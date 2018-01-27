Драки киберсамураев - EVO Japan 2018

Вчера начался EVO Japan 2018 – один из самых крупных и престижных турниров по файтингам в мире.

Что такое файтинги? В России их всегда называли просто «драчками» – это знакомые всем мальчикам и девочкам из восьмидесятых и девяностых Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter и прочие игры, где волевые мужчины и красивые женщины разной степени развратности били друг другу лица, ломали хребты и вообще вели себя достаточно безответственно. А серия MK вообще сопровождалась скандалами (которые продолжаются до сих пор) - мол, видеоигры воспитывают маньяков и «компуктер убивает наших детей».

Однако все эти игры успешно дожили до наших дней, обзавелись потомством в виде сиквелов, а самые популярные обновляются с завидной регулярностью. В России же практически не развита культура файтингов, что связано отчасти с тем, что большинство файтингов выходило на консолях, а у нас страна ПК. И с тем еще, что просто обучение игре в файтинги требует невероятной силы духа и упорства: день за днем и месяц за месяцем проворачивать одни и те же комбо, доводя игру до автоматизма сможет не каждый.

Файтинги наравне со Starcraft являются единственными популярными на данный момент сольными киберспортивными дисциплинами (снова подтягивается Quake Champions с его картами 1×1, но до сих пор непонятно, восстанет ли феникс Quake 3 из пепла, или он мертв окончательно). Однако как раз из-за этого отсеивается абсолютное большинство людей, пробующих играть в файтинги: когда играешь 1×1, винить за поражение можно только себя. Многие не могут принять такой поворот событий и уходят играть в более привлекательные для своего эго командные игры, где можно перекладывать ответственность, кричать на свою команду и чувствовать себя молодцом.

Оставшиеся люди, способные мириться с поражением, погружаются в волшебный мир тренировок мускульной памяти, проворачивая 90 градусов на геймпаде в разные стороны, делая вперед-вперед-квадрат и прочие хадоукены с шорюкенами, доводя все действия до автоматизма. В файтинги играют по несколько лет, оттачивая свои навыки до совершенства, и все равно проигрывают каким-то хитрым стратегиям или просто более идеальному исполнению комбо.

Вершиной файтерской карьеры на сегодняшний день является чемпионский титул EVO, он же Evolution Championship Series, – самый престижный турнир в мире файтингов, примечательный тем, что он абсолютно открыт для участия. В отборе может участвовать совершенно любой игрок, любой национальности, гендера и языка: достаточно просто заполнить форму на официальном сайте.

EVO Japan – ответвление от основного турнира, созданное по причине того, что львиная доля файтингов выпускается японцами для японцев, и лучшими игроками в файтинги являются в большинстве своем именно японцы. На EVO в Японии заявляются победители локальных аркадных залов, которые могут по мастерству соперничать с топовыми игроками на интернациональной арене, однако не выезжают из Страны восходящего солнца по причине отсутствия денег или профессионального интереса к игре, так как многие играют в файтинги исключительно на уровне хобби.

EVO пару часов назад из рук одного из героев статьи. Протолкнуться невозможно!

И в этом году в Японию отправились наши соотечественники! В составе нескольких групп ребята-победители МФА, Winter Rumble и других всероссийских турниров на момент выхода статьи уже будут штурмовать double-elimination сетку в Токио. Мы поговорили с несколькими из них, дабы узнать, что движет профессиональными файтерами, на что они надеются и могут ли они победить.

Дмитрий Raven Крылов, 30 лет

Дисциплина Guilty Gear Xrd REV 2

- Когда начали играть в файтинги?

- Начал поигрывать еще в бутлег-версию Street Fighter 2 на Денди. Мне очень нравилось чувствовать себя исследователем и узнавать новые движения персонажей самому, без книжек с кодами и мув-листов. Сидишь и пробуешь так и так, потом находишь какое-то комбо крутое сам, радуешься. Наверное, лет 6 или 7 мне было, когда я первый раз познакомился с файтингами.

- Почему решили поехать на турнир в Японию?

- В основном я очень хочу поиграть в аркадах (аркадные залы – наполненные игровыми автоматами центры, как компьютерные клубы; в первую очередь файтинги издавались для распространения в таком формате и только потом появились на персональных системах; до сих пор многие файтинги выходят сначала в виде аркадных автоматов, лишь затем портируются на консоли или компьютеры. - «Матч ТВ»). Играть в аркадах в Японии – это абсолютно уникальное чувство. Я помню, как еще в детстве ходил в кинотеатры с аркадными автоматами, где собирались взрослые мужики и играли в файтинги. Передавали друг другу знания, опыт, учили всех желающих. Было такое додзе, или файтинговая вальхалла.

