Игра продолжается: в Москве пройдет Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 3.0»

Компания «Новые шахматы» представляет третий Международный шахматный турнир «Шахматные звезды 3.0», который пройдет с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники». Общий призовой фонд составит 15 000 000 рублей.

Компания «Новые шахматы» представляет третий Международный шахматный турнир «Шахматные звезды 3.0», который пройдет с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники». Общий призовой фонд составит 15 000 000 рублей.

Всего за несколько лет турнир «Шахматные звезды» стал одним из самых грандиозных и успешных международных соревнований по шахматам. Турнир продолжает активно развиваться, в третий раз собирая на одной площадке блестящих мировых шахматистов и предоставляя возможность заявить о себе начинающим спортсменам.

В новом турнире примут участие десять выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.

Сергей Карякин — один из самых титулованных шахматистов современности. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель кубка мира (2012). Двукратный чемпион мира в составе сборной России (2013 и 2019). Первый шахматист, который четырежды выходил в полуфинал Кубка мира.

Теймур Раджабов — один из сильнейших шахматистов мира. Полуфиналист Чемпионата мира 2004 года. Трёхкратный чемпион Европы (2009, 2013, 2017) командного чемпионата в составе сборной Азербайджана. Обладатель Кубка мира 2019 года.

Александр Грищук — известный российский шахматист, гроссмейстер ФИДЕ. Трехкратный победитель мировых первенств по блицу, двукратный триумфатор шахматных олимпиад, чемпион России. Четырёхкратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2005, 2010, 2013 и 2019). Заслуженный мастер спорта России.

Франсиско Вальехо — испанский гроссмейстер, пятикратный чемпион Испании. Добился гроссмейстерского титула в возрасте 16 лет и 9 месяцев. Чемпион мира среди юниоров. Выиграл Ciudad de Leon Masters, одержав победу над чемпионом мира Веселином Топаловым.

Владислав Артемьев — один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель командного чемпионата мира в составе команды России, Чемпион Европы (2019), победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России. Победитель первого международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды — 2022». Победитель международного Кубка ВЭФ по шахматам во Владивостоке. Победитель Суперфинала чемпионата России по шахматам (2023).

Евгений Томашевский — российский шахматист, гроссмейстер. Чемпион Европы. Двукратный чемпион России. Победитель командного чемпионата мира и Европы в составе команды России. Заслуженный мастер спорта России.

Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 3.0» / Фото: © Организаторы турнира «Шахматные звезды 3.0»

Инаркиев Эрнесто — российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы. Входит в 50 лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ. 31-е место по быстрым шахматам.

Раунак Садхвани — шестнадцатилетний индийский шахматист, гроссмейстер. Серебряный призер всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии. Чемпион мира по рапиду среди юниоров 2023.

Александра Горячкина — российская шахматистка, гроссмейстер, вице-чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка мира в составе сборной России, трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, трехкратная победительница женского суперфинала России. Победительница Кубка Мира ФИДЕ среди женщин (2023), претендентка на звание чемпионки мира 2024 года.

Екатерина Лагно — российская шахматистка, гроссмейстер. Двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, вице-чемпионка Европы по блицу, претендентка на звание чемпионки мира 2024 года.

Главный судья турнира — Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступит Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует Мария Фоминых.

Торжественное открытие турнира состоится 13 декабря, где пройдет официальная жеребьевка. С 14 декабря начнутся соревнования спортсменов. Зрители смогут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, БСА «Лужники», или следить за шахматными партиями онлайн.

В рамках проекта «Шахматные звезды» особое внимание уделяется работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего. Совместно с Русской шахматной школой в сети ТРК VEGAS организована серия отборочных турниров для детей до 15 лет.

12 ноября стартует первый этап отборочного турнира «Шахматные звезды. Дети». Впервые отборочные пройдут онлайн: талантливые дети из разных регионов страны получат уникальную возможность принять участие в престижных соревнованиях федерального уровня и выиграть ценные призы, а лучшие игроки — сыграть в финальном туре вместе с остальными победителями в «Лужниках». В финал пройдут четыре шахматиста, которым будет оплачен перелет и проживание в Москве.

19 ноября в VEGAS Каширское стартуют офлайн-отборочные среди детей. 26 ноября — VEGAS Кунцево, 3 декабря — VEGAS Крокус Сити. Подробное расписание игр доступно на сайте.

По итогам отборочных 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды», где дети параллельно с гроссмейстерами участвуют в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 15 лет).

Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 3.0» / Фото: © Организаторы турнира «Шахматные звезды 3.0»

Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин — блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки. Помимо детских турниров будут организованы открытые мастер-классы от гроссмейстеров.

Торжественное закрытие турнира состоится 19 декабря.

«Важнейшим достижением турнира «Шахматные звезды» стало значительное развитие интереса к этому виду спорта среди молодёжи. Новый, третий турнир, вновь привлечет большое количество молодых шахматистов, которые получат уникальную возможность сразиться и перенять опыт ведущих гроссмейстеров. При этом понаблюдать за играми и вдохновиться на собственные победы может любой желающий. Турнир «Шахматные звезды 3.0» станет очередным ценным вкладом в развитие международного спорта, и мы приглашаем всех стать его соучастниками», — отмечает генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

«Для меня участие в турнире Шахматные звезды — это отличная возможность сыграть с сильнейшими гроссмейстерами, побороться за главный приз и получить массу положительных эмоций. Очень приятно, что это не просто соревнования, а важный проект по развитию детского спорта. Желаю удачи всем участникам нового турнира — особенно, нашим маленьким звездам», — поделился победитель предыдущего турнира «Шахматные звезды — 2023» Сергей Карякин.