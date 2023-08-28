Международная федерация компьютерного спорта вернула российским командам возможность выступать с флагом и гимном

Международная федерация компьютерного спорта (IESF) позволила российским командам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации компьютерного спорта России.

28 августа на съезде IESF по итогам голосования делегаты отменили решение съезда от 18 апреля 2022 года, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Отмечается, что за отмену решения выступили 32 делегата, 13 из них проголосовали против, а 25 делегатов воздержались.

— Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом, — приводит слова президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита пресс‑служба организации.

В заявлении добавили, что на съезде было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF.

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