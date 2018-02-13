Красивое и жесткое из UFC в замедленном повторе. На видео есть Конор и Хабиб

После каждого номерного турнира UFC выкладывает небольшой ролик Fight Motion, где лучше моменты турнира показаны очень плавно, но очень четко. Пора посмотреть их все – оторваться будет сложно.
UFC 221Смотреть на YouTube
0:43 – Тай Туйваса брутально забивает Сирила Аскера. Больно даже по другую сторону монитора.
1:16 – Люк Рокхольд претендовал на титул чемпиона UFC в среднем весе, которым обладал когда-то. А еще он работает в модельном бизнесе, но пропускает вот такие удары.
UFC 220Смотреть на YouTube
0:32 – Абдул Разак Альхассан подцепляет апперкотом голову соперника. Нокаут.
1:17 – Даниэль Кормье показывает, как в ММА может научиться бить человек из сборной США по вольной борьбе.
01:34 – В двадцать секунд уложен 25-минутный бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.
UFC 219Смотреть на YouTube
1:09 – Соперник Хабиба пробивает свой лучший удар и с ужасом смотрит, что Нурмагомедов даже не пошевелился.
UFC 217Смотреть на YouTube
0:10 – Овинс Сен-Прю со второй попытки показывает противнику, почему не надо пропускать удары ногами в голову.
1:01 – Йоанну Энджейчик не побеждал в ММА никто и никогда, но девушка с косичками всегда будет уязвима в бою с девушкой, стриженной под 3 мм.
UFC 216Смотреть на YouTube
0:30 – Если ты дерешься в ММА, твое лицо может быть таким.
1:26 – Деметриус Джонсон выполняет самый эффектный болевой прием 2017 года.
1:58 – Будущий соперник Хабиба тануцет локтями.
UFC 215Смотреть на YouTube
2:34 – Нога Валентины Шевченко после того, как она много раз ударила ей по ноге Аманды Нуньес.
UFC 213Смотреть на YouTube
1:13 – Алексей Олейник устало выключает Трэвиса Брауна. Это был первый бой Брауна после свадьбы с Рондой Роузи.
2:08 – Над левым глазом на лице Джима Миллера вроде бы нет рассечения. А потом уже вроде бы есть.
UFC 209Смотреть на YouTube
1:46 – Нужно увидеть два эпизода подряд: удар коленом в голову Марка Ханта и удар ногой в кувырке.
UFC 206Смотреть на YouTube
0:06 – Рустам Хабилов пробивает Джейсону Сагго левый боковой и правый прямой. Потом пробивает левый боковой и правый прямой. Видимо после этого Сагго подумал «Так, сейчас он точно ударит что-то другое». И ошибся.
0:52 – В правом нижнем углу появляется женщина в красном, которая, возможно, впервые пришла на UFC.
UFC 205Смотреть на YouTube
0:12 – Почему все так беспокоились за стойку Хабиба в 2016 году.
0:54 – Какие удары надо выдерживать если хочешь сохранить/завоевать титул чемпиона UFC В полусреднем весе.
1:19 – Последнее появление Конора в октагоне было таким.
Фото: globallockpress.com