- С какой части Guilty Gear играете?

- С Reloaded. Начинал один раз и не очень понравилось, а во второй познакомился с известными ребятами из комьюнити, начал играть и очень зашло.

- Почему GG? А не продолжили играть в тот же Street Fighter, в который играли в детстве?

- Слишком много опций разных. В игре огромное количество механик, она очень быстрая, можно разные стили игры за каждого персонажа найти. SF5, в который сейчас все играют, очень простой в этом плане: там есть несколько комбо, которые надо провернуть, а остальное время просто стоять в защите и ждать, пока противник ошибется.

- Что насчет анимешной эстетики? Не отпугивает?

- Я в прошлом увлекался японским роком, так что все о'кей. Я не анимешник, но такой внешний вид игры мне в принципе по вкусу.

Экран выбора персонажа в Guilty Gear Xrd REV 2

- Много тренируетесь?

- Меньше, чем бы мне хотелось. Почему-то много народу не хотят со мной играть. Не знаю, может, играю слишком хорошо (смеется). В России мало хороших игроков, а играть с японцами и американцами не получается из-за высокого пинга. У меня есть много недостатков, над которыми нужно работать, которые я мог бы исправить, если бы играл больше с крутыми игроками, но это очень тяжело. Перед EVO наигрываю дополнительные часы, конечно, но в общей сложности я не классический киберспортсмен, у меня есть основная работа.

- А чем вообще занимаетесь по жизни?

- Я исполнительный директор в айти-компании. Гулять люблю, в походы ходить, музыкой увлекаюсь, читаю много.

- Как думаете, почему так мало народу играет в файтинги?

- Очень тяжело начать играть на минимально соревновательном уровне и смириться с первыми поражениями. Можно проиграть два раза в детстве старшему брату, который сел и прочитал два комбо за персонажа, чтобы получить отвращение к файтингам на всю жизнь, или продуть на вечеринке и никогда больше не взять джойстик в руки, чтобы поиграть в файтинг. Плюс очень долгое механическое обучение, когда надо сидеть и целыми днями в тренировке и оттачивать чисто механическое мастерство, перед тем как начать играть против людей.

- На ком играете? Топ 3 персонажа?

- Играю на Джонни. Топ – Чип, Рейвен, Эльфель, Джонни.

- GG – самый сложный файтинг?

- Еще Tekken. Оба невероятно сложные, потому что это нужно уметь играть на обеих сторонах. В обеих играх очень сложные джагглы и комбо.

- Есть какая-то история веселая история, связанная с файтингами?

- Конкретно с файтингами нет, но есть околофайтинговая. Я пару лет назад катался в Лас-Вегас на американский EVO. Сначала мне очень долго не давали туда визу, промучался, но в итоге поехал и снял отель вообще не там, где мне нужно. Вегас, как оказалось, делится на две части: старый и новый. Старый – очень похож на наш Арбат, с деревянными постройками, маленький такой, и большой Вегас, из стекла и стали. Отель у меня был в старом, и я решил из старого в новый пойти перед турниром. Худшая идея в моей жизни - это оказалось восьмичасовое путешествие на температуре в 45 градусов, чуть не умер тогда от обезвоживания. Вообще Вегас - на любителя. Невероятно дорогая питьевая вода и фрукты и дешевые бургеры с картохой, которые не очень хочется есть на такой жаре, но это единственное доступное и вкусное и то, от чего не будет сердечного приступа.

- Финальный вопрос: отличаются ли чем-то серьезные файтеры от обычных игроков и вообще людей?

- Профессиональный файтер ведет себя как человек, который очень сильно чем-то увлечен и уравновешен. Обычно это волевые люди, потому что, чтобы дорваться до высокого уровня в файтингах, надо пережить десятки тысяч поражений от живых людей, провести тысячи часов в тренировках, все равно проиграть в самый нужный момент и не флипнуться, не перестать играть, а найти в себе силы двигаться дальше. Наверное, так в любом спорте или профессиональном деле, конечно, но в файтерах из всего киберспорта это особенно заметно.

Ярослав Ashimirat Аксенов, 23 года

Дисциплина Guilty Gear Xrd REV 2

- Как получилось, что вы стали увлекаться файтингами?

- Наткнулся на комбо-мувик по GG XX #Reload. Консоли у меня тогда не было, но очень понравился тот хардкор, который происходил на экране. Поэтому я взял клавиатуру, и начал играть. Это была пиратка на компьютер, где просто какой-то японец взял и приделал онлайн, с комнатами и лобби. Года два я в нее играл. Жил я в тот момент в Кемеровской области, не было никого, кто бы слышал вообще про файтинги. Но в один момент я познакомился с другими игроками, ставшими мне в итоге хорошими друзьями. С тех пор с ними тусим и тренируемся.

- Почему выбрали аниме файтинг, а не что-то из игр попроще? Вы заядлый анимешник?

- Аниме я практически не смотрю. Неприятных ощущений не вызывает графика, но и прямо пойти и скачать пятьсот серий Наруто нет желания. Игра просто слишком хорошая.

Пышногрудые анимешные барышни готовы чистить друг другу лица

- Тяжело тренироваться перед турниром?

- Тренироваться тяжело. Однако со временем начинаешь получать фан не только от самих матчей, но и от того, что ты выясняешь - находишь контрмеры к действиям оппонента, придумываешь комбы получше и так далее. Иногда это требует много терпения и усидчивости, но что поделать, без этого лучше не стать.

- А вообще играете много вне подготовки к турнирам?

- Играю как получится, иногда много, иногда мало, несколько раз брал долгие перерывы, когда поступал в институт. В основном по настроению. В последнее время настроение есть.

- Как думаете, бывает ли какой-то особенный талант к файтингам?

- Смотря что считать талантом. Механическую часть в большинстве случаев легко наработать, если нет медицинских проблем с моторикой рук, нужно просто немного терпения. А если речь про майндгеймы, про обман противника, про выбор стратегии... Здесь у всех, конечно, разная стартовая точка мастерства, но это тоже можно наработать, если подходить к игре осознанно и с головой, отдавая отчёт своим действиям и анализируя их. Так что, я считаю, что любой человек может достичь высокого уровня в файтингах, если будет правильно и достаточно тренироваться..

- Назовите основные причины, почему люди идут играть в файтинги.

- Первое - это желание стать лучше. В файтингах лучше, чем во многих киберспортивных дисциплинах, понятно, стал ты лучше играть или нет. Есть какие-то уровни, достигая которые, ты сам понимаешь, что вот, три месяца назад я не мог победить таких-то игроков, а теперь могу. Более чисто делаются комбы, спокойнее игра проходит, и прочее. Ну и азарт, конечно, который приходит во время игры. Когда много побеждаешь или, наоборот, много проигрываешь, очень тяжело остановиться. Хочешь или больше выигрывать, или отыграться хотя бы.

- Играете вообще на ком?

- На Соле и на Куме, если турнирные бои брать. Топовые - Чип, Равен, Джонни, именно в такой последовательности. Я не играю на топ-чарах, мне интересно что-то новое делать и получать максимальный фан от игры на персонажах, которые нравятся лично мне. Я играю на победу, но хочу ее добиться своими средствами. Для меня самое важное - получать удовольствие от процесса.

- Какое самое запоминающееся событие, связанное с файтингами?

- Наверное, это МФА 2015 года, точнее, моя поездка на него. Это был первый раз вообще, когда я решил куда-то поехать, посмотреть на других да себя показать. В Москве я ни разу не был до этого, поэтому решил попробовать найти там себе пристанище на время поездки через знакомых. В итоге же получилось так, что остался один на улице и с севшим телефоном. Пришлось носиться ночью по абсолютно незнакомой Москве - довольно жутко было. Но кончилось все хорошо: жилье было найдено, турнир - отыгран, выводы - сделаны, новые друзья - приобретены.

- Какие планы на участие в EVO?

- В основном еду учиться и смотреть, как играют люди на ланах за рубежом. Что-то я, безусловно, смогу выиграть, но не думаю, что далеко пройду. Хочется просто узнать, смогу ли я что-то противопоставить топовым японским ребятам. Конечно, хочется выиграть, но в данном случае банально просто больше опыта у соперников будет - там люди по восемь-десять лет в файтинги играют. Я по их меркам новичок. Но выигрывать все равно можно, по крайней мере мне хочется в это верить.

