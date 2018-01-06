Два мажора и тележка турниров от DreamHack: какие события в CS:GO пройдут в этом году

Чуть больше чем через неделю начнется первый и один из главных турниров по CS:GO в этом году — ELEAGUE Major 2018. Но помимо него будет множество интересных событий, которые невозможно пропустить. Также стоит отметить, что это не весь список мероприятий — со временем он может пополниться новыми турнирами.

ELEAGUE Major 2018

Дата проведения: 19 - 28 января

Призовой фонд: $1,000,000

Количество участников : 16

Главное событий в мире CS:GO для игроков и фанатов вернется в середине этого месяца. 16 достойнейших коллективов со всего мира сыграют между собой за чемпионский титул, а также главный денежный приз в размере $500 000.

С 12 по 15 января пройдет квалификация между 16 командами, из них 8 составов попадут в групповой этап мейджора. Самые сильные 8 коллективов пройдут в плей-офф,

Среди команд, участвующих в квалификациях, - FaZe Clan, Natus Vincere и Vega Squadron.

Команды-«легенды»: 100 Thieves, Astralis, Gambit, Virtus.pro, BIG, SK Gaming, fnatic и North.

cs_summit 2

Дата проведения : 8 - 11 февраля

Призовой фонд : неизвестно

Количество участников : 8

Один из известных организаторов турниров по Dota 2 анонсировал возвращение cs_summit. Событие традиционно пройдет в игровом доме. Как и в прошлом году, в самом неформальном турнире примут участие 8 команд.

Среди них - Cloud9, mousesports, SK Gaming и North. Другие 4 коллектива объявят позже.

StarSeries i-League Season 4

Дата проведения : 17 - 25 февраля

Призовой фонд : $300,000

Количество участников : 16

В середине февраля в Киеве пройдет четвертый сезон турнира StarSeries i-League.

В течение 9 дней 16 коллективов поборются за призовой фонд $300,000. Прямое приглашение получат 11 команд, другие 5 определятся в региональных квалификациях. Первые два слота в квалификациях получили две азиатские команды — TyLoo и MVP.

IEM Katowice 2018

Дата проведения : 27 февраля - 4 марта

Призовой фонд : $500,000

Количество участников : 16

Буквально через два дня после турнира в Украине начнется мероприятие Intel Extreme Masters в Катовице (Польша).

Помимо вдвойне выросшего призового фонда - с $250,000 до $500,000 - увеличилось число участвующих команд: с 12 до 16. Пока неизвестны все участники, однако есть вероятность, что среди них будут прошлогодние чемпионы Astralis, вторые финалисты турнира FaZe Clan, а также лучший польский коллектив Virtus.pro и топ-1 команда SK Gaming.

WESG 2017

Дата проведения : 12 - 18 марта

Призовой фонд : $1,500,000

Количество участников : 32

В Чанчжоу (Китай) состоится крупнейший интернациональный турнир года — World Electronic Sports Games 2017.

За рекордный призовой фонд $1,500,000 сразятся 32 команды разных национальностей, начиная от Бразилии и заканчивая Китаем.

Сейчас известны 16 участников события, среди них Team Ukraine, Team Russia, а также fnatic и прошлогодние чемпионы EnVyUs.

ESL Pro League Finals

Дата проведения :

S7 —14 - 20 мая

S8 — 10 - 16 декабря

Призовой фонд : неизвестно

Количество участников : 16

В этом году не обойдется без ежегодных турниров от ESL в рамках Pro League. Седьмой сезон пройдет в середине мая, восьмой — в середине декабря.

Пока не объявлен призовой фонд, но участие в мероприятии вновь примут 16 команд.

ECS S5 Finals

Дата проведения : 8 - 10 июня

Призовой фонд : неизвестно

Количество участников : неизвестно

Финал пятого сезона турнира от организации ECS вернется в Лондон. К сожалению, известна лишь дата проведения события. Возможно, организаторы будут придерживаться старых правил, то есть в финал пройдут 8 команд, которые сразятся за призовой фонд $660,000. Но все может измениться.

ESL One Cologne 2018

Дата проведения : 3 - 8 июля

Призовой фонд : $300,000

Количество участников : 16

Уже пятый год подряд в Кельне проводится турнир от ESL. Количество участников не изменилось, зато увеличился призовой фонд: с $250,000 до $300,000.

Велика вероятность, что приглашение получат двукратные чемпионы ESL One Cologne SK Gaming, вторые финалисты прошлого года Cloud9, а также FaZe Clan и Ninja in Pyjamas.

DreamHack Masters Stockholm 2018

Дата проведения : 29 августа - 2 сентября

Призовой фонд : $250,000

Количество участников : 16

Пока что DreamHack анонсировали лишь один турнир в рамках Masters, который состоится в конце лета - начале осени. Также известно, что организаторы предложили этот турнир Valve как второй мейджор.

Серия турниров DreamHack Open

Призовой фонд : $100,000

Количество участников : 8

Места проведения DreamHack Open:

— Тур во Франции;

— Остин в США;

— Йенчепинг в Швеции;

— Валенсия в Испании;

— Атланта в США;

— Йенчепинг в Швеции.

Как и раньше, организатор турнира сохранил призовой фонд и количество участвующих команд. Серия турниров начнется в мае, а закончится в декабре.

Фото: HLTV и ESL.