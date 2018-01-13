CS:GO: Легенды Boston Major – Gambit Esports

Сегодня начинаются отборочные игры на Boston Major – самом крупном турнире по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. Команды, получившие прямые приглашения на турнир, имеют статус «Легенда», заслуженный в предыдущих соревнованиях. Вплоть до финалов мажора 28 января мы будем рассказывать о «легендарных» коллективах.

В январе 2016 года организация Gambit Esports подписала HS.GG. Спустя полтора года, в июле 2017-го, команда заняла первое место на PGL Major Krakow, став первым чемпионом из СНГ в истории CS:GO. Команда получила статус «Легенд» на грядущий мейджор в Бостоне, что дает право на участие в громком мероприятии. Но перед этим трудным событием - короткие истории о 5 игроках.

Михаил Dosia Столяров

Нынешний капитан команды - один из сильнейших игроков на сцене СНГ и на мировом уровне. Начал путь с CS 1.6 в команде tp.uSports, где достигал высоких результатов. В 2009 году команда выиграла отборочные WCG Россия и отправились на финальный этап турнира в Китай, где занялиа 4-е место.

В начале 2011-го перешел в Moscow Five. За год существования проекта состав занял первое место на ASUS Winter Cup 2011. Также Михаил участвовал в двух чемпионатах мира, на одном из которых завоевал свою первую медаль ЧМ.

Осенью 2012-го Михаил перешел в небезызвестную организацию Virtus.pro, где продолжил карьеру в CS:GO. Летом 2013-го игроки Virtus.pro разошлись по разным командам. После этого Dosia и ANGE1 собрали состав из игроков казахского коллектива – Astana Dragons. В конце этого же года спонсоры состава решили закрыть проект, так как команда не показала требуемых результатов. С марта 2014-го по 2015-й выступал за HellRaisers.

В январе 2016 года организация Gambit Esports подписала Михаила Столярова. В ней русский игрок пребывает до сих пор.

В честь запоминающего события на мейджоре Михаил получил памятный плакат на карте de_inferno:

Момент:

Даурен AdreN Кыстаубаев

Сильнейший киберспортивный игрок из Казахстана. Карьеру начал в команде k23, с земляками занимал призовые места. Позже играл в UNiTED, MYM и других.

Осенью 2012 года вместе с Михаилом Столяровым перешли в Vitrus.pro, где пребывали вплоть до 2014-го, пока HellRaisers не кикнули из команды из-за неудовлетворительных результатов. Зимой 2015 года организация решила вернуть казахского игрока «домой».

После 9 месяцев в HR AdreN и mou покинули команду. Спустя несколько недель они совместно с Dosia, hooch и waylander образовали HS.GG, в начале января 2016-го их подписали Gambit Gaming.

Рустем mou Телепов

Казахский снайпер в Gambit начал карьеру с Counter-Strike 1.6, но большую известность получил с Global Offensive. Сперва выступал за Exgaming, затем перешел в xGame.kz. В марте 2015 года играл в HellRaiers, а в октябре вместе с Дауреном покинул команду. С тех пор Рустем играет с AdreN и Dosia в одной команде.

Абай HObbit Хасенов

24-летний Абай начал выступать с 2015 года в команде PARTY, которая позже переименовалась в Tengri.

В октябре 2016-го организация Gambit Esports заинтересовалась игроком и взяла его в аренду у Tengri. После победы на мейджоре в начале августа Gambit выкупила Абайя у казахской организации.

История HObbt’а: с десяти лет до наших дней

Бектияр fitch Бахытов

Аналогичная история произошла с «новичком» команды Gambit – Бектияром Бахытовым. Талант начал проявлять в Tengri, после чего Gambit выкупили и его, когда Данил Zeus Тесленко покинул команду вместе с тренером Андреем Andi Прохоровым. Сейчас 25-летнему казаху предстоит выложиться на все сто, чтобы показать рвение к победе на своем первом мейджоре в карьере.

Источники – CyberSport, Liquipedia.

Источник фото – HLTV.