулись FaZe Clan и Cloud9. Множество профессиональных игроков и людей, связанных с дисциплиной, назвали этот финал лучшим за всю историю CS:GO. В главной битве этой зимы победили Cloud9 со счетом 2-1. Заключительная карта de_inferno была практически проиграна, но из-за ошибок со стороны FaZe европейский состав проиграл в двойном овертайме со счетом 19-22.

Однако давайте взглянем на семь лучших моментов во время группового и основного этапа ELEAGUE Major от других участников турнира.

paz vs Cloud9

Турецкий игрок Ахмет paz Карахока контролирует длину на A на карте de_cbble. После первого фрага тактически отходит назад и ждет других оппонентов. Во время ожидания по очереди выходят три противника, с которыми paz с легкостью справляется. Последним остается skadoodle, и пока тот отвлекался на других игроков Space Soldiers, paz без проблем оформил эйс.

ropz vs SK

Находясь в «коврах» на de_mirage, эстонский игрок из mousesports ловит одного соперника, когда тот не вовремя отвернулся от его позиции. После установки бомбы ropz остается один и идет в яму для отстрела бразильцев. После убийства еще одного врага другой игрок команды SK отрезает путь от бомбы. Но ropz смекалисто обходит огонь и завершает раунд еще двумя убийствами.

kennyS vs Quantum Bellator Fire

KennyS остается последним игроком во французской команде против 4 членов QB.Fire на de_cache. Бомба падает в вентиляции. Снайпер G2 вовремя слышит шаги и очень быстро убивает противника. Отрезает ход на точку дымовой гранатой, чтобы оппонент не увидел его. Убивает второго игрока под вентиляцией со второй попытки. Затем под девяткой замечает руки еще одного человека и отстреливает врага. Ставит бомбу на самое видное место, чтобы с легкостью справиться с оппонентом. Пока kennyS выжидал последнего человека, тот решил проверить возможное местоположение снайпера, но француз слышит шаги и убивает его.

balblna vs mousesports

Очень быстрый раунд со стороны русского игрока Григория balblna Олейника. Контролируя «зелень» на de_train, встречает «мышей» с пистолетами и без дополнительной защиты. Отрезает путь коктейлем Молотова и гранатой. Убивает чеха, а на фоне от огня умирают STYKO и sunNy. Balblna начинает агрессивную игру и пушит противника. Вовремя оборачивается назад и убивает врага, который хотел его зарезать. В тот же момент убивает последнего игрока и заканчивает эко-раунд mousesports.

Lekr0 vs Gambit

Швед на раннем тайминге выбегает из «ямы» на de_mirage и успевает убить первого противника, который направлялся в «коннектор». Затем дело переносится на точку B, и за несколько секунд Lekr0 справляется с тремя последними противниками.

Zeus vs FaZe

Вновь возвращаемся на de_mirage, но в этот раз красуется Даниил Zeus Тесленко и его могучая CZ75-Auto, которая в пух и прах уничтожает FaZe Clan за 15 секунд.

Stewie2K vs FaZe

Возможно, самый запоминающийся момент в финале мейджора. Шел 30-й раунд, FaZe Clan на позднейшем тайминге решают перетянуться на другую точку в надежде, что там никого нет. Но их чаяния разрушает Джейк Stewie2K Йип, стоящий на точке с AWP. Когда FaZe влетели на точку, на таймере оставалось в районе 10 секунд. Stewie2K виртуозно уничтожает троих противников, которые ничего не могли сделать с оппонентом, и последним фрагом стало убийство игрока, который ставил бомбу.