CS:GO: Легенды Boston Major – BIG

Boston Major – самый крупный турнир по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. Команды, получившие прямые приглашения на турнир, имеют статус «Легенда», заслуженный в предыдущих соревнованиях. Вплоть до финалов мейджора 28 января мы будем рассказывать о «легендарных» коллективах.

BIG — самая молодая организация среди других команд со статусом «Легенд». Была основана в начале января 2017 года из бывших участников команд NRG Esports, mousesports и ALTERNATE aTTaX. Несмотря на это, немецкий коллектив удивил многих на PGL Major Krakow, обыграв SK Gaming и выйдя в стадию плей-офф мейджора.

Сегодня BIG сыграют с Space Soldiers за право остаться в турнире и не покинуть мероприятие. У обеих команд по одной победе и по два поражения.

Фатих gob b Дэйк

Gob b — легендарный немецкий игрок турецкого происхождения. Получил широкую известность за первоклассную игру в Counter-Strike 1.6. Выступал во множествах команд, но большую часть карьеры провел в организации mousesports, где завоевывал призовые места в немецких и международных турнирах.

После ухода со сцены Counter-Strike 1.6 gob b завершил карьеру профессионального игрока. Но в 2013 году решил вернуться на один турнир EPS Spring 2013 по CS: GO, где занял второе место вместе с той же организацией — mousesports.

Спустя 4 месяца пребывания в mousesports решил перейти в ALTERNATE aTTaX. А еще через три месяца вновь вернулся в родную команду. Через год ушел в NRG Esports, а затем основал команду BIG вместе с тиммейтами из последнего состава.

Никола LEGIJA Нинич

Профессиональный игрок в CS:GO сербского происхождения. Выступал в dotpiXels e.V., n!faculty, Playing Ducks. Как и капитан команды BIG gob b, Никола играл под тегом mousesports.

В течение второй половины 2015 года побывал тренером и помогал коллективам Nihilum Gaming, Team Kinguin и Gamers2. Позже вернулся к амплуа профессионального игрока в североамериканском-европейском составе ex-Method вместе с gob b. Затем перешел в NRG Esports и через год стал частью немецкого состава BIG.

Йоханнс tabseN Водарц

Йоханнс Водарц начал карьеру профессионального игрока с Counter-Strike 1.6. С выхода CS:GO выступал в десятке команд, среди которых dotpiXels e.V., Playing Ducks, mousesports и PENTA Sports.

После ухода из NRG Sports вместе с gob b и LEGIJA помог основать новую команду BIG.

Йоханнес nex Магет

Nex, как и большинство тиммейтов, начал играть на профессиональном уровне с Counter-Strike: Global Offensive. Путь начал с команд EYES ON U и Team xXx. Позже получил прямое приглашение в mousesports благодаря победе на немецкой квалификации к ESWC 2012. Но спустя 4 месяца покинул коллектив из-за нехватки необходимого опыта.

После этого играл в EnRo GRIFFINS, Planetkey Dynamics и PENTA Sports. И спустя два года игры в других командах вновь получил приглашение от mousesports, которое он принял. В августе 2016 года организация посадила игрока на скамейку запасных, а с начала основания BIG присоединился к своим новым товарищам.

Кевин keev Бартоломаус

Не самый популярный немецкий игрок, но и не самый худший. Карьеру начал в 2012-м с CS 1.6 в команде Playing Ducks. Но в этом же году перестал играть и забросил спорт на 2 года, пока не вернулся с новыми силами в эту же организацию.

Больших успехов добился в KILLERFISH eSport, позже подписанной ALTERNATE aTTaX. На прошлом мейджоре в Кракове отличился красивым завершением игры с Immortals ножевым убийством.