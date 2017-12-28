DOTA 2: Самые важные события уходящего года

Новый 2018 уже почти наступил, и мы продолжаем вспоминать, чем нам запомнился киберспорт в 2017. Сегодня вспомним, что важного произошло на дотасцене, и как происходившее в 2017 окажет влияние на всю дальнейшую историю DOTA 2.

1. Введение новой турнирной системы

Летом, пока все ждали TI7, Valve анонсировали новую систему организации турниров – «Dota Pro Circuit». В соответствии с новой системой, турниры поделились на Major (призовой фонд 500к+ $) и Minor (призовой фонд 150к+ $). Турниры, подходящие под эти критерии, спонсируются Valve и получают прибавку к призовому фонду 500к $ и 150к $ соответственно. А также между ними распределяется 20,050 квалификационных очков. Очки позволяют командам получить прямое приглашение на The International.

Такое нововведение дает возможность командам заранее подготовится к тому, как у них пройдет год, и распределить турниры, которые они посетят, в порядке важности.

Первого августа разработчики выпустили предварительное расписание турниров на сезон 2017-2018. К концу 2017 года разыграно примерно 30% квалификационных очков (по данным сайта wiki.teamliquid.net).

Уже сыгранные и анонсированные турниры Pro Circuit серии.

2. The International 2017

Одно из важнейших событий года – чемпионат мира по Dota 2. TI7 был официально признан самым большим киберспортивным турниром по размеру призового фонда.

18 команд боролись за 24 787 916 $ и титул чемпионов мира. В финале играли Newbee и Team Liquid. Newbee прошли главными фаворитами по сетке виннеров, а жидкие, пробираясь через суровое дерби на вылет, набрали форму и сенсационно провели финальную встречу со счетом 3-0. Такой финал мы запомним надолго.

Игроки команды Liquid стали чемпионами мира 2017 года и выиграли беспрецедентные призовые в размере 10 862 683 $.

Но это не всё. Помимо проведения ивента, Valve постарались над компендиумом и подводным антуражем. В этом году пользователям предложили несколько новшеств: мультиплеерную кампанию «Siltbreaker» в двух актах, звуковые эффекты для колеса чата, новый ландшафт, аркану на IO и многое другое.

Отдельным счастьем для игроков и зрителей из СНГ было участие сразу двух наших команд – Virtus.pro и Team Empire. Победить им не удалось, но удивить всех своей игрой и результатами получилось. В любом случае приятно видеть, что СНГ Дота хочет и может быть мировой.

3. Патч 7.07 «The Dueling Fates»

В октябре Valve ввели в игру новый патч, в котором, согласно традиции, ежегодно вводится новый герой. А в этот раз не один.

Dark Willow и Pangolier, Фея и Кот в сапогах, моментально вошли в мету как кастер четвёртой позиции и сильный оффлэйнер, соответственно. Два новых героя рождённых в 2017 году.

Но это не всё: кроме героев Valve добавили в игру новые артефакты, расширяющие геймплэй.

4. Новая система рейтинга

Вслед за патчем 7.07 Valve решила в третий раз за год прислушаться к коммьюнити. Разработчики предприняли попытку улучшить рейтинговую систему в игре.

Игроков поделили на 7 рангов с опорой на MMR, ввели ранговые сезоны и попытались сбаланисировать команды наилучшим образом, по аналогии с другими играми с системой MMR.

Огромное количество игроков остались недовольными новой системой, например cybersport.ru собрали большой материал с отзывами игроков, но у Valve наверняка получится изменить матчмейкинг к лучшему.

5. Успехи на русскоязычной сцене.

Состав Virtus.pro продолжает показывать все более сильные результаты. Самой крупной победой этого года стало первое место на мейджоре ESL One Hamburg, где MVP турнира был назван капитан команды Solo, которому и вручили Mercedes Benz от спонсоров турнира.

Также стоить отметить успехи нового состава Na’Vi. Конечно, ребятам еще далеко до первых мест на мейджорах, но им удается держать планку и обыгрывать сильных соперников. Главной победой этого года можно назвать победу над Virtus.pro в финале Arenaline Cyber League в Москве.

И не будем забывать о любимчике русскоязычной публики Puppey, за которым следят со времен Na’Vi. Его обновленный интернациональный состав показывает потрясающие результаты, а завершают они этот год победой на Dreamleague и 500 тысяч долларов к новому году на команду.

В общем и целом DOTA 2 не стоит на месте, и мы с нетерпением ждем, что же нам принесет новый 2018 год!