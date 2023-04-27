«В эндшпиле, наверное, были шансы, но я не сумел их разыскать» — Непомнящий о 13-й партии с Дин Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвел итоги 13‑й партии матча с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

Россиянин играл белыми фигурами, ничья была зафиксирована на 39‑м ходу.

— Вчера возникло ощущение, что что‑то идет не так. Сегодня оно потихоньку отступало. В дебюте я где‑то неправильно сыграл D4, поэтому черные легко уравняли. Дальше была не очень приятная позиция, мне казалось, что она защитима, но придется пострадать. Мне очень сильно не нравился ферзь D7, ладья D8, но после после ладьи Е5 как‑то получилось отбиться. А в эндшпиле были, наверное, шансы, но я не сумел их разыскать.

Вчера был не самый приятный момент, сегодня я просто хотел играть в шахматы. Это получилось не то чтобы хорошо, но я пытался, — сказал Непомнящий на пресс‑конференции.

В матче за мировую шахматную корону запланировано 14 партий. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.

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