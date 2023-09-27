Киберспортсменам отказались выплачивать призовые в размере $ 200 тысяч из‑за российских паспортов

Российские киберспортсмены Даниил Putrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико сообщили, что компания Epic Games отказалась выплатить им денежный приз в размере 200 тысяч долларов из‑за наличия у них паспортов РФ, сообщает Sportskeeda.

В августе Абдрахманов и Люсико выиграли турнир по Fortnite FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals. Организатор турнира, компания Epic Games, считает Россию «регионом с ограниченным доступом к призам». По словам российских киберспортменов, они играли на территории Белоруссии, которая не отстранена от международных киберспортивных турниров.

— Я понимаю, что мы не можем играть из отстраненной страны, но мы со Swizzy играли из страны, которой разрешено играть и получать призы с турниров. Мы живем и играем из Белоруссии, — заявил Абдрахманов.

Российский игрок добавил, что вступил в переписку с поддержкой Epic Games, но компания пока не согласилась перечислить выигрыш на банковский счет, который находится в Казахстане.

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