The International 2025 года по Dota 2 пройдет осенью в Гамбурге

Киберспортивный турнир по Dota 2 The International 14 пройдет осенью 2025 года в Гамбурге (Германия), сообщается на официальном сайте организации.

Турнир пройдет с 11 по 14 сентября. The International возвращается в Германию спустя 14 лет. В Кёльне в 2011 году прошел первый турнир этого крупнейшего ежегодного киберспортивного мероприятия.

В The International 14 примут участие 16 команд. Турнир 2024 года принимал Копенгаген, действующим победителем является нидерландская Team Liquid.

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.