«Мейвезер предлагал мне унизить Конора за 100 тысяч $». «Старик» из Youtube, дебютирующий в MMA

Сначала он выдавал себя за Конора МакГрегора, а теперь и сам пробует драться в клетке.

Летом 2016 года YouTube взорвало видео, на котором старенький дедушка выполнял заоблачные физические упражнения на турнике на пляже Санта-Моника в Лос-Анджелесе. За первый день ролик посмотрело более 5 млн человек, а через неделю количество просмотров достигло 45 млн. Как оказалось, это был пранк, который организовала команда известного воркаут-спортсмена из Казахстана Ислама Бадургова.

Первое видео было лишь цветочками. Летом прошлого года атлет вместе со своей командой снял пранк на Конора МакГрегора – он загримировался в знаменитого ирландца и устроил настоящее шоу все на том же пляже в Лос-Анджелесе. По признанию самого Ислама, на следующее утро он проснулся знаменитым – его ролик показали не только все спортивные сообщества, но и ведущие спортивные телеканалы мира.

В интервью «Матч ТВ» Бадургов рассказал о своем скором дебюте в ММА, предложении провести бой с Флойдом Мейвезером и знакомстве с Конором МакГрегором.

– Ислам, вы добились значительных высот в уличном воркауте, а совсем недавно объявили о скором дебюте в ММА и теперь готовитесь к своему первому бою с командой МакГрегора. Начнем с самого начала – как вы вообще пришли в спорт?

– Я рос в Казахстане и примерно в шесть лет занялся боксом. Годам к десяти перешел в секции борьбы и карате, а в шестнадцать начал заниматься уличным воркаутом. Хотя вместо всего этого мог бы стать балеруном.

– Как это?

– В детстве у меня были большие проблемы со здоровьем. В год и восемь месяцев я перенес первую серьезную операцию на почки, а в восемь лет – вторую. Доктор сказал, что если я и буду заниматься каким-то спортом, то только балетом – для всего остального мой организм был слишком слаб. Как видишь, я его не послушал. Забавно, что сейчас, когда я готовлюсь к дебюту в ММА, Артем Лобов (13 побед -14 поражений в ММА, друг и спарринг-партнер Конора МакГрегора. - "Матч ТВ") прописал мне примерно такую же диету, что и мои врачи в то время.

– Почему вы выбрали уличный воркаут – это же далеко не самый популярный вид спорта в Казахстане?

– Многие парни прогуливали университет, постоянно проводя время в курилке. Я же выбрал для себя турники, которые были буквально в пяти метрах от нее. В какой-то момент меня это затянуло настолько сильно, что я начал проводить на брусьях почти целый день. В итоге в 2012-м мы открыли свой зал в Казахстане. В этом же году я выложил ролик со своими упражнениями в инстаграм, а всего через пару недель его перепостил Дуэйн Джонсон. Для меня это стало приятным сюрпризом, и я решил, что надо продолжать свой путь, учиться чему-то новому и ехать в США.

– Вы бросили размеренную жизнь в Казахстане и отправились в Америку?

– Да. Более того, я приехал в Штаты, абсолютно не зная языка. Но я был уже состоявшимся спортсменом. Там я познакомился со многими звездами кино и спорта – Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне и другими знаменитостями. Каждый раз, когда видел этих людей, они вселяли в меня уверенность в том, что я выбрал правильный путь и мне нужно продолжать делать то, что я делаю.

– Что потом?

– Я снял два своих самых известных ролика, после которых обо мне узнал практически весь спортивный мир. Сначала я переоделся в старика и пришел на пляж Санта-Моника в Лос-Анджелесе. За первый день ролик посмотрело более 4 миллионов человек. А затем был знаменитый пранк на Конора МакГрегора.

– Ходят слухи, что перед боем ирландца с Флойдом Мейвезером американский боксер предлагал вам деньги за импровизированный бой.

– Это не слухи – это чистейшая правда. С нами связалась команда Флойда, и за пару недель до их боя они предложили мне шесть тысяч долларов. Мне нужно было сняться в ролике, в котором я должен был провести бой с Мейвезером и упасть после пары ударов. Мы сразу отказались. Через несколько дней они предложили нам 40 тысяч долларов, а за пару дней до боя - уже 100 тысяч. Но я отказался. Я делал ролик в поддержку Конора и не хотел его унижать.

– Почему вы решили дебютировать в ММА?

– Вся моя жизнь – один большой вызов. В первую очередь самому себе. Так что и ММА для меня – очередное испытание. Я преодолел болезнь в детстве, достиг определенных высот в уличном воркауте и решил не останавливаться на достигнутом, попробовать что-то новое. Так что теперь я тренируюсь два раза в день в Ирландии с командой МакГрегора и готовлюсь дебютировать в смешанных единоборствах.

– Кто помогает вам в подготовке?

– У нас отличная команда. Но прежде всего хочу выделить Артема Лобова. Скажу честно, если бы не он, мне было бы намного сложней. Артем со мной каждый день и помогает во всем – начиная от тренировок и заканчивая правильным питанием.

– Как вам переход из мира воркаута в мир ММА?

– Самое сложное для меня – это борьба. Все остальное дается достаточно легко. Взять ту же самую ударную технику или БЖЖ – тут я как рыба в воде.

– Если организация, в которой вы будете выступать, предложит бой с кем-то из российских спортсменов – согласитесь?

– Нет. Не хочу драться с соотечественниками. Да и среди американцев и бразильцев хватает достойных ребят, с которыми можно выйти в клетку.

– Когда вы планируете провести дебютный поединок?

– Я дал себе от шести до девяти месяцев на подготовку, так что, думаю, уже летом вы увидите меня в одном из американских промоушенов.

Текст: Азамат Бостанов

Фото: из личного архива Ислама Бадургова