Карякин пропустит главный турнир года из-за дисквалификации. Кому это выгодно?

Сергей ожидал такое решение.

Сергей ожидал такое решение.

Что случилось?

Российскому гроссмейстеру Сергею Карякину на полгода запретили участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIDE из-за его высказываний на политические темы.

Наказание вступает в силу 21 марта. Таким образом, дисквалификация не позволит Карякину выступить на турнире претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля.

Комиссия по этике также рассматривала высказывания другого российского гроссмейстера Сергея Шипова, но к нему санкции применены не были. Шипов считает, что срок дисквалификации Карякина связан с турниром претендентов.

— Это необычайное позорище. Оно войдет в историю шахмат. Такое клеймо останется на века. Это такая иезуитская манера. Как будто к турниру претендентов это все не имеет отношения. Но в эти полгода, естественно, пройдет и турнир претендентов. В свете его важности остальные турниры, в которых Сергей Карякин мог бы принять участие в эти полгода, не имеют значения. Ясно, что его сняли с пробега именно с этого турнира. Ясно, что растоптали принципы спортивного отбора. Карякин отобрался на турнир претендентов и имеет стопроцентное право там играть. Но его этого лишают. Все, о чем говорили классики прошлого про спорт вне политики, это все растоптано, уничтожено, этого больше не существуют. Есть только политическая воля. Что хочу, то и ворочу, — заявил Шипов «Матч ТВ».

Напомните, что за турнир претендентов?

На турнир претендентов отбираются сильнейшие шахматисты планеты. Победитель этих соревнований получает право сыграть за шахматную корону с действующим чемпионом мира.

Правила отбора, количество участников и место проведения турнира претендентов в разные года отличались.

Летом 2022-го в Мадриде должны были выступить 8 гроссмейстеров:

Проигравший в матче за шахматную корону-2021 — Ян Непомнящий (Россия)

Кандидат, номинированный FIDE, — Теймур Раджабов (он должен был играть в турнире претендентов-2020, но из-за пандемии отказался от участия)

Победитель Кубка мира-2021 — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Вице-чемпион Кубка мира-2021 — Сергей Карякин (Россия)

Победитель турнира Grand Swiss (Большая швейцарка) — Алиреза Фируджа (Франция)

Вице-чемпион турнира Grand Swiss — Фабиано Каруана (США)

Победитель и вице-чемпион Гран-при FIDE. Эти два участника определятся в начале апреля

Победитель турнира претендентов в 2023 году сыграет за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

Оба россиянина, которые должны были сыграть в Мадриде, уже побеждали в турнире претендентов и играли против Карлсена за шахматную корону. Карякин — в 2016-м, Непомнящий — в 2021-м.

Также норвежец обыгрывал в матчах на первенство мира Вишванатана Ананда (Индия) и Фабиано Каруану (США). Карлсен является чемпионом мира с 2013 года и уже заскучал на троне. Сейчас он ждет только одного соперника — Фируджу.

«Возможно, эти слова многих разочаруют. Если кто-то другой, кроме Алирезы Фируджи, выиграет турнир претендентов-2022, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира», — заявил Магнус после матча с Непомнящим.

Кто заменит Карякина?

По правилам, если какой-нибудь игрок отказывается от участия (хотя в данной ситуации Карякин не отказывался), его место занимает гроссмейстер, имеющий самое высокое место в рейтинговом списке FIDE на май-2022. Конечно, выбирается шахматист из тех, кто не отобрался на турнир претендентов ранее.

Есть еще одно условие. Игрок должен сыграть более 30 рейтинговых партий в период с июня 2021 года по май 2022-го. И, кажется, это условие не может выполнить китаец Дин Лижэнь. Сейчас он занимает 3-е место в рейтинге FIDE, но из-за ковидных ограничений в Китае Динь не смог выступить ни на Кубке мира, ни в Большой швейцарке, ни на этапах Гран-при.

Таким образом, место Карякина вполне может достаться кому-то из американцев — Левону Ароняну или Уэсли Со.

Армянин Аронян стал выступать за США в 2021 году. Сейчас он занимает 4-е место в рейтинге FIDE. При этом Левон еще не потерял шанс, чтобы отобраться на турнир претендентов через Гран-при FIDE.

Уэсли Со идет на пятом месте в рейтинге. Он тоже сменил спортивное гражданство. До 2014 года Уэсли выступал за Филиппины.

Что говорит Карякин?

Российский гроссмейстер еще 15 марта предполагал, что комиссия по этике FIDE примет решение не в его пользу. Вот что сказал Карякин «Матч ТВ», уже когда федерация объявила об этом решении:

— К сожалению, FIDE решила, что ей ближе европейская позиция, ее не интересует честный и спортивный отбор, который я прошел, она просто взяла и забанила. Это абсолютно позорное решение. Я вот сейчас вспоминал: за многолетнюю историю профессиональных шахмат был ли такой случай? Я не помню аналогичного итога. Это позор, который сохранится на долгие десятилетия. Реально ли оспорить решение или легче отбыть дисквалификацию в полгода? Я пока не знаю, проконсультируюсь с адвокатами. Мое чисто человеческое ощущение, что сейчас любой суд встанет на сторону Европы и против России. Мы это прекрасно понимаем. Я не в очень в это верю, но я, конечно, проконсультируюсь, — сказал шахматист.

Несмотря на то, что Карякин не верит, что решение можно оспорить в его пользу, Федерация шахмат России планирует подать апелляцию.

А разве россиянам вообще можно выступать на международных турнирах?

Многие международные спортивные федерации отстранили российских и белорусских спортсменов от стартов под их эгидой. На турнирах FIDE сборные этих стран тоже под запретом, однако шахматисты из России и Белоруссии могут выступать в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Поэтому Ян Непомнящий, который на данный момент еще числится в списке участников турнира претендентов, будет играть в Мадриде под флагом FIDE.