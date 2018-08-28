Из чего делают капы для боксеров. И сколько это стоит

Может показаться, что сегодня капу в последнюю очередь воспринимают как защиту для зубов и мягких тканей полости рта: боец ММА Андрей Орловский просит отлить на капе клыки и этим запоминается американской публике; Флойд Мейвезер зашивает в капу разрезанную стодолларовую купюру и снова заставляет говорить про деньги; Анастасия Янькова фотографируется перед спаррингами и отмечает, что форма верхней губы с капой выглядит причудливо. А если вы занимаетесь боксом для себя и вдруг сварили и надели капу, то ощущения будут, как будто вы только что выполнили минимум первый взрослый разряд.

Стоматолог Сергей Цукор однажды сделал капу самому себе и протестировал ее, пробежав по стадиону и отработав несколько подходов на турнике. Эта подробность вскрылась, когда мы спросили, для чего, отучившись на стоматолога и работая им же, делать индивидуальные капы для спортсменов:

– Сначала это было интересно как форма профилактики, – рассказывает Сергей, возглавляющий серьезную московскую клинику. – Когда занимаешься лечением и восстановлением зубов, начинаешь обращать внимание и на те факторы, которые портят твою работу. И когда общаешься с людьми, теряющими или портящими зубы в результате спортивных тренировок, начинаешь думать, как этого избежать.

Самую первую профессиональную капу я действительно сделал себе году в 2003–2004-м. Помню, что в тот момент жил в Чертаново, в районе конно-спортивного комплекса, где часто совершал пробежки. И вот я надел эту капу и побежал, а потом стал делать какие-то упражнения на турнике. Нужно было понять, насколько в ней комфортно дышать и тренироваться.

По технологии это была капа, сделанная, как и сегодня, с помощью вакуумформера из нескольких слоев специального материала. Просто тогда и вакуумформер, и сами материалы были другими.

– Уточним, что такое вакуумформер и какие нужны материалы?

– Вакуумформер – устройство, которое с помощью температуры и давления объединяет несколько слоев материала в единое целое. Сам материал продается в виде круглых пластин, по структуре похожих на силикон или резину, диаметром 7–10 см, в коробочках. Одна коробочка, если вы покупаете хороший немецкий материал, стоит около двух тысяч рублей. Вакуумформер – примерно 200 тысяч.

– Как это все превращается в капу?

– Сначала надо понять, какая нужна степень защиты. Если речь идет о профессионале, то это, как правило, капа из четырех слоев, где самый прочный слой находится в середине. Обсуждаем дизайн. Вот Георгию Челохсаеву мы делали ее в трех цветах, в виде флага Осетии. Причем сделать капу из трех цветов, это намного сложнее, чем потом нанести рисунок.

Дальше снимаем слепок. Если вам когда-то протезировали зубы, можете представить, что это такое: в полость рта по контуру челюсти помещается пастообразная масса, похожая на пластилин, потом человека просят сжать зубы. Другое дело, что здесь слепок для меня как для врача получается более информативным, чем при протезировании одного зуба. Здесь мне нужно понимать, как зубы расположены по всей челюсти, как выглядит десна, какова форма кости в принципе.

Потом работают зубной техник и дизайнер. Первый изготавливает само изделие: в слепок заливается гипс, гипс затвердевает и получается точная копия вашей челюсти. Гипсовый слепок устанавливается в вакуумформер, и техник на него начинает послойно наносить материал. Затем получившуюся заготовку начинают обрезать, формировать края, где-то истончать слои с учетом особенностей челюсти конкретного спортсмена. Дальше дизайнер на пленке распечатывает необходимый рисунок или надпись, переводит его на капу, и потом техник его ламинирует, нанося уже последний прозрачный слой.

Но сейчас появились нейромышечные капы, и в их изготовлении появляется дополнительный этап, который длится около часа. С помощью специального оборудования определяется уникальное положение нижней челюсти, которое позволяет человеку добиться максимально комфортного положения во время смыкания челюстей. Со стороны это выглядит так, будто к лицу человека подключают электроды и на какое-то время пускают очень слабый заряд тока, чтобы мышцы максимально расслабились. А мы фиксируем это положение.

Вы же замечали, что при максимальном усилии челюсть всегда непроизвольно смыкается. Если мы ее смыкаем в правильной позиции, то человек разовьет мышечные усилия на более качественном уровне. Он будет резче, жестче, сможет лучше терпеть боль. Нейромышечная капа дает возможность находить именно такую позицию.

– Пишут, что такие капы стоят около 45 тысяч рублей. Как часто за ними приходят?

– Изготовление кап при наших условиях сложно называть бизнесом на фоне общего объема стоматологических услуг. Скорее, это просто интересно лично для меня – это возможность общаться с людьми из мира спорта. В месяц мы делаем максимум 10 кап, одну-две нейромышечных. Причем для кого-то из спортсменов мы можем вообще сделать бесплатно: сейчас, например, мы договорились с Эдуардом Трояновским, что сделаем ему и просто хорошую капу, и нейромышечную. Они будут одинаковые по дизайну, их трудно будет отличить внешне, но мы попросим его побоксировать в одной и в другой, чтобы он сказал, какая из них лучше.

