Gambit чемпионы мейджора, трансфер за $500 000 и новый Dust 2: Самые яркие события в CS:GO в 2017 году

В первый день 2018 года вспоминаем ушедший год и самые яркие и запоминающиеся событие, которые происходили в Counter-Strike: Global Offensive.

Astralis – чемпионы ELEAGUE Major 2017

Начало 2017 года получилось очень жарким, ведь в январе прошел первый мейджор под руководством организации ELEAGUE, которая до того момента уже провела два крупных LAN-турнира с призовым фондом больше чем $1 000 000.

После успешного выступления на ECS S2 с новым капитаном Лукасом gla1ve Россандер в конце 2016-го команда вновь заявила о себе.

В плей-офф датчане выиграли у Natus Vincere, затем попали в финал, обыграв шведов из fnatic. В последнем матче мейджора Astralis играли с Virtus.pro. На заключительной карте de_train поляки вели со счетом 13-7 и уже почти выиграли турнир. Но Astralis совершили головокружительный камбек и обыграли Virtus.pro со счетом 16-14. Этот финал до сих пор остается одним из самых лучших и зрелищных в истории CS.

fnatic вернулись к звездному составу

В межсезонье 2016 года шведская команда fnatic претерпела кардинальные изменения. Состав покинули Йеспер JW Вексель, Робин flusha Ронквест и Фредди KRIMZ Йоханссон и перешли в GODSENT, совершив обмен игроками. Так как ни та, ни другая команда не показали удовлетворительных результатов, игроки начали возвращаться в свои команды. Сначала в fnatic возвратился KRIMZ, а затем JW и flusha. После этих махинаций команда вернулась к составу, который выиграл 6 турниров в конце 2015 года и в начале 2016-го.

G2 – французская супер-команда

Несколько месяцев об этом ходили только слухи, а теперь трое игроков из EnVyUs действительно переходят в G2. Несмотря на медленный старт, суперкоманда показала себя и стала чемпионом в пятом сезоне финала ESL Pro League. Затем, уже в начале нового сезона, французская пятерка выиграла DreamHack Masters Malmö 2017 и заняла третье место на EPICENTER 2017.

Другой французской команде повезло меньше: у EnVyUs до сих пор смешанные результаты и нет стабильной игры.

Взлеты и падения Virtus.pro

После превосходства Virtus.pro над SK в финале DreamHack Masters Las Vegas 2017 польская пятерка сбавила обороты. Слабое выступление на IEM Season XI World Championship в Катовице она не прошла в плей-офф, проиграв важный матч Heroic на своем пике de_nuke.

Затем в Китае на StarLadder i-League StarSeries Season 3 Virtus.pro выиграли только один матч у корейцев из MVP, после чего проиграли SK, NiP и fnatic. Турнир за турниром VP показывала слабый результат. За два месяца команда с 4-го места в топе HLTV опустилась на 15-е. После череды неудач команда принялась к подготовке PGL Major Krakow.

На своей родине Virtus.pro показали отличную, но нестабильную игру. Находясь в шаге от вылета из группового этапа, команда победила Cloud9 и вышла в плей-офф. Первым противником выступила бразильская команда Immortals, сыгравшая на турнире неожиданно мощно. В этой встрече бразильцы победили польский состав со счетом 2-0.

И вновь очередные неудачи на турнирах привели к смене капитана. После этого и нескольких тренировок Virtus.pro выдала сногсшибательный финал на EPICENTER 2017, который прошел в октябре прошедшего года в Санкт-Петербурге. Через несколько дней в Китае на StarLadder i-League Invitational #2 польская команда опять продемонстрировала свое рвение к победам и заняла второе место.

Перемены в Ninja in Pyjamas

В связи с ужасными результатами на минорах к ELEAGUE Major шведский коллектив решается на изменения в составе. Сперва из команды уходит Якоб pyth Моруярви, которого позже заменяет Вильям draken Сундин.

Но этого было недостаточно, так как команда по-прежнему проигрывала, а затем и вовсе уступила на квалификациях к минору PGL. Шведы вновь решаются на изменения и прощаются с игроком, который был в основе реинкарнации легендарной команды по CS и играл в коллективе в течение 5 лет. В итоге Адама friberg Фрайберга заменяет очередной игрок из Epsilon – Фредрик REZ Стернер.

С тех пор, «новые» NiP начали показывать себя и игра на de_cache стала стабильней. Затем шведы добыли первую победу на DreamHack Open Valencia 2017, а позже сохранили лидерство на IEM Oakland, где обыграли FaZe Clan.

Триумф Gambit на PGL Major 2017

Мейджор в Кракове – один из самых сумасшедших мейджоров в истории. В плей-офф прошли Gambit и BIG, а G2, FaZe и Na`Vi покинули турнир после группового этапа. В основной части турнира предстояли сюрпризы покрупнее.

За два месяца до мейджора Immortals пополнили свой состав новым игроком Вито kNgV- Джузеппе, который заменял Линкольна fnx Лау. Gambit были плохо подготовлены, и тренировки проходили не так, как им хотелось бы.

