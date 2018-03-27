Его рост 203 см, его промоутер сменил пол, он фанат «Ливерпуля». С кем дерется Поветкин

«Матч ТВ» рассказывает о Дэвиде Прайсе. Он станет соперником Александра Поветкина на вечере бокса в Кардиффе и (что важнее) препятствием перед еще одним боем, намного более важным, чем бой с Владимиром Кличко.

Александр Поветкин – 38 лет; 188 см; 101,5 кг; 33 победы, 1 поражение

Дэвид Прайс – 34 года, 203 см; 113 кг; 22 победы, 4 поражения

Бой состоится в Кардиффе с 30-го на 31 марта

203 см

Рост – это самая доступная подробность из всех, что есть о Прайсе. Его рост помогал Дэвиду Хэю приготовиться к Владимиру Кличко, когда Прайс работал спарринг-партнером Хэя. Прайс шутит, что с таким ростом ему непросто гулять по Ливерпулю и оставаться незамеченным. С таким ростом он станет самым высоким соперником в карьере Поветкина.

Но эти 203 см не должны стать чем-то удивительным: Александр уже дрался с Мариушем Вахом (202 см; остановка боя в 12-м раунде) и по крайней мере провел подготовку перед боями с Деонтеем Уайлдером (200 см) и Владимиром Кличко (198 см).

30 человек

У Прайса было очень насыщенное детство – он являлся спокойным ребенком, но в обиду себя не давал. В интервью для The Guardian боксер вспоминает, что ему было около 14 лет, он только-только начал заниматься боксом и оказался втянут в конфликт, когда заступился за друга, которого поколотили участники одной из подростковых банд в пригороде Ливерпуля. Прайс побил плохого парня, но к его дому через некоторое время пришло около 30 человек. «Они послали одного парня, чтобы он позвал меня на разговор, - говорит боксер, - но я просто поднялся к себе в комнату и продолжил играть в приставку».

Отец Дэвида, не поверив, что приходивший подросток ошибся адресом, заставил сына надеть старые вещи, взял собаку и сказал, что ситуацию надо разрешить, несмотря на численное превосходство соперников. Вместе с отцом Прайс вышел к парням и подрался с двумя из 30 пришедших. Выиграл обе драки, в том числе и у одного из лидеров банды. Конфликт был улажен.

На одни из своих первых соревнований Прайс ездил в компании отца и дяди Уэйна Руни. Удивительно, но об этом упоминает только Daily Mail и почти без подробностей. Известно, что семья Руни неравнодушна к боксу, но тренировали ли братья Руни Прайса, никто не говорит.

Тем более Дэвид называет себя болельщиком «Ливерпуля». Перед одним из боев у них даже была фотосессия с Джейми Каррагером, и там же боксер признался, что с его ростом ему не очень удобно смотреть футбол на стадионе. Символ «Ливерпуля» регулярно появляется на шортах Прайса во время боев.

3 место

В 2008-м Дэвид Прайс вернулся с Олимпийских игр в Пекине, став третьим. Интересно, что с этих же Игр и с этим же местом вернулся Деонтей Уайлдер, выступавший тогда в категории до 91 кг. Сейчас у него 40 побед и статус главной звезды тяжелого веса в США. Вообще за любительскую карьеру Прайс встретил больше интересных соперников, чем в профи: боксировал с Тайсоном Фьюри (экс-чемпион WBA, IBF и WBO), Бермейном Стиверном (экс-чемпион WBC), Вячеславом Глазковым (претендент на титул IBF).

4-11

Это очень грустно, но в пяти последних боях статистика Прайса 3 победы, 2 поражения. Люди, которых он побеждал, тоже имеют говорящую статистику: Вацлав Пейсар - 9 побед и 2 поражения. Подождите. Ивица Прекович – 22 победы, 30 поражений. Камил Соколовски – 4 победы, 11 поражений. И это последний оппонент Прайса. Бой состоялся 2 декабря 2017 года. Видео не нужно смотреть полностью, но нужно открыть, чтобы понять, как это выглядело. Кажется, тот случай, когда на Поветкина можно ставить квартиру. Сейчас объясним почему.

2013 год

Дэвиду Прайсу точно стоит верить в несчастливые числа. До 2013 года он вместе с Тайсоном Фьюри выглядел одной из главных надежд Великобритании в тяжелом весе, вел серию из 15 побед и мечтал побоксировать на «Энфилде». Популярность можно отследить даже по социальным сетям: на твиттер (завел в 2012-м) Прайса подписаны 192 тысячи человек, на инстаграм (завел в 2017-м) в 10 раз меньше.

Но 23 февраля 2013 года на «Эхо-Арене» Прайса нокаутировал 42-летний Тони Томпсон. Чтобы вы понимали ужас ситуации, коэффициент на Томпсона был 11 и он только что разгромно проиграл Кличко. Промоутер Прайса потерял сознание на пресс-конференции после боя. Подозревали сердечный приступ. Организовали реванш, готовиться Прайсу помогал Леннокс Льюис. И Тони Томпсон снова победил, только в этот раз в пятом раунде. Через полгода 60-летний промоутер Прайса Фрэнк Мэлони сменил пол и имя, став Келли Мэлони. А Прайс проиграл еще дважды, забетонировав статус боксера, который плохо держит удар.

5 лет, 6 месяцев

Александр Поветкин не боксировал за пределами России ровно пять с половиной лет. Последний бой за границей был в Германии против Хасима Рахмана, и это, конечно, другая эпоха. «Мне на выезде даже легче боксировать, ответственность не так давит», - говорит Поветкин и не обманывает. Слабости российского боксера можно разглядеть в чем угодно, но только не в склонности к переживаниям и аэрофобии.

Для беспокойства можно вспомнить бой с Кличко – там сам процесс стал настолько непривычным, что Поветкин все 12 раундов относился к тактике очень небрежно и провел поединок немного загипнотизированным.

Сейчас в главном бою будет драться Энтони Джошуа. В прошлый раз он собрал в Кардиффе 78 тысяч зрителей. И теперь Поветкину надо будет драться в их присутствии, и каждый из 78 тысяч присутствующих (включая его) будут понимать, что это пробы на роль следующего соперника Энтони Джошуа.

Несколько миллионов долларов

Александр Поветкин с небольшим опозданием, но все же попадает на остров, где сейчас очень много платят за бокс. Ранее в Англию приезжал Геннадий Головкин и получил четыре миллиона долларов. Бывший соперник Поветкина, Карлос Такам, заработал за бой с Джошуа около пяти миллионов. Для понимания, гонорар главной звезды тяжелого веса США, Деонтея Уайлдера (40 побед, 39 нокаутов) – 2,1 миллиона долларов. Уайлдер смотрит в зеркало в виде Атлантического океана и видит в нем свое отражение на острове Великобритания. Это Энтони Джошуа (20 побед, 20 досрочно), и он не зарабатывает меньше 10 миллионов долларов уже три боя подряд.

И вот теперь Александр Поветкин доехал до Британии с небольшим и понятным опозданием, и в треугольнике Уайлдер – Джошуа – Поветкин Дэвид Прайс точно выглядит лишним.

Фото: Boris Streubel / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Alex Livesey / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; instagram.com/davidprice_1/