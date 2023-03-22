Valve официально анонсировала Counter-Strike 2
Компания Valve представила новую часть шутера Counter‑Strike на движке Source 2, промоматериалы опубликованы на официальном русскоязычном сайте игры.
— Counter‑Strike 2 — это бесплатное улучшение CS: GO, которое выйдет этим летом. Так что готовьте снаряжение, оттачивайте своё мастерство и готовьтесь к грядущему! — говорится в анонсе.
Предыдущая часть шутера — Counter‑Strike: Global Offensive — была выпущена летом 2012 года. Она является основной игрой в киберспортивной дисциплине CS.