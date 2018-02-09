«Спасибо UFC». Рой Джонс провел 75 боев и завершил карьеру в 49 лет

Один из самых популярных боксеров в России все-таки прощается с боксом. Или нет?

Чтобы знать и (возможно) любить Роя Джонса, вы должны отвечать трем условиям:

1. Быть мужчиной, рожденным до 1990 года.

2. Немного увлекаться спортом.

3 Иметь телефон с функцией bluetooth в период с 2003-го по 2008-й. В крайнем случае – телевизор.

В начале нулевых под лаконичные комментарии Владимира Гендлина Рой Джонс показывал россиянам ровно такой бокс, который влюбляет в себя. В итоге в России Джонс стал боксером, у которого мало кто помнит соперников, еще меньше людей помнят бои целиком, но все знают вот такое видео.

«Тогда появилась компания [производитель алкогольных напитков], а у меня была задача: расширение их географии, попадание логотипов на боксерский ринг. Первый канал занял такую позицию, что профессиональный бокс состоялся сам по себе, хотя у них политика - эфир должно смотреть не меньше, чем 20% населения страны, а я организовал 50 эфиров на Первом.

Владимир Гендлин выбрал боксеров, которые должны быть на экране: Рой Джонс, Рикки Хаттон, Джо Кальзаге, Флойд Мейвезер. В карды к ним мы старались ставить россиян. Логотипы спонсора попадали на бои Артуро Гатти, Роя Джонса», – Владимир Хрюнов в беседе с корреспондентами «Матч ТВ» в двух словах объяснил, как Рой Джонс попал на российское ТВ.

Сегодня утром по московскому времени Рой Джонс наконец-то завершил карьеру. Вот краткое содержание последнего боя

Наконец-то, потому что в 2005 году он уже был боксером с тремя поражениями подряд, среди которых одно было тяжелым нокаутом. С 2009-го по 2011-й снова три поражения подряд, последнее нокаутом от Дениса Лебедева. Рефери Стив Смугер на конвенции WBA в Донецке признался, что допустил грубую ошибку, Денис Лебедев почему-то получил порцию ненависти, а Владимир Хрюнов назвал этот бой самым кассовым в истории России: «Этот бой установил рекорд по кассовой выручке для российских спортивных событий: мы продали билетов на 1 миллион евро, за телеправа выручили еще 500 тысяч. Изначально я отправил Рою 50 тысяч долларов (заключив контракт на 500 тысяч долларов), чтобы он приехал на пресс-конференцию. И во время этой пресс-конференции мне прислали сообщение, что на бой билетов уже продали на 300 тысяч долларов, а на встречу Роя с болельщиками – на 40 тысяч долларов».

Статистика Роя Джонса в России - две победы, два поражения, если не считать поражение от Игоря Ружникова на Играх доброй воли в СССР в 1986 году (63,5 кг). Количество и разнообразие ситуаций, случавшихся с Роем в нашей стране, напоминает сон. Он катался на собачьих упряжках на Крайнем Севере, пел в ресторане на Арбате на одной сцене с бездомным бойцом по прозвищу Али-Баба (позднее тот снимется в клипе Оксимирона), танцевал на ринге со сборной России по гимнастике.

После боя с Лебедвым Джонс дрался в Риге, Лодзе и Краснодаре. Встречался с президентом России в Крыму, получал российский паспорт и осваивал фразу «я – русский».

Чуть раньше Рой уже называл возможные время и место завершения карьеры: 8 февраля, Пенсакола (родной город). Забавно, Джонс начал карьеру сразу после Олимпиады в Сеуле, а закончил ее перед Олимпиадой в Пхенчахане. Соперником стал 30-летний Скотт Саймон. Это было смело, потому что Рой Джонс год назад дрался с бойцом ММА, дебютирующим в боксе, а Саймон – с Матвеем Коробовым, которому проиграл только решением судей. Последний бой Роя Джонса можно посмотреть вот здесь. Судя по просмотрам на YouTube, вокруг него нет безумного ажиотажа. Интереснее прозвучали слова после поединка, который транслировали по подписке UFC Fight Pass (не так давно президент UFC уже говорил, что планирует прийти в бокс).

«Я повредил бицепс на левой руке, но не мог сняться с боя, ведь я боксировал в родном городе. Спасибо UFC и Дэйне Уайту. Не переключайтесь с UFC Fight Pass, мы можем организовать бой против Андерсона Силвы, хотя у него сейчас дисквалификация».

Бой Роя Джонса с одним из самых оригинальных ударников UFC Андерсоном Силвой обсуждают уже около пяти лет. Силве 42 года, и совсем недавно стало известно, что он снова провалил допинг-тест.

Скорее всего, он будет дисквалифицирован на два года. 16 января 2019-го Рою Джонсу исполнится 50 лет.

Фото: globallookpress.com