Но во время плей-офф Immortals и Gambit прорвались в финал, показав самый неожиданный конец мейджора. В итоге команда Gambit прошла сложнейший путь в своей карьере и стала первым составом из СНГ, выигравшим мейджор.

Новое начало для FaZe Clan

Впервые организация FaZe сформировала состав по CS: GO в январе 2016 года, купив бывших игроков команды G2 eSports. За 2016-й в команде происходило множество замен в связи со слабыми результатами. К началу 2017-го в команде уже был бывший капитан Astralis Финн karrigan Андерсен и бывший игрок команды EnVyUs Фабьен kioshima Фье.

Но именно в этом году произошли самые главные изменения для коллектива. В феврале организация приобрела бывшего капитана mousesports Николу NiKo Ковача за $500 000, что стало самым дорогим трансфером в истории CS.

В следующем месяце FaZe заняли второе место на IEM XI – World Championship, а в апреле победили на StarLadder i-League StarSeries Season 3 в Китае. Другое поворотное событие произошло на PGL Major Krakow, где коллектив покинул турнир с тремя поражениями и нулем победой на групповом этапе. Перед началом следующего сезона в организацию перешли два новых игрока – Ладислав GuardiaN Ковач и Олоф olofmeister Кайбер.

Несмотря на слабый старт в Мальме, коллектив завоевал три золота на трех последующих турнирах, где совершил стрик из 15 побед без единого поражения. Под конец года FaZe Clan выиграл ECS S4, закончив 2017-й на высокой ноте, хоть и оставшись на втором месте в топе HLTV.

Zeus возвращается в Natus Vincere после победы в мейджоре

Многих фанатов и простых зрителей удивило, когда украинская организация Natus Vincere объявила о возвращении капитана команды Данила Zeus Тесленко. Zeus покинул Na`Vi и перешел в Gambit в октябре 2016 года. За небольшой период времени украинский игрок помог новой команде выиграть DreamHack Open Winter 2016, а также исполнить заветную мечту – выиграть мейджор.

Позже выяснилось, что в Gambit все шло не так гладко, как это казалось со стороны. Были конфликты между игроками и тренером, что повлекло за собой уход Данила в «родную» команду.

Бразильская драма

Если Gambit потеряли только одного игрока, то Immortals со временем полностью распались. Все началось с того момента, когда организация подписала резервного игрока Жоао horvy Хорваф, что показалось неуважительным другим членам команды.

Следующим переломным моментом стал финал DreamHack Open Montreal, когда бразильская команда не смогла вовремя выйти в финал - и ей засчитали техническое поражение на одной карте. После поражения в финале Вито kNgV- Джузеппе крайне негативно и дерзко прокомментировал произошедшую ситуацию, что повлекло за собой удаление из команды. Через несколько дней состав покинули братья Телес – тем самым команда потеряла тройку игроков, которая удерживала статус «Легенд» на мейджоре.

В декабре организация 100 Thieves анонсировала, что приобрела ex-Immortals, что дает ей полное право для участие в следующем мейджоре.

Второе дыхание SK Gaming

В феврале 2017-го к самой известной бразильской команде SK Gaming присоединился Жоао felps Васконселлос, юный талант из Tempo Storm. Felps играл на протяжении полугода. За этот небольшой период Жоао помог SK выиграть несколько турниров, начиная с cs_summit и заканчивая ESL One Cologne 2017. После неутешительного результата на PGL Major Krakow felps начал чувствовать себя некомфортно в коллективе и решил его покинуть.

Впоследствии из-за распада Immortals Рикардо boltz Прасс присоединился к SK Gaming. Первым испытанием для него стал крупный СНГ LAN-турнир EPICENTER 2017, где SK Gaming показали красивый финал с Virtus.pro. Затем они выиграли BLAST Pro Series: Copenhagen 2017 и закончили этот год победой FaZe Clan в финале шестого сезона ESL Pro League, сохранив лидерство в топе HLTV.

Обновленный Dust 2 и новые пистолеты

Сама игра не стоит на месте и часто обновляется. В игру добавляются различные кейсы со скинами и ножами, а также важные и крупные апдейты. Так, например, игроки получили долгожданное обновление самой популярной карты de_dust 2. Помимо этого в игру добавили операцию «Гидра», где игроки выполняли различные задания, за что получали награды. Также добавили несколько новых режимов игры, которые в итоге оказались очень популярными, из-за чего их оставили после окончания операции.

В этом году разработчики выпустили еще одно не менее важное обновление с «новыми» пистолетами. После долгого анализа и отзывов от сообщества Valve обновили почти все пистолеты, сделав их более сбалансированными.

Несмотря на бешенную популярность PUBG, CS: GO по-прежнему остается востребованной дисциплиной у многих игроков, которые следят и участвуют в событиях этой игры. Следующий год начнется с одного из главных мероприятий – ELEAGUE Major 2018 с призовым фондом $1 000 000, где участие примут 24 коллектива вместо привычных 16.