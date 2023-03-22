Киберспортивные турнирные операторы ESL и BLAST сняли санкции с Virtus.pro

Киберспортивная организация Virtus.pro получила разрешение на выступление на соревнованиях по CS: GO от ESL (с 28 марта) и BLAST (с 22 марта) под собственным тегом, сообщается на сайте Virtus.pro.

Турнирные операторы наложили санкции против Virtus.pro весной 2022 года. Составы российской организации выступали на международных турнирах под нейтральным флагом и с другим тегом (Outsiders).

— Мы приветствуем решение BLAST и ESL о возвращении Virtus.pro в их турниры по итогам всесторонних проверок, которые подтвердили, что клуб выполнил все требования для реинтеграции, — заявил CEO Virtus.pro Николай Петросян.

В сентябре 2022 года Virtus.pro объявила о смене владельца, новым генеральным директором киберспортивного клуба стал предприниматель Арам Караманукян. Позже было объявлено о назначении экс‑руководителя холдинга ESforce Николая Петросяна новым CEO клуба.