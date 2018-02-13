Красивое и жесткое из UFC в замедленном повторе. На видео есть Конор и Хабиб

После каждого номерного турнира UFC выкладывает небольшой ролик Fight Motion, где лучше моменты турнира показаны очень плавно, но очень четко. Пора посмотреть их все – оторваться будет сложно.

UFC 221

0:43 – Тай Туйваса брутально забивает Сирила Аскера. Больно даже по другую сторону монитора.

1:16 – Люк Рокхольд претендовал на титул чемпиона UFC в среднем весе, которым обладал когда-то. А еще он работает в модельном бизнесе, но пропускает вот такие удары.

UFC 220

0:32 – Абдул Разак Альхассан подцепляет апперкотом голову соперника. Нокаут.

1:17 – Даниэль Кормье показывает, как в ММА может научиться бить человек из сборной США по вольной борьбе.

01:34 – В двадцать секунд уложен 25-минутный бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.

UFC 219

1:09 – Соперник Хабиба пробивает свой лучший удар и с ужасом смотрит, что Нурмагомедов даже не пошевелился.

UFC 217

0:10 – Овинс Сен-Прю со второй попытки показывает противнику, почему не надо пропускать удары ногами в голову.

1:01 – Йоанну Энджейчик не побеждал в ММА никто и никогда, но девушка с косичками всегда будет уязвима в бою с девушкой, стриженной под 3 мм.

UFC 216

0:30 – Если ты дерешься в ММА, твое лицо может быть таким.

1:26 – Деметриус Джонсон выполняет самый эффектный болевой прием 2017 года.

1:58 – Будущий соперник Хабиба тануцет локтями.

UFC 215

2:34 – Нога Валентины Шевченко после того, как она много раз ударила ей по ноге Аманды Нуньес.

UFC 213

1:13 – Алексей Олейник устало выключает Трэвиса Брауна. Это был первый бой Брауна после свадьбы с Рондой Роузи.

2:08 – Над левым глазом на лице Джима Миллера вроде бы нет рассечения. А потом уже вроде бы есть.

UFC 209

1:46 – Нужно увидеть два эпизода подряд: удар коленом в голову Марка Ханта и удар ногой в кувырке.

UFC 206

0:06 – Рустам Хабилов пробивает Джейсону Сагго левый боковой и правый прямой. Потом пробивает левый боковой и правый прямой. Видимо после этого Сагго подумал «Так, сейчас он точно ударит что-то другое». И ошибся.

0:52 – В правом нижнем углу появляется женщина в красном, которая, возможно, впервые пришла на UFC.

UFC 205

0:12 – Почему все так беспокоились за стойку Хабиба в 2016 году.

0:54 – Какие удары надо выдерживать если хочешь сохранить/завоевать титул чемпиона UFC В полусреднем весе.

1:19 – Последнее появление Конора в октагоне было таким.

Фото: globallockpress.com