Если же не брать профессионалов, то такие капы, бывает, заказывают состоятельные люди, тренирующиеся для себя. Был случай, ко мне приходил хоккеист, рассказывал, что его тошнило в капе: «Надеваю, но катаюсь и думаю, как добиться того, чтобы меня не вырвало». Сделали хорошую, он говорит, что надел и забыл.

– Есть люди, которые считают, что история про нейромышечную капу – миф?

– Есть те, кого не впечатляет, да. Я, к примеру, рассказал про нее одному из тренеров, но понял, что у него это не вызвало энтузиазма, хотя его спортсмен выступает в UFC и мы предлагали ему просто бесплатно сделать ее. Говорит, не нужно.

Могу найти сразу несколько статей на английском языке с результатами исследований. Могу сказать, что каждую из них я рассматривал через призму своих знаний, полученных в институте. Так что у меня сомнений нет.

– Почему боксеры надевают капу только на верхнюю челюсть?

– По статистике 80% травм приходится на передний верхний резец. Соответственно, защищают его, тем более на нижние идет пассивная защита: когда вы капу надели, у вас создается такой бампер, который прикрывает зубы на нижней челюсти.

Капы на нижнюю челюсть используют в гольфе.

– Зачем?

– На самом деле капы вообще можно применять во многих видах спорта. В гольфе, например, при ударе идет очень резкое и жесткое смыкание челюсти. Это вредно для эмали, могут образовываться сколы и трещины. Капа защищает.

Тяжелоатлеты заказывают капы, которых вообще почти не видно во рту. Я бы даже рекомендовал капы для тех, кто просто ходит в зал и любит брать большие веса, поскольку вы и в каких-то обычных жизненных стрессовых ситуациях можете жестко смыкать зубы, не говоря уж о тренировках, и это не очень полезно. Тяжелоатлеты сжимают зубы так, что бугры себе сносят, от эмали ничего не остается, и это начинает отражаться на прикусе.

– Интересно.

– Есть исследование 1960-х годов, благодаря которому пришли к выводу, что 60% травм в американском футболе составляли травмы, связанные с повреждением зубов. Ввели капы – и 60% превратились в 0,01% или около того. Представьте разницу!

В баскетболе выносят зубы локтями. Там капы не так активно применяются, и значительная часть травм приходится на челюстно-лицевые. Бараку Обаме наложили 12 швов на губу, когда он просто получил локтем в каком-то эпизоде, где даже не его атаковали.

– Овечкин говорит, что не вставляет зуб, потому что все равно выбьют. Он не может себе позволить хорошую капу или она правда не спасает?

– В середине капы есть очень жесткий слой, который может выдерживать даже удар клюшкой. Не хочу сглазить, но по моей статистике в капах, которые мы делаем, люди пока не теряли зубы. Про Овечкина – лично мое мнение – это часть имиджа. Если бы он заказал себе нормальную капу, то говорить о том, что с большой вероятностью ему бы выбили зуб опять, не приходилось бы. Мне кажется, для него отсутствие зуба еще и элемент образа.

– Если он сделает ее в США, она будет лучше, чем в России?

– На всякий случай, российская стоматология находится на очень высоком уровне, выше, чем во многих странах мира. Я сравнивал, когда к нам приходили люди, лечившиеся в Англии, США, других странах. Мы ни в чем не уступаем. Понятно, что у нас есть проблемы с доступностью качественных услуг, но, в принципе, в России можно получить стоматологическую помощь такого же уровня, как и за рубежом, или выше. Если проецировать это на наш вопрос, то у меня был опыт, когда я работал с американцами при изготовлении кап. Дизайн, слепки и позицию челюсти я делал здесь, отправлял это в США. Все человеческие косяки, которые бывают при взаимодействии нескольких лиц в работе, те же самые. То есть там специалисты ничем не лучше нас. Условно, заказываешь надпись Pobedonosec, а тебе присылают Pobedonoses. И это на капе, которая уже прилетела через океан. Я специально разбирал, разрезал капы, сделанные в США, и смотрел: ничего особенного в технологиях нет, ничем они не лучше наших.

– Флойд Мейвезер говорил, что зашивал в капу разрезанные сто долларов. Сможем повторить?

– У нас был заказ, когда человек на капе рисовал зубы, практически натуральную человеческую челюсть, и один передний зуб делали золотым. Не просто красили в желтый, а реально наносилась 24-каратная фольга, супертонкая, но это было настоящее золото. Это был не профессиональный боксер, но мужчина, который довольно серьезно занимался для себя. И когда он открывал рот, у него появлялись нарисованные ровные белые зубы и среди них один золотой.

Фото: Al Bello / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Michael Dodge / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru