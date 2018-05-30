Геннадий Головкин и рыжая справедливость Саула Альвареса

Матч-реванш Головкин - Альварес, намеченный на сентябрь, опять почти совсем сорвался. На этот раз из-за того, что казахстанец выдвинул новые финансовые требования.

Всем, кто был в последние месяцы в коме или не интересовался ничем, кроме футбола, что, в сущности, то же самое, напомню, что изначально повторный бой Головкин - Альварес должен был состояться 5 мая, но Альварес провалил допинг-тест на запрещенный препарат кленбутерол. Зелье это не самое сильное, но под него есть замечательная отмазка – его дают в некоторых количествах мексиканскому крупному рогатому скоту, и когда его обнаруживают не у быка, а у боксера, всегда можно сказать, что боксер скушал не того быка, что было сделано и в этом случае. Разумеется, не верит этому никто, но все кивают. Кивнули и теперь. Дисквалифицировали Альвареса на полгода, считая с момента провала, то есть с начала марта, на том и успокоились.

Такое решение устроило абсолютно всех, так как эти самые все, включая и нас, хотели, чтобы бой состоялся. К тому же теперь было ясно, что Альваресу с допинга (который он, конечно же, не принимал, разве что самую малость по совету быка, то есть врача) придется слезть, и в матче-реванше он вряд ли продемонстрирует ту силовую выносливость, которой удивил в первом бою. Таким образом, шансы Головкина на победу повышались.

Переговоры, однако, шли туго. Головкин то и дело в своих выступления проходился по Альваресу, а команда последнего то намекала, то прямо говорила, что помимо Головкина у них есть и другие альтернативы.

Но все шло более-менее, и вот буквально только что команда Головкина заявила, что хочет пересмотреть распределение гонорарного фонда. Раньше оно было 65-35 в пользу Альвареса, а теперь они захотели 50-50 или близко к тому. Сообщения из разных источников немного разнятся между собой.

Президент WBC Хосе Сулейман, который только что заявил о том, что верит Альваресу, что тот никогда не принимал допинг, теперь стал стыдить Головкина и уговаривать его согласиться на прежние условия. Между тем команда казахстанского боксера выдвинула вполне разумный аргумент: если бой сорвался по вине Альвареса, то и распределение гонорарного фонда надо изменить в пользу их подопечного.

Здесь мы касаемся одной из самых болезненных тем мирового бокса. Есть чемпионы, а есть звезды. Гонорары звезд, часто никак не превосходящих по своему боксерскому уровню чемпионов, превышают гонорары последних многократно. Оскар Де Ла Хойа, промоутер Альвареса, а в прошлом выдающийся боец, был как раз из числа этих самых звезд. Он практически всегда зарабатывал куда больше тех, с кем дрался. Даже тогда, когда выступал в роли претендента и бился за принадлежащие его соперникам титулы. И эти самые соперники были рады и такому раскладу, поскольку все равно получали в разы больше, чем в любом другом бою.

Например, в 1997 году «Золотой Мальчик» Де Ла Хойа встретился с, пожалуй, лучшим на тот момент боксером во всех весах Пирнеллом Уитакером, которому тогда принадлежал титул WBC в категории до 66,7 кг. При этом претендент Де Ла Хойа получил за бой 10 миллионов долларов, а Уитакер – шесть. И даже такое соотношение было фантастическим хорошим для соперника Золотого Мальчика. Остальные получали меньше в разы. Де Ла Хойа, кстати, одержал в том поединке победу еще более сомнительную, чем та ничья, которой добился Альварес в первой встрече с Головкиным.

Фантастическая популярность Альвареса держится в значительной степени на том, что он относится к крайне редкому типу рыжих мексиканцев. Почему-то это заставляет млеть не только девочек, но и мальчиков по обе стороны неспокойной американо-мексиканской границы. А раз так, когда речь заходит об Альваресе, то и справедливость становится какой-то рыжей. Только не надо обвинять меня в антирыжизме. Это будет так же нелепо, как упрекать меня в антисемитизме. Среди моих друзей полно рыжих, а среди моих девушек во времена беспутной молодости… Ладно, об этом в другой раз.

Иными словами, я понимаю претензии Геннадия Головкина и никак не берусь его судить. Но «понимать и не судить» не значит приветствовать подобное решение. Как гнилой интеллигент я не против, но и не за. Такая половинчатая позиция, за которую нас не любил еще Владимир Ильич Ленин, не говоря уже об Иосифе Виссарионовиче Сталине.

С другой стороны, как пусть и интеллигентный, но все-таки правнук достаточно богатого еврейского купца я не могу критиковать человека за желание заработать. Тем более что мне самому талантов прадеда явно не досталось. Наконец, с третьей стороны, я боюсь, что бой сорвется, а мне бы этого очень не хотелось. Как, думаю, и большому количеству поклонников бокса, многие из которых сейчас ополчились на Головкина.

Есть справедливость не «рыжая», а настоящая, а есть жизнь, и ее правила надо принимать, если хочешь чего-то добиться. На рынке каждый из нас стоит столько, сколько стоит. Красивая, крупная и невкусная клубника стоит дороже вкусной, но мелкой и некрасивой.

Я сомневаюсь, что есть такой бой, за который Геннадий Головкин получит сумму, хотя бы близкую к той, которую обретет в виде 35 процентов гонорарного фонда от своего боя с Альваресом. Более того, если он победит, его собственная «капитализация» на боксерском рынке сильно поднимется, и он доберет денег еще и в последующих боях. Так что рыжая справедливость может оказаться куда более доходной, чем справедливость справедливая.

Однако все сказанное – это не совет. Это только мнение, а решить здесь что-то может только сам Геннадий Головкин.

Фото: Kevork Djansezian/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Jed Jacobsohn/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru