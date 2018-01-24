CS:GO: Легенды Boston Major – Astralis

Boston Major – самый крупный турнир по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. Команды, получившие прямые приглашения на турнир, имеют статус «Легенда», заслуженный в предыдущих соревнованиях. Вплоть до финалов мейджора 28 января мы будем рассказывать о «легендарных» коллективах.

Одна из самых успешных датских организаций. Большой успех состава пришелся на времена Team Dignitas в 2014 году. Через год закрепившийся состав (Xyp9x, device, cajunb, dupreeh и karrigan) был замечен североамериканской организацией Team SoloMid, предложивший выгодные условия, от которого датчане не смогли отказаться.

Через год контракт закончился, и коллектив перешел под знамя Astralis. Спустя еще один год и несколько изменений в команде состав выиграл свой первый мейджор.

Лукас gla1ve Россандэр

Капитан команды Astralis нарабатывал свой скилл в Counter-Strike: Source, а карьеру профессионального игрока начал в 2012 года с выходом CS: GO. Первым серьезным испытанием стало выступление под тегом Copenhagen Wolves в сентябре этого же года. Через 3 месяца, в возрасте 17 лет, приобрел первые навыки капитана в коллективе Anexis eSports.

За 3 года карьеры побывал в 20 командах. После отличительных достижений в Heroic в октябре 2016 года его заметили Astralis, и gla1ve подписывал контракт с новой организацией. Через 2 месяца команда выиграла второй сезон ECS, а через месяц в копилке – первая победа на мейджоре.

Николай device Ридтц

Николай, как и его товарищ gla1ve, начал увлекаться CS с версии Source, но без особых достижений. С релиза CS: GO перешел на нее. С тех пор играл под тегами Copenhagen Wolve, Team Dignitas и Team SoloMid. На протяжении почти всей карьеры играл вместе с dupreeh и Xyp9x, с которыми до сих пор остается в одной команде.

В 2014 году впервые попал в 20 лучших игроков по версии HLTV, заняв последнее место. Год спустя Николай взлетает на 3-е место и занимает эту позицию два года подряд. В 2017 году device занял 5-е место в топе, уступив Ховарду rain Найгарду и Фернандо fer Альваренге.

Андреас Xyp9x Хойслет

Профессиональный датский игрок приобрел известность в конце эры CS 1.6 в скандальной команде Xapso (они же Wikipediots). После выхода CS: GO перешел в состав CPLAY, после которого открыл начало оригинального датского состава fnatic. Спустя полгода покинул коллектив и перешел в Copenhagen Wolves, где познакомился с duprehh и device. С тех пор датское трио не расставалось и продолжило выступление за Team Dignitas и Team SoloMid, поддерживая дружеские отношения между собой.

В 2013 году Андреас вошел в 20 лучших игроков по версии HLTV, но после этого не попадал в топ до 2017, где занял 13-е место. Однако это не мешает ему быть одним одним из лучших игроков и клатчеров среди других игроков. Благодаря индивидуальному скиллу множество раз выручал команду в сложных ситуациях.

Один из таких случаев произошел год назад на этом же самом мейджоре, когда Xyp9x остался против трех игроков команды Virtus.pro и выиграл раунд с 1 единицей здоровья.

Петер durpeeh Ротмен

Петер начал карьеру профессионального игрока с CS: Source, но без особых достижений. С переходом на Counter-Strike: Global Offensive присоединился к 3DMAX, а затем к будущим товарищам по команде в Copenhagen Wolves. На протяжении пяти лет играет вместе с device и Xyp9x, с которыми успел побывать в Team Dignitas и Team SoloMid.

С недавних пор стал снайпером в команде, что делает его виртуозным мастером, совмещая новую роль и энтри-фрагера. В 2017 году открыл десятку лучших игроков по версии HLTV.

Маркус Kjaerbye Кьебю

Kjaerbye — самый молодой представитель команды. Карьеру начал в 2014 году с полупрофессиональных команд. За три месяца сменил 3 коллектива и первым испытанием в профессиональном составе для него стало пребывание в Copenhagen Wolves.

В январе 2015 года присоединился к небезызвестной организации Team Dignitas, где пробыл полтора года. В мае 2016 года произошел решафл между Dignitas и Astralis. Маркус перешел в Astralis, а его место занял cajunb.

В прошлом году побил рекорд как самый молодой чемпион мейджора. Он завоевал трофей в возрасте 18 лет и 9 месяцев, обогнав Йеспера JW Векселя на 3 дня.