Hearthstone: много платим и мало получаем

За последние дни (да, в общем-то и за последние месяцы) на различных форумах и реддите по Hearthstone стабильно по несколько тысяч апвоутов и сотни комментариев набирают темы о том, что в игре сильно сломана экономика и система квестов давно устарела. В Hearthstone весело играть, когда у тебя есть неограниченные ресурсы карт и ты можешь наслаждаться им в полном объеме. Однако такой подход доступен только очень богатым людям или стримерам, для которых иметь все карты - это работа.

Какие же основные проблемы выделяют игроки?

1) Система заданий и награды за выигранные игры, арены, brawl и очень редкие межсезонные бонусы не позволяют, даже несильно приплачивая, иметь достаточное количество золота и пыли для того, чтобы играть в игру так, как хочешь.

2) Система создания карт из пыли слишком сильно наказывает неудачливого игрока. Можно купить за 2500 рублей 50 паков карт в начале сезона (а это, в общем-то, цена полноценной ААА-игры вроде Assassins Creed, на которую объективно уходит чуть больше работы и усилий, чем на создание дополнения к карточной игре) и все равно не получить даже половины карт для колоды, за которую хочешь играть.

3) Игра невероятно затратна для новичков. Как говорится в известном меме, нельзя просто так взять и начать играть в Hearthstone. Новичку предстоит или невероятно затратная закупка паками, или идеальная игра и скрупулезная игра на арене в течение нескольких месяцев, которая недоступна новому игроку из-за недостатка опыта.

Сейчас экономика HS выглядит так: 100 золота, или 80 рублей, за один пак, содержащий 5 карт, из которых минимум одна будет редкой (синий цвет). В случае закупки оптом цена пака падает до 67 рублей, однако для этого нужно купить аж 60 паков карт за 4 тысячи рублей. Причем закупка оптом возможна только при приобретении карт из одного дополнения.

Предположим, что мы только начали играть и хотим собрать какую-нибудь колоду из тех, которыми играют на высоком ранге. Для примера возьмем колоду Highlander Priest, основывающуюся на том, что в ней нет повторяющихся карт, для триггера Raza the Chained и Kazakus. Для колоды нам понадобятся 6 легендарных карт - 2, классических, 2 карты из дополнения Улицы Гаджестана, 1 из Унгоро, и одна из Рыцарей Ледяного Трона.

Если пользоваться статистикой Blizzard, которая говорит, что легендарная карта приходится на 12 паков, то нам нужно идеально вскрыть 72 пака (около 4800 рублей в лучшем случае), чтобы получить только легендарные карты. Но на деле нам придется купить несколько сотен паков, потому что вероятность выпадения за 12 паков конкретной легендарной карты - одна на несколько десятков. А ведь еще есть эпические карты, которые стоят всего в четыре раза меньше легендарных (создание легендарной карты стоит 1600 пыли, а эпической - 400).

Экран распыления легендарной карты

При этом разбить легендарную карту в пыль стоит всего 400 пыли! То есть для создания конкретной легендарки нам нужно разбить четыре легендарных карты, которые нам могут быть нужны для других колод.

Такая арифметика делает игру либо невероятно дорогой для людей, которые только начали играть, либо невероятно долгой от старта до начала возможности успешно играть в ладдере. Нет каких-то сезонов, где все играют только теми картами, которые нашли с начала сезона, нет возможности торговать (в этом отличие CCG - collectible card game от TCG - trading card game - на русском языке оба термина значат коллекционная карточная игра, но в первом отсутствует возможность передачи карт другому игроку), нет возможности повлиять на элемент случайности и вытянуть какую-то конкретную карту из пака.

И Blizzard только недавно убрали возможность появления дубликатов легендарных карт из паков! До этого можно было вскрыть 50 паков карт и получить 4 одинаковых легендарных карты, что вообще убивало всю мотивацию играть в HS.

Экран ежедневных заданий. Награды - от 50 золота до 100. Этого не хватает ни на что, и за два дня можно худо-бедно накопить на пропуск Арены, но не более

В последнем дополнении Кобольды и Катакомбы Blizzard добавили одиночный режим игры, для которого вообще не нужны карты - колода собирается автоматически, и можно получить полноценный экспириенс от игры, вообще не играя против людей. Значит ли это, что Blizzard делают ладдер и pvp для избранных, добавляя больше казуальных элементов в игру, или процесс идет параллельно, и нас ждут пве-приключения, которые будут давать возможность играть ладдер для менее обеспеченных игроков? Это мы узнаем только с выходом последующих дополнений. Понятно, что Метелица делает игры для того, чтобы получать деньги с игроков, но сейчас комфортно играть ладдер не получится без вливания средств.

В следующем Новом Году в игре из меты выйдут три дополнения, что позволит распылить большое количество карт (если вы не играете wild-формат) и сделать более-менее приличные колоды. А сейчас - гриндить арену или покупать паки, другого выбора нет.