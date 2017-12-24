Лучшие моменты CS:GO уходящего года

2017-й богат множеством хайлайтов от различных игроков из команд со всего мира. Было сыграно более 800 турниров, где разыгрывалось свыше $19 млн. Давайте вспомним лучшие моменты уходщего года в CS:GO!

10 . Николай NiKo Ковач, оставшись в сложной ситуации против команды Virtus.pro, реализовал 4 фрага, играя только от одной позиции на карте de_mirage.

Выигранный раунд дал команде mousesports преимущество в первой половине игры, однако поляки сильно отыграли вторую половину. Матч закончился со счетом 14-16 в пользу Virtus.pro.

9. NiP, сделав волевую закупку, ворвались на точку A на карте de_cache. Перебив всех игроков - в команде остается лишь Патрик f0rest Линдберг, которому предстояло выиграть раунд против пяти соперников. Патрик красиво отбил точку A, убив трех игроков вражеской команды эдшотом с Desert Eagle. После подбора AK-47 f0rest сделал еще два фрага, один из которых через дым исключительно одним выстрелом.

После взятия первого раунда на карте шведы закончили первую половину со счетом 6-9, но заключительный счет остался в их пользу, 16-10.

8. Марсело coldzera Давид показал очень быстрый раунд на de_overpass. Играя за сторону террористов, бразильский игрок остался один против трех членов команды FaZe Clan. После установки бомбы соперник начал ее минировать. Но тут вылетел coldzera и качественным спреем убил всех трех противников.

SK выиграли de_overpass со счетом 16-11.

7. Возвращаемся в Лас-Вегас. Польский игрок Януш snax Погожельски остался вместе со своим напарником вдвоем против SK. Играя от одной позиции, Януш сделал 4 убийства с AWP, что спасло команду.

Однако на тот момент, Virtus.pro все же проиграли со счетом 8-16.

6. Игрок команды EnVyUs Александре xms Форте показал удивительный индивидуальный скилл во время европейского минора к PGL Major Krakow 2017. Xms уничтожил команду противника буквально пятью выстрелами, по одному на каждого игрока.

Team EnVyUs выиграли de_overpass у Kinguin со счетом 16-13.

5. Оставшиеся члены команды Immortals заходили на точку A на карте de_cbble. Линкольн fnx Лау незаметно подкрался на точку, где 2 оппонента не видели его. Убив их, fnx начал оборонять точку, сделав еще два фрага. Последний член команды North убил Линкольна, но его тиммейт спас раунд и положение в игре.

Immortals выиграли со счетом 16-6.

4. И вновь на наших глазах карта de_overpass. Почти такой же быстрый раунд как и на 8 месте. Петер derpeeh Расмуссен разнес коллектив FaZe Clan с Desert Eagle, организовав Ace (убийство всей команды. – «Матч ТВ»).

Датский состав Astralis выиграл со счетом 16-12.

3. Во время ELEAGUE Major 2017 Ярослав pashaBiceps Яжомбковски показал отличный скилл в защите точки от противников. Дважды оформил 4 фрага вражеского состава North на de_cache, защищая точку B.

Сперва отстрелил 4 оппонентов с AWP, а затем, дождавшись подходящего момента, повторил число убитых противников с M4A4.

Несмотря на все старание со стороны члена команды Virtus.pro, коллектив проиграл со счетом 12-16.

2. Посетим одно из значимых событий уходящего года — PGL Major Krakow 2017. Аналогичная ситуация, как с игроком польской команды Virtus.pro. Только в этот раз карта de_inferno и казахский талант Абай HObbit Хасенов, который за один матч смог трижды отстоять точку B против команды Immortals в финале мейджора.

Благодаря своему мастерству и индивидуальному скиллу HObbit с каждым выигранным раундом приближал свою команду к чемпионству на мейджоре, что в итоге дало свои плоды.

1. Первый и единственный североамериканский игрок в нашем топе заслужил первое место не просто так. Джош jdm64 Марзано, остался в очень сложной ситуации, один против всей французской команды EnVyUs. Проигрыш - и EnVyUs выигрывают карту. Но не все так просто. Все члены состава EnVyUs начинают давить на Джоша, чтобы быстрее закончить раунд и получить заветную победу на карте. Но jdm64 показал восхитительное обращение со снайперской винтовкой, уничтожив всех противников. Благодаря этому моменту Джош Марзано дал команде мотивацию и дополнительную возможность на выигрыш на de_cache.

После пары овертаймов Team EnVyUs все же выиграли у Team Liquid со счетом 25-21.