Константин Kay Jay Зайцев, 31 год

Дисциплина Street Fighter 5

- Расскажите, как вы попали в файтерскую тусовку?

- Начал играть в конце 2012-го — в Mortal Kombat 9: услышал от кого-то, что игра вышла в 2011-м, и очень заинтересовался, потому что в детстве играл в Ultimate Mortal Kombat 3, нравилось. Сначала смотрел американские турниры, там были хорошие комментаторы, которые рассказывали много о механике игры и о том, как игроки принимают решения. Соревновательные файтинги сильно увлекли, потому что «битва разумов» и потому что у самого было компетитив прошлое: и спортивное, и всякие олимпиады. Поэтому пойти на турнир казалось очень естественным продолжением просто онлайн-игры. Весной 2014-го сходил на первый турнир, познакомился с игроками из Екб, примерно в это же время Ютуб начал подсовывать мне вместе с MK, в который я играл, записи турниров по Street Fighter 4. Сразу показалось, что SF — более сложная, глубокая и развитая игра. Смотреть — смотрел, играть начать не решался, потому что сложно. Летом 2014-го занял второе место на Ekaterinburg Fighting Arena 2014, потом слабо отыграл на Moscow Fighting Arena 2014. Было очевидно, что уровень игроков в Екатеринбурге в среднем намного хуже, чем на MFA, поэтому мы с еще парой ребят стали проводить регулярные турниры раз в неделю. SF4, MK9, GGXrd. Где-то с весны 2015-го начали стримить их, и тогда я понял, что комментировать тоже довольно весело.

- Вы еще и комментируете?

- Играю, комментирую и турниры организую. Наверное, тогда у нас были единственные в стране регулярники, нормально организованные. Осенью 2015-го съездили в Швецию на Дримхак на этап Capcom Pro Tour. Поехали втроем, играть умел толком один игрок - FLCL. Отыграли плохо, увидели разницу между русскими и рядовыми европейскими турнирными игроками и пропасть до европейских топов.

- Комментируете все файтинги подряд?

- Комментирую только то, в чем что-то понимаю: MK9, MKX, SF4, SFV, KoF14.

Один из самых важных моментов в истории Street Fighter, да и файтингов в целом. Сколько людей после просмотра данного видео начали играть в файтинги или как минимум прониклись к ним интересом - не сосчитать

- Но в Японию вы летите играть в SF5?

- SF5 и KoF14. Иллюзий насчет моих турнирных успехов у меня нет, но очень хочется поиграть со средними японцами — посмотреть, какой у них подход к игре, какой менталитет, какой метагейм распространен. И с топчиками, конечно, тоже хочется сыграть.

- На ком собираетесь играть, и какие топ 3 персонажа на сегодня в SF5?

- Я играю на Некалли. С выходом Arcade Edition много всего поменялось, трудно пока с уверенностью утверждать, но я бы сказал - Рашид, Абигэйл, Акума в произвольном порядке.

- На этот турнир вы едете со своим соратником FLCL, играет, он по вашим словам, намного лучше вас. Какой у него шанс кого-то там действительно обыграть и попасть на стрим?

- Сережа играет очень прилично, по-моему. Конечно, ощутимо слабее людей, которых мы видим в топ-8 на крупных турнирах. Если у него получится показать игру, близкую к его максимуму, топ-64 — топ-32 — реально. Но факторов много всяких.

- Ребята, кто более-менее хорошо играет в файтинги, отличаются обычно от других людей? Более усидчивые или целеустремленные, например?

- Турнирных игроков, наверное, объединяют две вещи: склонность играть в игры и желание побеждать — азарт, соревновательная жилка. Поэтому, я думаю, что вот как раз люди с каким-то компетитив прошлым могут найти свое в файтингах. Более-менее хорошо играют люди, которые готовы инвестировать время, чтобы развивать навык, которые ищут ответы на сложные ситуации в игре. Об этом здорово и коротко написал британский игрок R.M.Z.: «getting better through daily routine practice».

Бесспорно, много значит талант: это и чисто физиология — реакция, способность надолго сосредотачиваться, и психология — адаптация к противнику, способность видеть поведенческие паттерны, улавливать эмоции.

Посмотреть турнир можно на https://www.twitch.tv/capcomfighters; https://www.twitch.tv/evo и нескольких других каналах, посвященных играм.