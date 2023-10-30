Российская команда Team Spirit стала чемпионом турнира The International 2023 по Dota 2

Команда Team Spirit, в которой выступают российские киберспортсмены, стала чемпионом турнира The International 2023 по Dota 2.

В воскресенье Team Spirit обыграла Gladiators на трех картах со счетом 3–0. Первая карта завершилась за 34 минуты, вторая — за 43 минуты, третья — также за 43 минуты.

За Spirit выступают три российских игрока — Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также два украинца — Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команду тренирует россиянин Айрат Silent Газиев.

Турнир прошел в Сиэтле (США), призовой фонд составил чуть более 3,1 миллиона долларов.

В 2021 году Team Spirit уже выигрывала The International с призовым фондом 40 миллионов долларов. Таким образом, российско‑украинский состав стал вторым в истории Dota 2 после европейской команды OG, которому удалось во второй раз выиграть The International.

За Gladiators выступал россиянин Антон Dyrachyo Шкредов.

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