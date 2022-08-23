Погребан, Ласкорунский, Сергеев и Литовка завоевали золото на турнире по гребле на Спартакиаде

Мужская сборная, представляющая Москву, Тверскую и Омскую области, одержала победу в соревнованиях по гребле на байдарках‑четверках в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Команда в составе Василия Погребана, Андрея Ласкорунского, Александра Сергеева и Владислава Литовки преодолела дистанцию 500 метров за 1 минуту 22,797 секунды.

Среди женщин в этой дисциплине первое место заняли Ксения Луканцева, Мария Медведева, Анастасия Карамнова и Светлана Черниговская (1.40,331). Девушки представляли следующие регионы: Саратовская область, Краснодарский край, Москва, Ульяновская область.

Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа и завершится 2 октября.