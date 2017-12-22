Завершилось шоу «Академия киберспорта Ситилинк». Интервью с V1lat, GodHunt и LighTofHeaveN

На этой неделе завершились съемки финального эпизода реалити-шоу «Академия киберспорта Ситилинк». Силами RuHub были сняты восемь выпусков о том, как четыре команды по дисциплине DOTA2 борются за один миллион рублей. Мы поговорили с наставниками команд Виталием V1lat Волочаем, Дмитрием LighTofHeaveN Куприяновым и Виктором GodHunt Волковым (правда, без Ярослава NS Кузнецова) о проекте и том, что будет дальше с его участниками.

Для начала вопрос V1lat и GodHunt: тяжело ли было вам тренировать команды, учитывая что вы не профессиональные игроки, и не имели никогда практически никакого отношения к непосредственно игровому процессу?

V1lat: Конечно, было непривычно. Я в самом начале сказал ребятам, что не смогу научить их нажимать кнопки, они это и так умели делать намного лучше меня. Но у меня есть гигантский опыт аналитики доты, я видел все игры в мире, есть опыт общения с окружающим миром с позиции менеджера команды, и я очень хорошо понимаю, как правильно наладить взаимоотношения в коллективе. Я выбрал основной задачей именно наладить контакт ребят в команде, и за те несколько дней, что я провел с ними это, в принципе, получилось. Да, мы проиграли, но у ребят появилось понимание, что такое команда. И в дальнейшем, если они будут пытаться дальше войти в мир прогейминга им будет намного проще.

GodHunt: Трудно было установить режим за такое короткое время, как и V1lat я не про-игрок в доту, но в бывшем я профессионально занимался киберспортом, и знаю как работает команда. В основном старался следить за моралью и за общей подготовленностью ребят.

Виталий V1lat Волочай

Команды, которые вышли в финал проекта – это профессиональные команды, которые могут выйти на одну сцену с Virtus.pro, или это все-таки новички, которым до уровня мировых знаменитостей еще долгий путь?

V1lat: Конечно, на сцену против VP им еще рановато. Но против средних команд они вполне могут оказать достойной сопротивление. Думаю, что через месяца три-четыре, если команды после проекта не распадутся, мы сможем их увидеть на каком-нибудь турнире тир 2 уровня.

GodHunt: Понятно, что это не тир-1, но с командами тир-2 уровня они вполне могут играть. Прямо сейчас – тир-3, но за пару месяцев тренировок можно выйти на уровень тир-2, а там уже как получится.

Как думаете, что произойдет с ребятами после окончания проекта?

V1lat: Думаю, что прямо сразу команды не распадутся – внимание к проекту высокое, у ребят много ответственности. Поэтому может быть их подпишет даже кто-то, или дернет основную часть команды к себе. Уже есть игроки, которые получили приглашения в команды.

LighTofHeaveN: Думаю, что у человек пяти есть очень даже неплохое будущее.

GodHunt: Думаю, что победившая команда может быть останется в таком же составе еще какое-то время. Проигравшие команды вряд ли останутся, а победители – может быть. После нового года посмотрим.

Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов

Кого бы ты выделил на проекте?

V1lat: Я считаю, что один из самых заметных ребят это Dale из STGP. Неважно, выиграют они или нет, но он очень перспективный парень, и думаю что у него все впереди.

LighTofHeaveN: Monza, DM, TTR – ребята отлично играют, и у них есть будущее.

Как считаете, могли ли такое шоу с небольшими изменениями попасть на ТВ, или рановато?

V1lat: Мне тяжело говорить про телевидение, я считаю что киберспорту телевидение не нужно, а наоборот, телевидению нужен киберспорт. Но, отвечая на вопрос – получился очень хороший продукт, и в принципе он бы не потерялся в эфире даже в таком виде, например у вас на Матче. Может не в прайм-тайм, но все же. Мы сделали упор на шоу, а не на игру, поэтому смотреть было бы интересно и тем, кто не играет в доту.

LighTofHeaveN: Нужно обязательно улучшать. Мы не очень хорошо раскрыли каждого члена команд – слишком маленький хронометраж. Делать часовые выпуски, делать упор на личности. Проект ориентирован на интернет-аудиторию, где никто не привык смотреть часовые ролики на ютубе. А на тв часовые программы вполне себе заходят.

GodHunt: Я думаю, что вполне. Мои родители и большое количество друзей и знакомых смотрели шоу, и я получил в основном положительные отзывы. Конечно, им было трудно понять многие аспекты игры, но = с небольшими доработками в этой части вышел бы вполне себе продукт для широкой аудитории.

Виктор GodHunt Волков

В последнее время DOTA2 сильно теряет в игроках – почти двести тысяч за последние пару месяцев. Почему так происходит, людям становится неинтересна DOTA2? С чем это связано?

V1lat: Я надеюсь, что Valve не забросит DOTA2 и перестанет делать миллионы косметики, а начнет делать то, о чем их просит комьюнити и привлекать новых людей в игру. Сейчас есть во что играть, и за игроков нужно бороться.

LighTofHeaveN: Появляется слишком большое количество мульти- и сингплеерных игр, доте тяжело соперничать с ними – это тяжелая игра, в которую нужно долго учиться играть, и в итоге можешь так и не научиться. А тот же PUBG – включил и играешь, и тебя команда не тянет вниз.

GodHunt: Все зависит от Valve. Если будут фиксить матчмейкинг, делать его более понятным и менее агрессивным – может и будет увеличиваться аудитория. Плохая система репортов, грифинг не наказывается, огромное количество людей, играющих на бущенных аккаунтах и сливающих игры просто потому что они не могут играть на том уровне рейтинга, где они оказались. Конечно, очень тяжело модерировать такую игру, как DOTA2, нужно огромное количество сотрудников, которые будут контролировать это все, но только так.

Финальный матч завершился победой команды LighTofHeaveN Team Skill над командой GodHunt STGP со счетом 3-1.

Отборочный этап шоу прошел в октябре, в нем приняли участие более 400 команд со всех уголков России. 4 лучшие команды получили возможность тренироваться со звездными наставниками и побороться за главный приз – миллион рублей. В роли наставников игроков выступили таланты студии RuHub: Виталий «v1lat» Волочай, Виктор «GodHunt» Волков, Ярослав «NS» Кузнецов и Дмитрий «LightOfHeaven» Куприянов. За продакшен отвечала студия RuHub, они отвечали за разработку и производство шоу на всех этапах, от кастингов до гранд-финала в Yota Arena.