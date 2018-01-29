CS:GO: Легенды Boston Major – SK Gaming

Boston Major – самый крупный турнир по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. Команды, получившие прямые приглашения на турнир, имеют статус «Легенда», заслуженный в предыдущих соревнованиях. Сегодня мы завершаем рассказ о «легендарных» коллективах.

SK Gaming — одна из старейших киберспортивных организаций, на плечах которой большая история. Первый состав появился еще при CS 1.6. С 2002-го по 2011-й командам SK Gaming удавалось выигрывать золото на турнирах. С выходом CS:GO у организации был шведский и датский ростер. Но новая глава началась 1 июля 2016 года, когда организация подписала чемпионский состав из Бразилии, который по сей день приносит трофеи.

Габриэль FalleN Толедо

Капитан самой успешной бразильской команды имеет огромный опыт в киберспортивной дисциплине. Карьера Габриэля началась в далеком 2005 году с организации crashers. Больших успехов добился в 2009-м в составе FireGamers.

В 2013-м перешел на CS:GO и присоединился к playArt, но через 5 месяцев покинул команду и до конца года играл за ProGaming.TD. В апреле 2014-го сформировали состав KaBuM! e-Sports, у которого в течение года неоднократно менялся тег.

К 2015-му уровень опыта коллектива значительно вырос, и в июле того года он подписал контракт с организацией Luminosity Gaming. После нескольких перестановок в команде состав стал достигать небывалых высот. В апреле 2016 года коллектив выиграл первый мейджор на MLG Columbus.

В июле 2016-го контракт с LG закончился, и команда перешла под знамя SK Gaming. Через неделю состав выиграл второй мейджор подряд.

Габриэль неоднократно попадает в топ лучших игроков, а игроки различных команд считают его превосходным лидером.

Фернандо fer Альваренга

Фернандо получил широкую известность, играя в коллективе KaBuM! e-Sports вместе со своим товарищем Габриэлем Толедо. С тех пор они завоевывают чемпионские титулы на различных турнирах.

Сейчас выполняет роль энтри-фраггера с агрессивной манерой игры, но тут существует своя небольшая история. Как рассказывал fer в интервью бразильскому изданию, раньше он слышал одним ухом лишь 30%. В детстве занес в ухо инфекцию, из-за чего появился этот недуг.

В 2016 году слух и вовсе пропадал, о чем никому не рассказывал, так как боялся, что его кикнут из команды. Фернандо не мог дожидаться соперника, потому что оказался бы в невыгодном положении, из-за чего начал вести агрессивную игру и искал противника сам. Иногда ему приходилось поворачиваться боком, чтобы услышать игру другим ухом, иногда это приводило к неудачам в игре. Когда его спрашивали «почему ты отвернулся?», он отвечал: "Я думал, в меня летит оглушающая граната".

Осенью 2016-го он взял больничный, чтобы вылечить травму носа. Вероятнее всего, тогда вылечил и недуг, связанный со слухом.

В 2017 году fer занял третье место в топ-20 лучших игроков по версии HLTV.

Марсело coldzera Давид

Coldzera начал профессионально играть с CS:GO, но до июля 2015 года выступал за малоизвестные команды. В августе 2014-го перебрался в Dexterity Team. Позже его заметила организация Luminocity Gaming, в которую он перешел в июле 2015-го. Именно тогда бразильский состав стал одним из лучших в мире, а Марсело два года подряд и по сей день является лучшим игроком планеты.

На его счету несколько наград лучшему игроку в различных турнирах, также он двукратный чемпион мейджора.

На первом мейджоре, в MLG Columbus 2016, сделал ошеломительные -4 против команды Team Liquid, в честь чего Valve посвятили граффити этому памятному моменту.

Граффити:

Эпитасио TACO де Мело

С августа 2014-го по июль 2015-го вместе с Марсело играл в Dexterity Team. После того как его товарищ перешел в LG, TACO еще играл в Games Academy. Однако в ноябре 2015 года и он присоединяется к звездному составу, в котором пребывает и сегодня.

Как могло показаться, его никнейм схож с мексиканским блюдом, однако не все так просто. Скорее всего, это прозвище, которое дала ему тетя, потому что ей не нравилось имя Эпитасио.

Рикардо boltz Прасс

Новичок в SK Gaming, который присоединился к команде в конце октября прошлого года. Однако молодой талант начинал свою карьеру с 2013-го в малоизвестных коллективах. В апреле 2014-го вошел в состав ProGaming.TD, где у Рикардо появились первые результаты. Меняя тег за тегом, коллектив подписывает Luminosity Gaming, но через 4 месяца организация попрощалась с составом. Поиграв три месяца за Games Academy, коллектив подписала организация Tempo Storm, где игроки показали, на что они способны.

В 2016 году Tempo Storm попрощались с игроками, но почти сразу же их подписала Immortals, и там они достигли пика карьеры, выйдя в финал мейджора в Кракове прошлым летом.

Сейчас SK арендуют Рикардо в качестве пятого игрока, заменив им Жоао felps Васконселлоса.

Фото: HLTV