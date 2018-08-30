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Рефери задушил бойца после нокаута

Ренат Лятифов проиграл нокаутом Карло Капуту, и бой запомнился бы уже тем, что нокаут случился после первого удара в первые 15 секунд, но случилось еще кое-что.

У Карло Капута было 7 побед и 0 поражений, у Рената Лятифова – 34 победы и 23 поражения (11 нокаутом/техническим нокаутом). И это было тем случаем, когда опыт не пошел на пользу. В ММА периодически бывают эпизоды, когда после остановки боя пропустивший удар боец продолжает драться на рефлексах, но в данном случае Лятифов сражался на рефлексах слишком долго и слишком остро.

После остановки боя Лятифов попробовал перевести в партер рефери Армена Ананяна и тому пришлось контратаковать проход. Рефери оказался настолько подготовленным (статистика Ананяна в профессиональных боях 3 победы, 3 поражения), что идеально выполнил гильотину и Лятифов потерял сознание от удушения.

Со здоровьем бойца в данный момент все в порядке.

Фото: пресс-служба турнира Крым Rush

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