FIFA 22 поступит в продажу 1 октября. Мы поиграли в нее уже в июле и делимся впечатлениями

Новая часть главного футбольного симулятора на подходе.

Новая часть главного футбольного симулятора на подходе.

Кто стал лицом игры?

Второй год подряд на обложку FIFA попадает нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Да, сейчас все помнят его решающий промах с пенальти в плей-офф Евро-2020 против Швейцарии. Но выбор Мбаппе видится максимально логичным. Месси и Роналду — а только эти двое были на обложке по два раза до Килиана — все еще очень круты и на поле, и в рекламе, но они — олицетворение уходящего поколения звезд футбола. Пришло время молодежи, и самый успешный среди поколения Z — Мбаппе, который успел к 22 годам стать чемпионом мира и наколотить более сотни голов на взрослом уровне.

— Быть на двух обложках FIFA подряд — это потрясающе. У меня особое отношение к игре, и я с нетерпением жду возможности насладиться FIFA 22 вместе со всеми вами, — говорил француз.

Что нового?

Много. Изменения затронут различные аспекты игры, включая режимы карьеры, VOLTA FOOTBALL (за то, что именно готовят в этом режиме, плюс лично от меня), «Клубы профи» и FIFA Ultimate Team. Но время раскрывать секреты придет позже, сейчас же расскажем про геймплей.

Компания Electronic Arts ранее в своем релизе уже представила технологию HyperMotion, обещая с ее помощью «самый реалистичный и глубокий геймплей за всю ее историю во всех режимах и матчах на консолях следующего поколения и Stadia». Команда разработчиков трудилась над ней несколько последних лет. Если постараться объяснить максимально просто, то благодаря HyperMotion впервые в истории получилось записать действия 22 профессиональных футболистов, играющих на настоящем футбольном поле, и воспроизвести их в игре.

Это точно должно порадовать футбольных гиков и любителей деталей: движения стали действительно реалистичнее (особо присмотритесь к моментам, когда футболист пытается достать уходящий в аут мяч, борется с соперником вверху, а также на первое касание при приеме мяча и на игру защитников). Усовершенствовали ускорения, и нынешний немного «рваный» темп смотрится правдоподобнее линейного.

Все это добавило плавности и динамики одновременно. Футболисты в игре все ближе к футболистам в реальном мире, в том числе и по неигровым моментам. В них добавили «жизни» — высказывают партнерам, поправляют форму, вытирают пот.

Изменилась физика кроссов с фланга на фланг и в целом поведения мяча при длинных передачах, отскоках. Проще показать (трейлер в конце материала), чем объяснить словами.

Одно из главных впечатлений после самостоятельного тест-драйва — вратари. Их игра действительно изменилась. Не знаю относительно «индивидуального характера» и того, что «они будут принимать более взвешенные решения и надежнее отражать удары», как говорилось в релизе, но показалось, что забить действительно стало сложнее. Уровень сложности и управление те же, что и в прошлых частях, потому едва ли впечатление обманчиво.

Предзаказ и цена

Поиграть лично можно будет уже осенью. FIFA 22 станет доступна по всему миру 1 октября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia и ПК, но уже сейчас можно оформить предзаказ. Например, стандартное издание на PlayStation 4 обойдется примерно в $65, на PS5 — на $10 дороже. Издание FIFA 22 Legacy Edition будет доступно на Nintendo Switch.

Пожалуй, стоит также напомнить, что в полной мере ощутить все «обновки» FIFA 22 смогут только обладатели консолей нового поколения.

Официальный трейлер:

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