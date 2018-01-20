CS:GO: Легенды Boston Major – North

Boston Major – самый крупный турнир по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. Команды, получившие прямые приглашения на турнир, имеют статус «Легенда», заслуженный в предыдущих соревнованиях. Вплоть до финалов мейджора 28 января мы будем рассказывать о «легендарных» коллективах.

North — одна из немногих киберспортивных команд, которая сформировалась благодаря спонсорству со стороны спортивной организации. В декабре 2016 года Team Dignitas сообщили, что прощаются с составом по CS: GO и для многих это стало удивлением. Спустя несколько дней после истечения контракта игроков с Dignitas футбольный клуб Копенгаген и датская кинокомпания Nordisk Film анонсировали о создании своей киберспортивной команды под названием North. В этот коллектив вошли игроки ex-Dignitas. За два года от оригинального состава осталось 3 игрока, но это не мешает им оставаться одной из лучших команд в мире.

Сегодня стартует групповой этап мейджора, который начнется с матча North против Vega Squadron.

Маттиас MSL Лауридсен

Капитан датской команды North увлекался игрой в Counter-Strike: Source, но на профессиональном уровне стал играть только с Global Offensive. Выступал под множествами командами, среди них Reason Gaming, 3DMAX и Copenhagen Wolves.

В 2015 году присоединился к небезызвестной организации Team Dignitas, где получил важную роль капитана. За небольшой период времени вывел коллектив на новый уровень и по сей день входят в топ-10 лучших команд мира. Главной заслугой Маттиаса и его команды считается победой на турнире EPICENTER 2016, где в финале датский состав обыграл Virtus.pro.

Кристиан k0nfig Винеке

Один из ярчайших и молодых талантов Дании и мировой сцены CS. По сравнению с MSL, у Кристиана не такой широкий послужной список команд. Карьеру начал так же с CS: GO в команде с простым названием team123. Показав свое мастерство и энтузиазм его заметили более опытные игроки, после чего примкнул к Reason Gaming.dk. Через месяц присоединился к SK Gaming, а затем к Copenhagen Wolves. В ноябре 2015 года получил приглашение от организации Team Dignitas. На турнире EPICENTER, в Москве, стал лучшим игроком события по версии HLTV.

Рене cajunb Бор

Cajunb начал путь как киберспортивный игрок с Counter-Strike 1.6. Однако получил большую известность играя в CS: Source в команде CKRAS вместе с еще одной датской легендой FeTiSh.

Благодаря полученным навыкам в Source перейдя на CS: GO Рене стал одним из сильнейших игроков в Дании. Выступал в лучших датских коллективах, таких как Copenhagen Wolves, Team Dignitas и Team SoloMid. В течение этого периода времени играл с одними и теми же игроками: dupreeh, device, xyp9x и FeTiSh (в начале 2014 года в команде Team Dignitas его заменил karrigan).

В мае 2014 года из-за разногласий с тиммейтами решил покинуть команду и играл в других датских составах. Но спустя полгода вернулся и помог коллективу войти в пятерку лучших команд мира. В начале 2016 года ex-TSM получили спонсорскую поддержку и стали частью новой организации Astralis. В мае этого же года покинул состав и вернулся в Team Dignitas. В новой "семье" Рене стал чемпионом EPICENTER 2016. После роспуска команды продолжил выступать со своими товарищами под тегом North.

Филип aizy Айструп

Филип один из самых талантливых датских игроков. Начал карьеру в CS: GO и выступал во множествах команд, таких как 3DMAX, ESC Gaming, Reason Gaming, Team Dignitas и Copenhagen Wolves. После этого aizy перешел в Deponeret, а спустя две недели вернулся в Team Dignitas.

После года выступления в Team Dignitas получил приглашение в организацию G2 eSports. Позже весь состав подписала не менее известная организация FaZe Clan, а 8 февраля 2017 года присоединился к North.

Вальдемар valde Вангсе

Валдемар относительно недавно стал профессиональным игроком в CS: GO. В течение 2016 года играл во многих миксах: PRIES, Team Singularity, Copenhagen Wolves и unu.AiN.

Летом этого же года стал частью Team X. После получения слота на DreamHack Bucharest 2016 организация Heroic взяла под крыло весь состав Team X. В июле 2017 года пошли слухи, что valde пришел на замену Magisk. В августе этого же года организация North официально подтвердила переход игрока в датский коллектив. В начале сентября на DreamHack Masters Malmö 2017 проиграли G2 и остались на втором месте. Но спустя неделю выиграли на DreamHack Open Montreal 2017 у Immortals.

Источники — CyberSport, HLTV