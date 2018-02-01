Как соперник Гассиева бьет людей. Даже в пах и через судью

Юниер Дортикос, чемпион WBA Regular, называет себя «Доктор нокаут» и будет драться с Муратом Гассиевым 3 февраля. Гассиев может стать вторым среди 22 соперников Дортикоса, кто не проиграет нокаутом, и первым, кто не проиграет вообще. Но у кубинского боксера совсем другие планы. И чаще всего эти планы осуществляются.

Кого бьют на видео: Хосе Луиса Эрреру

Это был 12-й соперник Дортикоса в карьере, и уже здесь можно увидеть почерк кубинца, который он сохранит до самого последнего поединка: как только оппонент опускает переднюю руку, в левую часть головы приземляется тяжеленный правый кулак. После этого победитель боя определяется очень быстро. То, что случилось на видео с Эррерой, повторится через шесть лет с Дмитрием Кудряшовым, и Дортикос станет соперником Мурата Гассиева по полуфиналу Всемирной боксерской суперсерии.

Кого бьют на видео: Ливина Кастильо

В отличие от ММА бокс любит цифры, статистика 20-0 напоминает тут входной билет в топ-дивизион, и никакого не волнует, кем были 20 избитых до этого соперников. Здесь, например, могло быть что-то личное, иначе чем объяснить такую концовку боя.

У Гассиева и Дортикоса есть замечательная параллель: они оба дважды побеждали своих первых соперников, и это многое говорит о том, как устроена карьера начинающего боксера. 14 августа 2009-го Дортикос бьет Хиларио Гузмана, статистика которого на тот момент - 8 побед, 27 поражений. И все бы ничего, но год спустя Дортикос снова бьет Гузмана, причем за этот год Гузман проиграл еще два боя. «У нас бы такого не допустили», – по инерции скажете вы, и ошибетесь. В своем первом бою 21 сентября 2011-го Гассиев побил Романа Мирзоева (0 побед, 3 поражения), потом выиграл 11 боев и снова встретился с Мирзоевым, у которого в тот момент было 2 победы и 7 поражений.

Кого бьют на видео: Хэмльтона Вентуру

Тут вы без труда сможете посмотреть весь бой. Он длится 139 секунд. За это время Вентура упадет трижды, а Дортикос успеет показать, что от академичной любительской техники не осталось и следа. Их принципиальная разница с Муратом в том, что Дортикос провел 257 любительских боев (в 10 раз больше, чем Гассиев), дрался с россиянами Дмитрием Чудиновым и Артуром Бетербиевым, но всякий раз оставался без побед на крупных турнирах, причем часто просто из-за серьезной конкуренции в сборной Кубы. Дортикос старше Гассиева на семь с половиной лет и с 16 выступает на международных соревнованиях. Мурат пришел в бокс в 15, но очень рано дебютировал – первый профессиональный поединок он провел за месяц до совершеннолетия.

Кого бьют на видео: Эрика Филдса

Даже любительская съемка и спина рефери не мешают понять, что произошло: Дортикос бьет разные удары, однако, пересматривая его нокауты каскадом, очень хорошо понимаешь, что самый опасный всегда один и тот же. Все остальные – наносят урон, делают больно, но в конечном итоге отвлекают и маскируют тот самый правый прямой.

Кого бьют на видео: Гэлена Брауна

Еще немного прекрасного: в 19-м профессиональном бою соперником Дортикоса стал человек со статистикой 43 победы, 30 поражений и прозвищем «Плохой парень». Бой был за титул WBC Latino и продолжался 150 секунд.

Кого бьют на видео: Йоури Каленгу

Этот бой объясняет две вещи. Каленга только-только проиграл Лебедеву по очкам, и на его фоне Дортикоса можно сравнивать с одним из лучших боксеров первого тяжелого веса из России. У Лебедева завершить поединок досрочно не получилось, однако тут надо перейти ко второй части.

У Дортикоса 21 бой из 22 завершен нокаутом, но это выглядит чуть страшнее именно в цифрах. Перед девятым раундом сражения с Каленгой, например, Дортикос воткнул двойку уже после гонга. В девятом Каленга шел вперед и бил, но провалил концовку, а в десятом просто устал и сам начал валиться на удары противника. Рефери не выдержал и остановил бой. Таким был предпоследний нокаут Дортикоса. Кроме этого, у Юниера возникали проблемы, как только появился соперник, побывавший в боях серьезного уровня (Эдисона Миранду кубинец победил решением судей).

Кого бьют на видео: Дмитрия Кудряшова

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С отметки 1:47:54

Здесь пугает, что все тот же правый прямой, о котором мы говорим с самого начала текста, доведен до совершенства. Идеальная траектория, идеальная точность, идеальное чувство момента и очень тяжелый нокаут. Размах рук Дортикоса 203 см, и при росте 191 см это обычно приводит к тому, что боксер зарастает мышцами и обманывает себя, желая выглядеть пугающе. Дортикос бьет настолько жестко и неприятно, что ты смотришь - и меньше всего хочешь испытать такой удар на себе.

Интересно – в двух последних боях лучшим ударом Гассиева был удар левой по печени, но с Дортикосом в ринге обстановка такова, что левую руку не стоит убирать от головы слишком далеко. Их бой вообще должен получиться битвой яда и противоядий. Гассиев выглядит и атлетичнее, и мощнее, Дортикос пластичнее и кажется лучше координированным. Мурат – свежесть и молодость, Дортикос – чутье и канонически идеальный возраст для боев в тяжелом весе. И ведь кто-то из них проиграет, хотя в это сложно поверить.

Фото: globallookpress.com