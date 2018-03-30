Садизм, симуляция, бросок прогибом. За что отбирают победы в ММА

«Матч ТВ» – о том, как можно отменить нокаут и за что у победителей отбирают чемпионские титулы. Нет, допинг тут ни при чем.

Перед тем как ударить ногой в голову, спросите разрешения. Андрей Арловский – Тим Сильвия (31.08.2012, One FC)

Это был уже четвертый бой Арловского и Сильвии. В середине 2000-х они трижды дрались за чемпионский пояс UFC – и это было то удивительное время, когда титул чемпиона UFC в тяжелом весе не стоил так дорого: все лучшие тяжеловесы выступали в японском Pride. Президент UFC Дэйна Уайт описывал происходившее тогда в его организации так: «Арловский и Сильвия нокаутировали друг друга каждые выходные».

Их четвертая встреча состоялась уже за пределами США – в азиатском промоушене One FC. Арловский без труда выигрывал бой, серией ударов уронил соперника и дважды пробил лежащему Сильвии ногой по голове, как по футбольному мячу.

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Бой был признан несостоявшимся.

Дело в том, что в One FC в тот момент удары ногой в голову лежащему оппоненту были разрешены с одной сумасшедшей поправкой: перед ударом необходимо получить разрешение от рефери. Каким образом это возможно сделать в пылу боя, непонятно. Но формально Арловский не получил разрешения на этот удар – и у него забрали победу.

Через два дня после этой истории руководство One FC приняло решение, что бить лежащего по голове ногой можно безо всяких оговорок, а ровно через четыре года передумало и запретило такие удары совсем.

Нельзя втыкать головой в пол. Критсада Конгришай – Робин Каталан (24.03.2018, One FC)

На Филиппинах есть два брата – Рэбин и Робин. В декабре Рэбина нокаутировали за три минуты. Разобраться с его обидчиком в марте вышел Робин – и оказался вырубленным через 100 секунд после начала боя: Робина бросили прогибом головой в пол.

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Но результат второго боя, вероятнее всего, будет изменен: президент One FC заявил, что броски прогибом в его организации запрещены – и победивший таким приемом таец Критсада Конгришай (чемпион Таиланда по вольной борьбе) получит поражение дисквалификацией. При этом еще три месяца назад в One FC не применяли никаких санкций к тем, кто бросает прогибом.

Наступать на лицо – можно. Яна Куницкая – Тоня Эвинджер (18.11.2016, Invicta)

Куницкая и Эвинджер дрались за чемпионский титул организации Invicta. Яна взяла соперницу на болевой прием, та, пытаясь выкрутиться, наступила на лицо Куницкой. Рефери сделал Эвинджер замечание, она убрала ногу с лица и почти сразу же сдалась. Куницкая пробыла чемпионкой всего две недели: результат боя был отменен, поскольку правила не запрещают наступать на лицо.

В реванше победила Эвинджер.

Нокаут, который все забыли после массовой драки. Михаил Колобегов – Шамиль Абдулхаликов (29.03.2015, ProFC)

В этом бою должно было быть три раунда, но за 15 минут судьи не смогли увидеть победителя – и назначили четвертый раунд. Колобегов наглухо нокаутировал Абдулхаликова, группа поддержки Шамиля выскочила в клетку и попробовала наглухо нокаутировать уже самого Колобегова – и возникла восхитительная массовая драка.

Нокаутировав соперника, Колобегов не получил победу: руководство ProFC заявило, что отменяет результат боя по причине судейских ошибок.

Выиграл, но лишился титула за садизм. Русимар Пальярес – Джейк Шилдс (1.08.2015, WSOF)

Боец UFC Джо Лоузон с секундомером доказал садизм Русимара Пальяреса: бразилец с большим опозданием реагирует на сигналы рефери об остановке боя – и в результате передерживает болевые приемы, что приводит к травмам его соперников.

Самый вопиющий эпизод случился в бою с Джейком Шилдсом за титул чемпиона организации WSOF. Смотреть с отметки 2:45:

Пальяресу оставили эту победу, но за проявленный садизм он был лишен чемпионского пояса, оштрафован на 40 тысяч долларов, уволен из организации и дисквалифицирован на два года. Сейчас Русимар на контракте с российским промоушеном Fight Nights. 30 марта 2018 года Пальярес проведет бой в Москве против Алиасхаба Хизриева.

Нокаутировал, лежа на спине. Андерсон Силва – Юшин Оками (20.01.2006, ROTR)

Андерсон Силва все сделал красиво: отличный удар по невообразимой траектории, выключенный соперник. Но судье не понравилось: бить в партере ногой в голову нельзя, даже если ты находишься на спине, а соперник лежит на тебе.

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Получив поражение дисквалификацией, Силва впоследствии выиграл 17 боев подряд и в следующий раз проиграл только через семь с половиной лет.

Сумел скрыть, что побывал в нокауте. Магомед Хамзаев – Таичи Накажима (17.09.2016, ACB)

Магомед Хамзаев получил победу над Таичи Накажимой решением судей, но вскоре выяснилось, что за 16 секунд до конца первого раунда Хамзаев был нокаутирован.

Накажима пробил ему ногой в печень, Хамзаев, корчась от боли, упал и изобразил, что удар пришелся в пах. Судья поверил – и дал Магомеду время восстановиться.

Смотрите с 9:50.

Основатель АСВ Майрбек Хасиев обратился к Хамзаеву за объяснениями. Тот признался, что схватился за пах, чтобы оправиться от удара. Накажиме отдали победу нокаутом, а Магомеда наказывать не стали, поскольку он сам признал за собой вину.

Промоутер отменил технический нокаут. Патрик Кинцл – Арби Агуев (21.01.2017, ACB)

Арби Агуев был агрессивнее, за три минуты до конца второго раунда попробовал провести болевой прием, но ошибся, потерял позицию, и Патрик Кинцл оказался сверху. В последние полторы минуты раунда Кинцл начал активно пытаться добить, Арби не выключался – и постоянно показывал активную защиту. За 18 секунд до конца раунда рефери остановил бой и присудил Кинцлу победу техническим нокаутом.

Смотреть с 11:20:

Основатель АСВ Хасиев отменил технический нокаут в этом бою. «Я не могу поверить в то, что эмоции руководства могут влиять на результаты боев», – заявил Кинцл.

Из интервью Майрбека Хасиева «Матч ТВ» 2 февраля 2017 года:

– Президент UFC Дана Уайт, каким бы ни было решение в бою и работа рефери, говорит, что он никак не может на это влиять и не влияет. Вы поступаете иначе и уже несколько раз меняли решение, принятое судьями. Когда организация выйдет на другой уровень развития, вы готовы продолжать так делать?

– Меня больше всего интересует справедливость. Дана Уайт поступает так, Майрбек поступает по-другому – и я попросил бы не сравнивать нас: его интересуют деньги, нас интересует справедливость.

Впоследствии Хасиев заявил, что больше не будет менять результаты боев.

Дисквалифицировали за самое глупое празднование победы. Эндрю Четмэн – Ирвинс Айяла (23.03.2018, LFA)

Выиграв нокаутом свой дебютный бой в ММА, Эндрю Четмэн прыгнул на спину сопернику и, оттолкнувшись, сделал сальто. Приземлился Четмэн уже с техническим поражением, дисквалификацией за неспортивное поведение и репутацией отморозка.

Фото: Isaac Brekken / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru