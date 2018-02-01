«Хочется показать, что российский бокс лучше кубинского». Гассиев идет мстить за Кудряшова

Интервью Мурата Гассиева за два дня до боя с Юньером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (трансляция из Сочи – 3 февраля в 22:00 на «Матч ТВ»).

– Мурат, рассматриваете ли бой с Дортикосом «российским реваншем» за поражение Кудряшова, которого ваш соперник нокаутировал в четвертьфинале уже в начале боя?

– Наша и кубинская школы бокса соперничают еще с советских времен. Это одна из главных причин, по которой хотелось бы превзойти Дортикоса и показать, что российский бокс лучше.

– Что в бою Кудряшова с кубинцем пошло не так?

– Это тяжелый вес, а Дортикос попал. Он нанес серию хороших ударов, после которой Дмитрий не смог восстановиться. Хотя точно так же и Дима мог попасть в него: зацепить любой рукой и завершить бой досрочно. Его поражение меня немало удивило. Я искренне болел за Кудряшова. Он делал все правильно. Первый раунд вышел ровным, без сюрпризов. Но во втором Дортикос зацепил его и продолжил результативную атаку. Думаю, что Дортикос хорошо посмотрел первый бой Димы с Оланреваджу Дурадолой, в котором нигериец активно работал комбинациями и сериями. Он взял это на заметку и победил в схожей манере.

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Фото: Федерация бокса России