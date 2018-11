80 лет назад в СССР зародилось самбо и его «боевое» направление — вид единоборств, максимально приближенный к ММА. «Матч ТВ» собрал воедино все, что вы хотели знать о национальном достоянии России.

2018-11-16T11:02:48+03:00 80 лет назад в СССР зародилось самбо и его «боевое» направление — вид единоборств, максимально приближенный к ММА. «Матч ТВ» собрал воедино все, что вы хотели знать о национальном достоянии России.

«If sambo was easy, it would be called jiu jitsu». В январе 2013 года эта фраза открыла англоязычный «цитатник» Хабиба Нурмагомедова. Говорят, после церемонии взвешивания UFC on FX 7 статистика поисковых запросов Google по слову «sambo» резко возросла. А после самого турнира, на котором Хабиб брутально избил черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Тьягу Тавареса, секции БЖЖ стали пустеть. Потому что, если бы ММА появились 80 лет назад, то назывались бы самбо.

Царская разведка и «силовики» большевистской России

Официальной датой рождения «САМозащиты Без Оружия» принято считать 16 ноября 1938 года. Но работа по его созданию началась еще в 20-х годах прошлого столетия. Оно изначально было разделено на два направления. Первое должно было стать системой воспитания юношей молодого Советского государства, а второе — эффективным средством подготовки сотрудников силовых структур. Сегодня эти направления известны как спортивное и боевое самбо.

Отцами-основателями можно с равным правом назвать трех человек. Под номером один идет Виктор Спиридонов. В 1905 году он в составе разведывательной группы участвовал в русско-японской войне. Вернувшись с фронта, Спиридонов увлекся джиу-джитсу (не путать с произошедшим от него бразильским джиу-джитсу). А в 1923 году, уже будучи одним из учредителей Пролетарского спортивного общества «Динамо», организовал в Москве секцию «нападения и защиты».

Второй — Василий Ощепков. Как и Спиридонов, он тоже связан с Японией. Только гораздо более тесно. Оставшись полным сиротой еще в детском возрасте, живший на Сахалине Ощепков попал в поле зрения царской разведки. Его направили на японский остров Хонсю, где он с сентября 1907 года обучался в духовной семинарии при Токийской православной миссии. Там же он начал практиковать дзюдо. Спустя 4 года Ощепков был принят в легендарный институт Кодокан, основанный создателем этого вида единоборств Дзигоро Кано. В 1913 году русский студент получил первый дан, а в 1917-м — стал третьим европейцем, заслужившим второй дан по дзюдо.

В 1936 году Ощепков был преподавателем Государственного центрального института физической культуры. Одним из его студентов на отделении дзюдо был Анатолий Харлампиев — третий человек в списке основателей самбо. Именно ему принадлежит идея создания «боевого» направления нового вида единоборств. В 1983 году о Харлампиеве снимут фильм «Непобедимый» с Андреем Ростоцким в главной роли. По сюжету герой приезжает в Среднюю Азию, где изучает тюркскую борьбу кураш. Это лишь малая часть национальных бойцовских традиций, вложенных Спиридоновым, Ощепковым и Харлампиевым в самбо.

Помимо кураша, в нем присутствуют черты кулачного боя, русской, грузинской, армянской, финско-французской, вольно-американской, английской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, швейцарской, а также японского дзюдо, сумо и других видов единоборств. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал Приказ № 633 «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)». Ощепков, к сожалению, этого дня не дождался. В ночь с 1 на 2 октября 1937 года он был арестован и спустя 8 дней скончался в камере Бутырской тюрьмы…

Отличие от дзюдо

Один из главных вопросов, который интересует всех, кто слышал о самбо, но глубоко в тему не углублялся. Действительно, российская борьба произошла от дзюдо. И имеет с ним очень много общих черт. Но различий также хватает. Как уже упоминалось выше, основателем дзюдо считается Дзигоро Кано. Вы наверняка его видели. Черно-белая фотография мастера украшает практически все залы, в которых следуют «Мягкому пути» (именно так с японского переводится дзюдо), а также присутствует в альбомах большинства групп о единоборствах в соцсетях.

Дзюдо почти на сто лет старше самбо и является гораздо более традиционным видом. Этим объясняется самое явное отличие. В дзюдо поединок проходит на классическом четырехугольном татами, а спортсмены облачены в не менее классические японские кимоно. Соревнования по самбо проходят на круглых борцовских коврах. В качестве экипировки используются куртка-самбовка и короткие шорты. Также спортсмены надевают специальную обувь. В дзюдо, напомним, борются босиком.

Что касается правил, то в дзюдо не применяются болевые приемы на ноги. В самбо они, напротив, являются чуть ли не главной «фишкой». Особенно стоит отметить ущемление ахиллова сухожилия. Этим, к слову, можно объяснить более низкую стойку самбистов. Основа дзюдо — это амплитудные броски и удушающие приемы. Последние по-японски называются симэ вадза и делятся на два типа: дыхательное удушение (когда блокируется гортань) и «кровяное» удушение (когда давление приходится на сонные артерии противника).

В спортивном самбо удушающих нет. Несколько лет назад их вроде бы хотели ввести. Но вопрос так и остался в подвешенном состоянии. Отметим также, что в боевом самбо удушающие приемы разрешены.

Достижения сборных СССР и России

В отличие от дзюдо, самбо пока не вошло в олимпийскую семью. Самый явный шанс для российской национальной борьбы был упущен в 1980 году, когда СССР мог заявить его на правах государства-хозяина Игр. Правда, большинство экспертов эту версию не поддерживают. По их мнению, основной причиной «изоляции» самбо является узкий круг стран, претендующих на медали. Также стоит отметить выход самбо из Международной федерации борьбы с последующим учреждением своей отдельной федерации.

