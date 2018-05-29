Женский бой по правилам ММА в Афганистане. И пение болельщиков на UFC в Ливерпуле

Тот случай, когда в тексте об ММА будет про «Реал» и Ливерпуль.

Кабул

Хомаира Хоссаини встречалась с Нейяиш Маруф Арвен (на видео она использует олимпийку мадридского «Реала») на турнире в Кабуле, где почти все участники проводили свои первые бои в ММА. Бой девушек проходил в самой легкой из известных весовых категорий (до 48 кг) и закончился победой, добытчицу которой определить сложно. Вот видео и ключевые эпизоды:

3:15. Бой начинается, судя по всему, без официального объявления.4:08. Нейяиш Маруф Арвен выходит на болевой прием, но через несколько секунд рефери останавливает бой. 5:30. Нейяиш выходит на рычаг локтя и на гильотину. 9:20. Рефери пытается повысить интенсивность боя, подталкивая одну из девушек к другой. 10:00. Бой остановлен в момент активного обмена ударами. Вероятно, из-за захвата футболки. После этого (вроде бы) происходит отказ от продолжения боя. 12:13. Рефери жестом спрашивает, будет ли победительницей Маруф Арвен, но следует какое-то объявление, и победа уходит к Хомаире Хоссаини. 13:47. Потом победительницей все-таки объявляют Нейяиш Маруф Арвен, при этом в официальной статистике ей записано поражение причем из-за отказа от продолжения боя. Это выглядит очень странным, потому что на видео как раз похоже, что Хоссаини потеряла интерес к продолжению.

На своей странице в facebook Хомаира принимает поздравления и благодарит всех за поддержку.

Три коротких факта

Вроде бы Хомаире всего 19 лет, она живет и тренируется в Кабуле. Бой проходил там же, в Khurshid Hall, а организация называется Truly Grand Fighting Championship.

Ее соперница Нейяиш Маруф Арвен также работает судьей в ММА-боях, а в бою с Хоссаини рефери почему-то приходила в ее угол в перерыве и давала советы.

Самый известный боец из Афганистана – Сияр Бахадурзада - выступает в UFC и сейчас идет на серии из трех побед. Его статистика 24-6 в карьере и 4-2 в UFC. Бахадурзада родился в 1984 году, впоследствии его семья переехала в Нидерланды, он выступает в полусреднем весе, где сейчас звезда Даррен Тилл. Про Тилла поговорим отдельно.

Ливерпуль

В эти выходные UFC провела свой первый турнир в Ливерпуле. На «Эхо Арену» пришло всего 8520 зрителей, и это была классическая схема, когда турнир делается, по сути, для одного человека – Даррена Тилла. Тилл родился и вырос в Ливерпуле, и сейчас это 25-летний боец ММА, не имеющий поражений в 17 боях. Ему в соперники достался первый номер рейтинга Стивен Томпсон. Это был бой двух высококлассных ударников, что, к сожалению, вообще не гарантирует зрелищности. В таких случаях особенно страшно за людей, которые в этот день решили впервые посмотреть ММА (например, разочаровавшись в футболе после финала Лиги чемпионов). Потому что не зная предыстории и уровня каждого из бойцов, понять, что это качественный бой, было совершенно невозможно. Тилл был очевидно лучше только в пятом раунде, когда отправил Томпсона в нокдаун точным ударом, но даже этот эпизод оставлял сомнения о том, кто победил. Оба спортсмена слишком уважали навыки друг друга и дрались очень осторожно.

Но это не главное. Главное – что бывает, когда в Ливерпуле на ММА-турнир приходят люди, которые умеют болеть за людей из Ливерпуля.

До боя:

Выход Тилла на арену выглядел так:

или так:

И вот он подходит к клетке:

Потом 25 минут, которые вы либо уже видели, либо вам точно неинтересно. И объявляют победителя:

И победитель выходит из клетки:

Поют ли на боях в России? Ответ – да. Например, группа поддержки Валерия Мясникова из шести человек на турнире M-1 Challenge исполнила песню Михаила Круга «Девочка-пай». Получилось эффектно, но чуть хуже, чем в Ливерпуле.

Фото: facebook.com/pg/Trulygrandfc