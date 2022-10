Плюшевые медведи заменили четырех игроков RNG на арене во время матча The International 2022

Китайская команда Royal Never Give Up представлена только одним игроком во время матча против Team Entity в рамках 1‑го раунда плей‑офф The International 2022, который проходит в Сингапуре.

Четыре игрока Даниэл «Ghost» Чан, Лу «Somnus丶M» Яо, Ян «Chalice» Шэньи и Ху «Kaka» Лянчжи не были допущены на арену из‑за заражения коронавирусом и вынуждены проводить матч из отеля. Только Джиан Вей «xNova» Яп сдал отрицательный тест, матч на арене он проводит в окружении четырех плюшевых медведей.

Игроки RNG заразились коронавирусом во время группового этапа TI11. После заболевания они не смогли выиграть ни одной карты и попали в нижнюю сетку турнира.

Победитель матча Royal Never Give Up — Team Entity во втором раунде встретится с Garmin Gladiators. Проигравшая команда покинет турнир, заработав более 250 тысяч долларов.

Основной этап TI11 завершится 30 октября, призовой фонд турнира составляет около 17 миллионов долларов. Ранее турнир покинули действующие чемпионы Team Spirit, которые являлись последними участниками TI11, представляющими Россию.