Крупнейшим турниром по этому виду единоборств является чемпионат мира. Первый состоялся в 1973 году в Тегеране. В нем приняли участие 69 спортсменов из 12 стран. Сборная СССР взяла 9 из 10 возможных золотых медалей. Единственным, кому удалось отнять у нас победу, оказался монгол Тжаранг. В финальной схватке в категории до 62 кг он превзошел Николая Козицкого. Возможно именно поэтому следующий чемпионат мира спустя год приняла именно Монголия. Он оказался самым «бедным» на страны-участницы. Их было всего 5: СССР, Монголия, Болгария, Испания и Япония. Советские спортсмены взяли 8 из 10 золотых медалей. Остальные две остались в Улан-Баторе.

Последний на сегодняшний момент чемпионат мира прошел в прошлом году в Сочи. В нем приняли участие 90 сборных. В командном зачете победу традиционно праздновали наши спортсмены — 7 медалей (6 золотых). Вторыми финишировали самбисты из Киргизии — 5 медалей (1 золото+2 серебра+2 бронзы), а третье место поделили сборные Южной Кореи и Армении — по 2 медали (1 золото+1 серебро). Самым сенсационным чемпионатом можно назвать турнир, состоявшийся в 2008 году в Санкт-Петербурге. Нет, сборная России вновь никому не уступила в общем зачете. Вместо нее мир шокировал болгарин Благой Иванов.

В полуфинале он прошел легенду самбо и ММА Федора Емельяненко, а в решающей схватке не оставил шансов немцу Яношу Штефану. Следом были звание мастера спорта Болгарии международного класса, контракт со второй организацией в мире смешанных единоборств Bellator, тяжелое ножевое ранение, полученное в одном из баров Софии, 86 дней в коме, возвращение в клетку и… долгожданный дебют в UFC. В июле 2018-го он решением уступил экс-чемпиону в тяжелом весе Джуниору Дос Сантосу.

Лучшие российские самбисты в ММА*

Мы не просто так углубились в карьеру Благоя Иванова. Путь из самбо спортивного в боевое, а затем и в ММА проделало абсолютное большинство звезд смешанных единоборств из России и стран бывшего соцлагеря.

Федор Емельяненко (Россия, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо)

Статистика в ММА: 38 побед, 5 поражений

Федор до сих пор остается лицом боевого самбо. Его карьера в ММА началась в 2000 году и продолжается до сих пор. В числе поверженных оппонентов легендарный Мирко Филиппович, Марк Коулмэн (дважды), Кевин Ренделман, Антониу Родригу Ногейра (дважды), Андрей Орловский и Фрэнк Мир. Трое последних в разные годы были полноправными или временными чемпионами UFC. Уточнение специально для тех, кто до сих пор утверждает, что Федор «бил только японских фриков».

Совсем недавно 42-летний Последний император «переехал» Чела Соннена в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. В январе его ждет решающий бой с опасным, но смертельно скучным Райаном Бейдером. Если Федор победит, то это будет лучшее завершение карьеры из всех, что можно было представить.

Хабиб Нурмагомедов (Россия, двукратный чемпион мира по боевому самбо)

Статистика в ММА: некоторых это бесит, но уже 27-0

Первый российский чемпион UFC, самый доминирующий боец организации, следующий претендент на бой с Флойдом Мейвезером. В принципе, этим все сказано. После победы над Конором Макгрегором в главном поединке в истории ММА, Хабиб вышел на абсолютно иной медийный уровень. Теперь даже возвращение Джона Джонса проходит как-то буднично…

Виталий Минаков (Россия, четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо)

Статистика в ММА: 21-0

В спортивном самбо удары запрещены. Возможно, 12 человек из числа соперников Виталия слишком буквально восприняли эту информацию и… улетели в глубокие нокауты. Атлетичный российский тяж сходу стал очередным «вторым Федором», а уже спустя 2 года выступлений в ММА подписал контракт с Bellator. Дальше были чемпионский титул, завоеванный в бою с соотечественником Александром Волковым, и защита в поединке с Чейком Конго. Потом Виталий надолго покинул клетку Bellator и был впоследствии лишен пояса. Свой крайний поединок Минаков провел на турнире Fight Nights в прошлом году. Во втором раунде был нокаутирован американец Тони Джонсон.

Вячеслав Василевский (Россия, шестикратный чемпион мира по боевому самбо)

Статистика в ММА: 31-6

Один из самых зрелищных ударников и, по свидетельствам многих, обладатель самых «быстрых рук» в отечественных смешанных единоборствах. Слава стал участником сразу двух крутейших дилогий в российских ММА: против Рамазана Эмеева и Александра Шлеменко. Свой последний бой он провел в набирающей обороты лиге АСВ, где техническим нокаутом уступил чемпиону в среднем весе Альберту Дураеву.

Александр Емельяненко (Россия, чемпион мира по боевом самбо)

Статистика в ММА: 28-7

Анфан-террибль российских ММА. Некогда его считали даже более талантливым бойцом по сравнению со старшим братом. Затем несколько раз ставили на нем крест. Но Александр каждый раз возвращался и доказывал, что его можно либо любить, либо ненавидеть. Третьего не дано. После сенсационного поражения от никому тогда не известного Дмитрия Сосновского в 2014-м Емельяненко одержал ряд побед над такими серьезными оппонентами, как экс-тяжи UFC Габриэл Гонзага и Виктор Пешта. Наверняка Александр до сих пор уверен, что сможет победить и Кейна Веласкеса, и Джуниора Дос Сантоса за один вечер. Звучит фантастично, но можно не сомневаться, что Емельяненко как минимум не побоялся бы попробовать.

*- на позицию в рейтинге влияет сумма достижений в самбо и ММА

