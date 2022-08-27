Миназова и Михайлов выиграли золото в гребном слаломе на Спартакиаде

Каноисты Алсу Миназова и Игорь Михайлов выиграли золото в индивидуальных гонках классического гребного слалома в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Результат Миназовой составил 112,18 секунды. Второй стала Зульфия Сабитова (114,62), третьей — Дарья Шайдурова (117,02).

Миназов стал первым, показав результат — 96,31. Серебро завоевал Дмитрий Храмцов (96,41), бронзу — Кирилл Сеткин (97,55).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.